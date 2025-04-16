Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Thực hiện các công việc chuyên môn

- Lập kế hoạch triển khai các chương trình quản lý và cải tiến chất lượng dịch vụ theo phân công

- Tham gia trực tiếp vào các Chương trình đánh giá Chất lượng dịch vụ: khách hàng nội bộ; khách hàng bên ngoài…

- Báo cáo và đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến Chất lượng dịch vụ hoặc đề xuất cải tiến các tiêu chuẩn chất lượng

2. Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan đến quản lý và cải tiến chất lượng dịch vụ

- Tham gia xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan tới hoạt động của đơn vị.

- Tham gia đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc triển khai chính sách, quy định, quy chế, quy trình.

3. Phát triển cá nhân

- Tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

- Tham gia các khóa đào tạo, tự đào tạo nhằm không ngừng nâng cao khả năng hiểu biết, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức, kỹ năng làm việc.

- Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân phù hợp với xu hướng phát triển của hệ thống nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công việc và tổ chức.

4. Tuân thủ

- Tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của HDBank trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.Tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của HDBank.

- Tuân thủ sự điều động công tác và phân công công việc của Lãnh đạo có thẩm quyền.

5. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công.

1. Kiến thức & kinh nghiệm làm việc:

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh và Quản lý chất lượng…

Trình độ Tin học: thành thạo vi tính văn phòng.

Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ C hoặc tương đương.

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng trình bày.

3. Tố chất & sở thích công việc:

Chính trực, đáng tin cậy.

Tự tin và sáng tạo.

Chịu áp lực công việc.

Thích làm việc trong môi trường HDBank.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tài chính / Đầu tư, Dịch vụ khách hàng

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh