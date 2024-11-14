Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299 làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 10 - 22 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299

Mức lương
10 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lạng Sơn:

- Miền Bắc

- Thành phố Lạng Sơn Lạng Sơn, Việt Nam

- Thành phố Lào Cai Lào Cai, Việt Nam

- Bắc Kạn, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 10 - 22 Triệu

- Đọc hiểu BVTK, kiểm tra các sai khác của hồ sơ;
- Lập biện pháp thi công, tiến độ thực hiện; kiểm soát và đề xuất khối lượng vật tư, XMTB thi công; kiểm tra kiểm soát chất lượng các hạng mục, vật tư vật liệu nhập về công trường;
- Kiểm tra, kiểm soát các thầu phụ/đối tác/tổ đội thi công trên công trường;
- Trực tiếp điều hành công tác thi công (điều động XM, nhân sự thi công); Ghi chép nhật ký và báo cáo hàng ngày;
- Kiểm tra nội bộ, nghiệm thu và hoàn thiện biên bản nghiệm thu thực tế (biên bản thô) chuyển bộ phận hồ sơ;
- Chi tiết công việc cụ thể cho từng vị trí làm việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi dưới 42
- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Xây dựng cầu đường, đường bộ; hạ tầng kỹ thuật
- Biết sử dụng các thiết bị toàn đạc;
- Đã trực tiếp triển khai thi công trên hiện trường;
- Biết sử dụng Word, excel, auto CAD; các phần mềm chuyên môn khác

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập Từ 9 triệu 15 triệu (chưa có kinh nghiệm)
- Thu nhập Từ 15- 22 triệu (có kinh nghiệm ≥3 năm)
- Trả lương hàng tháng theo thỏa thuận (cam kết không nợ lương); Đảm bảo đầy đủ quyền lợi, Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty, pháp luật.
- Thử việc Từ 01-02 tháng, lương thử việc =85% lương chính thức
- Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN,...
- Được hưởng các chính sách ưu đãi khác của công ty theo như quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 38, ngõ 120 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

