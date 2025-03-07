Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Techcombank làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 1 - 25 USD

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm:

- Quản lý trực tiếp danh mục khách hàng ưu tiên được giao theo quy định đối với phân cấp Gold PRM củaTrung tâm Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên trong từng thời kỳ, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên (“DVNHƯT”)

- Thực hiện các hoạt động tư vấn tài chính cá nhân trên danh mục KH để phát triển giá trị and thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

- Quản lý mối quan hệ and xây dựng/ phát triển quan hệ với các khách hàng

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. KHÁCH HÀNG: CUNG CẤP GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

- Khai thác thông tin, phân tích và đánh giá nhu cầu khách hàng để hiểu mục tiêu tài chính toàn diện củakhách hàng dựa trên am hiểu khách hàng cá nhân, am hiểu phân khúc and tiểu phân khúc và am hiểu danh mục

- Phân tích các sản phẩm/ dịch vụ KH đang sử dụng, các chỉ số tài chính khách hàng để đánh giá được sức khỏe tài chính của khách hàng