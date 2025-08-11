Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô 12,13 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Đầu bếp

· Chuẩn bị, sơ chế nguyên liệu và chế biến pizza

· Kiểm tra kho và order nguyên vật liệu, đảm bảo luôn đầy đủ nguyên liệu

· Bảo quản nguyên liệu, thực phẩm đúng cách

· Kiểm tra các loại nguyên liệu, thực phẩm nhập/xuất kho trong ngày.

· Bảo quản, vệ sinh các thiết bị, dụng cụ bếp và khu vực bếp luôn sạch sẽ

Yêu Cầu Công Việc

· Có 1 năm kinh nghiệm làm bánh pizza

· Nắm rõ quy trình chế biến món ăn

· Có sức khỏe, tinh thần ham học hỏi, sáng tạo

· Chịu áp lực tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

· LƯƠNG: 10,000,000 - 11,000,000VND ( Bao gồm lương cơ bản + phụ cấp cơm ca + Tips + Service Charge)

· Lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét duyệt tăng lương hằng năm

· Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, thân thiện

· Tháng OFF 4 ngày

· 12 ngày phép /năm

· BHYT + BHXH đầy đủ theo pháp luật

· Quà sinh nhật, 8/3, 20/10

· Ngày Lễ, Tết đi làm được hưởng 1 ngày nghỉ bù

· Lì xì Tết, liên hoan cuối năm

· Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ESCO BEACH

