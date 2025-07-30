Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Đơn nguyên A, Toà nhà LICOGI13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Nghiên cứu hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu theo yêu cầu.

- Tính toán, kiểm tra khối lượng công việc từ bản vẽ thiết kế để phục vụ công tác đấu thầu.

- Lập giá thầu, đề xuất phương án tối ưu chi phí.

- Tham gia đàm phán hợp đồng với Chủ đầu tư, Nhà thầu phụ, cung cấp vật tư.

- Quản lý tiến độ, lưu trữ hồ sơ đấu thầu, đảm bảo tính chính xác và bảo mật.

- Làm việc với các bộ phận liên quan (Kỹ thuật, Kế hoạch, Thi công).

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng tại các trường Đại học, Cao đẳng liên quan.

- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm (có kinh nghiệm 1 năm trở lên là lợi thế)

- Yêu cầu: Sử dụng thành thạo tốt Word, Exl, Cad; Ưu tiên ứng viên sử dụng được các phần mềm khác Ravit, Cubicost …

Tại Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin