Tuyển Đầu bếp CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SỐ CÁNH DIỀU VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

NHIỆM VỤ

• Phối hợp với bộ phận Phát triển nội dung và bộ phận Công nghệ thông tin để nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu của thị trường trong lĩnh vực Giáo dục số và đưa ra các phân tích hỗ trợ việc định hình, phát triển sản phẩm.

• Nghiên cứu, tổng hợp và phân tích các tính năng của sản phẩm trên thị trường. Chọn lọc, bổ sung tính năng phù hợp cho sản phẩm của Công ty.

• Theo dõi, cập nhật chính sách của các cơ quan Giáo dục về yêu cầu chuyển đổi số.

• Phân tích, lựa chọn Nhà cung cấp, đối tác.

• Nghiên cứu đề xuất phương án đóng gói sản phẩm dựa trên những tài nguyên sẵn có và nhu cầu của thị trường.

• Nghiên cứu triển khai thử nghiệm sản phẩm và cải tiến, điều chỉnh sản phẩm theo yêu cầu của ban Giám đốc và nhu cầu thực tế của thị trường.

• Đánh giá, kiểm tra tính ổn định của sản phẩm trong quá trình nghiên cứu và sau khi triển khai thử nghiệm.

• Thực hiện khảo sát và thu thập phản hồi thị trường để giúp Ban giám đốc đổi mới nội dung và tính năng CNTT để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

• Xây dựng nội dung về hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

• Phối hợp với bộ phận Marketing để xây dựng chiến lược xây dựng và quảng cáo thương hiệu.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.