Công việc Quản lý chất lượng

Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý chất lượng của các doanh nghiệp ngày càng tăng cao, mở ra cơ hội cho nhiều người lao động. Với mức lương trung bình từ 7.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này đòi hỏi ứng viên sở hữu kỹ năng giao tiếp tốt, biết cách tổ chức công việc và sắp xếp thời gian hợp lý.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng là công việc liên quan tới hoạt động định hướng và kiểm soát của một tổ chức, doanh nghiệp nào đó. Mục đích của việc làm quản lý chất lượng là đảm bảo đầu ra của sản phẩm, dịch vụ luôn đạt được tiêu chuẩn chất lượng đã quy định.

Vai trò của việc làm quản lý chất lượng không chỉ dừng lại ở khâu kiểm tra, giám sát những vấn đề có liên quan đến quy trình sản xuất mà còn bao gồm việc tiếp nhận phản hồi từ khách hàng. Từ đó, các bộ phận liên quan sẽ đưa ra cải tiến sản phẩm phù hợp.

Theo số liệu cung cấp từ các trang tuyển dụng lớn, có khoảng hơn 67.000 cơ hội việc làm quản lý chất lượng. Điều này cho thấy sức hấp dẫn không hề nhỏ của công việc này trên thị trường tuyển dụng. Cùng với mức lương hấp dẫn, chắc chắn nhu cầu tìm kiếm và tuyển dụng nhân viên quản lý chất lượng sẽ được đẩy mạnh, hứa hẹn triển vọng tươi sáng trong tương lai.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý chất lượng đang trên đà tăng cao

2. Phân biệt sự khác nhau giữa QA và QC

QA và QC đều là thuật ngữ liên quan đến chất lượng sản phẩm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hai khái niệm này thể hiện sự khác biệt rõ ràng về tính chất, đặc điểm công việc. Cụ thể:

Tiêu chí QA (Quality Assurance) QC (Quality Control) Mô tả Đảm bảo chất lượng tốt nhất của quy trình phát triển và sản xuất sản phẩm. Kiểm tra, rà soát chất lượng của thành phẩm. Mục đích Giảm thiểu tối đa những lỗi sai và rủi ro liên quan đến chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm. Xác định những lỗi sai trong sản phẩm và tiến hành sửa chữa. Phương pháp Nghiên cứu để tối ưu quy trình, đồng thời lập kế hoạch kiểm tra và quản lý chủ động. Tiến hành kiểm tra sản phẩm theo quy trình bị động. Phạm vi Toàn bộ quy trình phát triển, sản xuất. Thành phẩm hoặc sản phẩm đang trong giai đoạn hoàn thiện. Thời điểm thực hiện Được diễn ra trong suốt quá trình làm sản phẩm. Thời điểm sau hoàn thiện sản phẩm. Vị trí trong chuỗi sản xuất Tập trung vào việc đảm bảo quy trình đúng ngay từ đầu, hạn chế rủi ro. Tập trung vào kiểm tra sản phẩm cuối cùng để phát hiện lỗi. Vai trò của đội ngũ Chuyên gia quy trình, quản lý chất lượng, kỹ thuật viên, nhà phân tích. Kiểm tra viên, kỹ thuật viên sản xuất, nhân viên kiểm tra chất lượng. Phản ứng với lỗi Phòng ngừa lỗi bằng cách cải tiến quy trình. Phát hiện lỗi và khắc phục sau khi lỗi đã xảy ra. Ví dụ Cải tiến quy trình phát triển phần mềm, đào tạo nhân viên về tiêu chuẩn chất lượng. Kiểm tra sản phẩm điện tử, kiểm tra các mẫu sản phẩm sau khi sản xuất.

QA và QC là hai khái niệm khác nhau thể hiện sự khác biệt về tính chất và đặc điểm công việc

3. Mức lương trung bình của tuyển dụng việc làm quản lý chất lượng

Việc làm quản lý chất lượng có mức lương dao động từ 7.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, giúp người lao động có thể nhận được thu nhập ổn định, phù hợp với kinh nghiệm và kỹ năng của mình. Dưới đây là cập nhật mức lương cụ thể cho các vị trí việc làm quản lý chất lượng mới nhất trong năm 2024:

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm quản lý chất lượng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Quản lý chất lượng cuộc gọi 10.000.000 - 15.000.000 Quản lý chất lượng dược mỹ phẩm 12.000.000 - 17.000.000 Quản lý chất lượng thực phẩm 8.000.000 - 20.000.000 Quản lý chất lượng bệnh viện 10.000.000 - 20.000.000 Quản lý chất lượng may mặc 7.000.000 - 30.000.000 Quản lý chất lượng xây dựng 12.000.000 - 50.000.000

Mức lương này có thể biến động theo từng doanh nghiệp và phụ thuộc vào tính chất công việc, số năm kinh nghiệm, cấp bậc của nhân viên hay quy mô, vị trí địa lý của tổ chức.

4. Những việc làm quản lý chất lượng phổ biến hiện nay

Thị trường lao động ngày càng phát triển bởi sự đa dạng của nhiều lĩnh vực chuyên môn và các vị trí tuyển dụng, đặc biệt là quản lý chất lượng. Dưới đây là một số vị trí tuyển quản lý chất lượng phổ biến hiện nay:

4.1. Quản lý chất lượng bệnh viện

Quản lý chất lượng bệnh viện là đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng liên quan đến những công tác quản lý chất lượng bệnh viện. Nhiệm vụ chính của vị trí này là xây dựng kế hoạch, chương trình nhằm cải tiến chất lượng bệnh viện; tổng hợp các chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu cũng như tổ chức triển khai quy định, hướng dẫn trong khám, chữa bệnh.

4.2. Quản lý chất lượng thực phẩm

Việc làm của quản lý chất lượng thực phẩm là tiến hành theo dõi trực tiếp tất cả các khâu sản xuất mặt hàng thực phẩm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh theo quy định pháp luật.

Quản lý chất lượng thực phẩm có vai trò kiểm soát quy trình nhập nguyên liệu và yêu cầu công nhân phụ trách phân loại những sản phẩm không đạt yêu cầu để có biện pháp xử lý kịp thời; giám sát quy trình sơ chế, chế biến và đóng gói; kiểm tra kho bảo quản hàng thành phẩm nhằm đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng được lưu trữ.

Nhân viên quản lý chất lượng thực phẩm theo dõi trực tiếp các giai đoạn sản xuất mặt hàng

4.3. Quản lý chất lượng xây dựng

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là người phụ trách theo dõi và kiểm tra chất lượng thi công. Vị trí này được tuyển dụng nhiều nhằm đảm bảo các khâu làm việc tại công trường được thực hiện thường xuyên và liên tục.

Vai trò của quản lý chất lượng xây dựng là phân tích, đánh giá chất lượng và rủi ro trong thi công nhằm đề xuất phương án cải thiện hợp lý; xem và đánh giá yêu cầu về chất lượng của chủ đầu tư cũng như thực thi theo điều khoản hợp đồng và quy định chế tài đã đề ra với các cá nhân tập thể vi phạm.

4.4. Quản lý chất lượng cuộc gọi

Vị trí này đảm nhận nhiệm vụ giám sát cuộc gọi và đánh giá chất lượng những cuộc gọi từ các tổng đài viên dựa trên chỉ tiêu, tiêu chí đã được đề ra.

Nhân viên quản lý chất lượng cuộc gọi phải ghi nhận chi tiết từng cuộc gọi cần đánh giá chất lượng, cung cấp thông tin phản hồi tới tổng đài viên bằng những kết quả được kiểm tra định kỳ cũng như xác định và báo cáo kịp thời các lỗi, vấn đề ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, nhân viên quản lý chất lượng cuộc gọi cũng cần chủ động đưa những sáng kiến góp phần cải thiện chất lượng của cuộc gọi.

Nhân viên quản lý chất lượng cuộc gọi phụ trách giám sát các cuộc gọi và đánh giá chất lượng cuộc gọi

4.5. Quản lý chất lượng dược mỹ phẩm

Nhân viên quản lý chất lượng dược mỹ phẩm là người chịu trách nhiệm nghiên cứu và cải tiến sản phẩm hiện có cũng như phát triển những sản phẩm mới nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường.

Công việc cụ thể của vị trí này bao gồm: phân tích xu hướng thị trường và triển khai nghiên cứu công thức mới cho sản phẩm ở quy mô thử nghiệm theo yêu cầu của công ty. Nhân viên quản lý chất lượng cần đề xuất công thức sản phẩm mới dựa trên phân tích về thị trường và đối thủ cạnh tranh, từ đó tối ưu quy trình và cải tiến chất lượng sản phẩm.

4.6. Quản lý chất lượng ngành may mặc

Quản lý chất lượng ngành may mặc có nhiệm vụ theo dõi, giám sát những quy trình và thủ tục nhằm đảm bảo rằng sản phẩm đầu ra đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết trước khi được cung cấp cho khách hàng.

Nhân viên tại vị trí này cần thực hiện giám sát sản phẩm may mặc qua từng giai đoạn khác nhau, kiểm tra kỹ lưỡng các sản phẩm hoàn chỉnh nhằm đảm bảo chúng không có lỗi và đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đồng thời, nhân viên quản lý chất lượng ngành may mặc cũng chịu trách nhiệm báo cáo và ghi chép lại kết quả kiểm tra về khiếm khuyết được phát hiện và số lượng sản phẩm bị ảnh hưởng.

Việc làm quản lý chất lượng ngành may mặc triển khai thực hiện kiểm tra sản phẩm trong các giai đoạn khác nhau

5. Hình thức tuyển dụng việc làm quản lý chất lượng được tìm kiếm nhiều

Tuyển dụng việc làm quản lý chất lượng đang có nhiều lựa chọn về hình thức làm việc từ thực tập sinh, part-time cho đến nhân viên full-time, giúp ứng viên có thể điều chỉnh lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với nhu cầu cá nhân. Các công ty đang có xu hướng đa dạng hóa hình thức tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao.

5.1. Tuyển dụng quản lý chất lượng Part-time

Công việc part-time trong ngành quản lý chất lượng thường phù hợp với sinh viên hoặc những người muốn tăng thu nhập mà không cần cam kết làm việc toàn thời gian. Các vị trí part-time chủ yếu là nhân viên hoặc cộng tác viên, đem đến sự linh hoạt trong sắp xếp thời gian làm việc cho cả doanh nghiệp lẫn ứng viên.

5.2. Tuyển dụng quản lý chất lượng Full-time

Vị trí công việc full-time vẫn chiếm ưu thế trong ngành quản lý chất lượng, nhất là đối với những doanh nghiệp lớn. Công việc full-time mang lại thu nhập ổn định và là lựa chọn phù hợp cho những người mong muốn gắn bó lâu dài và có cơ hội thăng tiến trong nghề.

Việc làm quản lý chất lượng Full-time mang lại thu nhập ổn định cùng cơ hội thăng tiến trong nghề

5.3. Tuyển dụng thực tập sinh quản lý chất lượng

Vị trí thực tập sinh trong ngành quản lý chất lượng thường phù hợp với sinh viên năm cuối hoặc vừa mới ra trường nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế, hơn hết là cơ hội cao để trở thành nhân viên chính thức. Công việc này chủ yếu hỗ trợ những nhân viên chính thức, triển khai những đầu công việc thực tế.

5.4. Tuyển dụng quản lý chất lượng yêu cầu kinh nghiệm

Nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng những nhân viên quản lý chất lượng đã có kinh nghiệm. Đây là vị trí phù hợp với những ứng viên có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực này. Vị trí quản lý chất lượng có kinh nghiệm sẽ giúp hoạt động của doanh nghiệp hiệu quả và không cần mất nhiều thời gian hướng dẫn.

Việc làm quản lý chất lượng yêu cầu kinh nghiệm phù hợp với những người đã đi làm và có kiến thức chuyên môn

5.5. Tuyển dụng quản lý chất lượng không cần kinh nghiệm

Công việc quản lý chất lượng không yêu cầu kinh nghiệm phù hợp với những sinh viên mới ra trường hoặc những người lao động muốn thay đổi chuyên môn, lĩnh vực của bản thân. Công việc này sẽ đào tạo từ đầu cho người lao động, giúp họ hiểu và nắm bắt những yêu cầu, kiến thức liên quan đến quản lý chất lượng.

6. Khu vực tuyển dụng quản lý chất lượng nhiều nhất

Thị trường tuyển quản lý chất lượng đang phát triển mạnh mẽ, nhất là ở các khu vực kinh tế trọng điểm tại Việt Nam, mang đến nhiều cơ hội việc làm cho những ứng viên với kiến thức chuyên môn tốt.

6.1. Tuyển dụng quản lý chất lượng tại Hà Nội

Sự phát triển của các công ty trong nước và nước ngoài góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho vị trí quản lý chất lượng tại Hà Nội. Số tin tuyển dụng việc làm quản lý chất lượng tại Hà Nội đạt hơn vài trăm tin, cho thấy nhu cầu tuyển dụng vị trí này tại đây ngày càng gia tăng.

6.2. Tuyển dụng quản lý chất lượng tại TP.HCM

TP.HCM là một trong những trung tâm kinh tế lớn tại Việt Nam, nơi có sự tham gia của nhiều tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước tại các lĩnh vực như xây dựng, logistics và du lịch. Theo thống kế từ nhiều trang tin tuyển dụng, có vài trăm tin đăng tuyển dụng các vị trí liên quan đến ngành quản lý chất lượng, thể hiện nhu cầu tuyển dụng tại đây khá cao.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý chất lượng tại TP.HCM ngày càng gia tăng

6.3. Tuyển dụng quản lý chất lượng tại Bắc Ninh

Bắc Ninh đang là một trong những thành phố trên đà phát triển, nhất là trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ. Theo thống kê từ các trang tin tuyển dụng, có gần trăm tin đăng tuyển về những vị trí liên quan đến ngành quản lý chất lượng. Tuy nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Bắc Ninh không cao bằng những thành phố lớn, song có thể thấy vị trí này vẫn đang được “săn đón” tại Bắc Ninh.

6.4. Tuyển dụng quản lý chất lượng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là địa điểm trên đà phát triển nhanh chóng về kinh tế và du lịch, nơi đây đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực F&B và đầu tư nghỉ dưỡng, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý chất lượng được săn đón. Theo thống kế từ các trang tin tuyển dụng, số tin tuyển dụng về việc làm quản lý chất lượng tương đối ít hơn so những thành phố lớn khác.

Nhu cầu tuyển quản lý chất lượng tại Đà Nẵng không nhiều như những thành phố khác

6.5. Tuyển dụng quản lý chất lượng tại Bình Dương

Dưới sự phát triển của ngành thương mại - dịch vụ, Bình Dương thu hút nhiều công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ, dẫn đến cơ hội tuyển dụng việc làm quản lý chất lượng ngày càng tăng cao. Số liệu từ các trang tin tuyển dụng cho thấy có nhiều doanh nghiệp đăng bài tuyển dụng tại Bình Dương khá đa dạng vị trí về việc làm quản lý chất lượng.

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm quản lý chất lượng

Tùy vào tính chất, lĩnh vực kinh doanh hay quy mô dự án mà yêu cầu của doanh nghiệp đối với tuyển dụng việc làm quản lý chất lượng có sự khác biệt nhất định. Tuy nhiên, dưới đây là một số yêu cầu cơ bản các ứng viên cần đáp ứng cho vị trí này:

Kỹ năng sử dụng công nghệ, phần mềm kỹ thuật thành thạo.

Kỹ năng chuyên môn về những kiến thức liên quan đến lĩnh vực quản lý chất lượng.

Sẵn sàng học hỏi, có tinh thần cầu tiến và thích ứng với môi trường làm việc năng động.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt nhằm nâng cao hiệu quả làm việc với các bộ phận khác.

Có khả năng điều phối nhân viên, công nhân nhằm hỗ trợ quá trình sản xuất được hiệu quả.

Có sự nhạy bén và thành thạo xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất.

Khả năng nắm bắt nhạy bén nhằm cải tiến liên tục cho sản phẩm và giúp chiến lược đạt hiệu quả nhất.

Kỹ năng thu thập, nghiên cứu và phân tích các dữ liệu thường xuyên nhằm có những chiến lược cải tiến sản phẩm.

Nắm bắt đầy đủ và chặt chẽ những quy chuẩn về chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp thiết lập và quy định của pháp luật.

Với gần trăm nghìn cơ hội việc làm quản lý chất lượng, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang mở rộng tuyển dụng những ứng viên có đam mê và chuyên môn về lĩnh vực này. Để đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng, ứng viên cần có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực cũng như sở hữu khả năng giao tiếp, điều phối công việc cùng mọi người và tư duy phân tích nhạy bén.