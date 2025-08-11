Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Lô 12,13 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Sơn Trà, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
· Chuẩn bị, sơ chế nguyên liệu và chế biến pizza
· Kiểm tra kho và order nguyên vật liệu, đảm bảo luôn đầy đủ nguyên liệu
· Bảo quản nguyên liệu, thực phẩm đúng cách
· Kiểm tra các loại nguyên liệu, thực phẩm nhập/xuất kho trong ngày.
· Bảo quản, vệ sinh các thiết bị, dụng cụ bếp và khu vực bếp luôn sạch sẽ
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Có 1 năm kinh nghiệm làm bánh pizza
· Nắm rõ quy trình chế biến món ăn
· Có sức khỏe, tinh thần ham học hỏi, sáng tạo
· Chịu áp lực tốt
Tại HỘ KINH DOANH ESCO BEACH Thì Được Hưởng Những Gì
· LƯƠNG: 10,000,000 - 11,000,000VND ( Bao gồm lương cơ bản + phụ cấp cơm ca + Tips + Service Charge)
· Lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét duyệt tăng lương hằng năm
· Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, thân thiện
· Tháng OFF 4 ngày
· 12 ngày phép /năm
· BHYT + BHXH đầy đủ theo pháp luật
· Quà sinh nhật, 8/3, 20/10
· Ngày Lễ, Tết đi làm được hưởng 1 ngày nghỉ bù
· Lì xì Tết, liên hoan cuối năm
· Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
