Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299 làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 10 - 22 Triệu

Địa điểm làm việc - Lạng Sơn: - Miền Bắc - Thành phố Lạng Sơn Lạng Sơn, Việt Nam - Thành phố Lào Cai Lào Cai, Việt Nam - Bắc Kạn, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 10 - 22 Triệu

- Đọc hiểu BVTK, kiểm tra các sai khác của hồ sơ;

- Lập biện pháp thi công, tiến độ thực hiện; kiểm soát và đề xuất khối lượng vật tư, XMTB thi công; kiểm tra kiểm soát chất lượng các hạng mục, vật tư vật liệu nhập về công trường;

- Kiểm tra, kiểm soát các thầu phụ/đối tác/tổ đội thi công trên công trường;

- Trực tiếp điều hành công tác thi công (điều động XM, nhân sự thi công); Ghi chép nhật ký và báo cáo hàng ngày;

- Kiểm tra nội bộ, nghiệm thu và hoàn thiện biên bản nghiệm thu thực tế (biên bản thô) chuyển bộ phận hồ sơ;

- Chi tiết công việc cụ thể cho từng vị trí làm việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

- Nam, tuổi dưới 42

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Xây dựng cầu đường, đường bộ; hạ tầng kỹ thuật

- Biết sử dụng các thiết bị toàn đạc;

- Đã trực tiếp triển khai thi công trên hiện trường;

- Biết sử dụng Word, excel, auto CAD; các phần mềm chuyên môn khác

- Thu nhập Từ 9 triệu 15 triệu (chưa có kinh nghiệm)

- Thu nhập Từ 15- 22 triệu (có kinh nghiệm ≥3 năm)

- Trả lương hàng tháng theo thỏa thuận (cam kết không nợ lương); Đảm bảo đầy đủ quyền lợi, Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty, pháp luật.

- Thử việc Từ 01-02 tháng, lương thử việc =85% lương chính thức

- Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN,...

- Được hưởng các chính sách ưu đãi khác của công ty theo như quy định

