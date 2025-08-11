Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu

Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu

HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
HỘ KINH DOANH ESCO BEACH

Đầu bếp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại HỘ KINH DOANH ESCO BEACH

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô 12,13 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

· Chuẩn bị, sơ chế nguyên liệu và chế biến pizza
· Kiểm tra kho và order nguyên vật liệu, đảm bảo luôn đầy đủ nguyên liệu
· Bảo quản nguyên liệu, thực phẩm đúng cách
· Kiểm tra các loại nguyên liệu, thực phẩm nhập/xuất kho trong ngày.
· Bảo quản, vệ sinh các thiết bị, dụng cụ bếp và khu vực bếp luôn sạch sẽ

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có 1 năm kinh nghiệm làm bánh pizza
· Nắm rõ quy trình chế biến món ăn
· Có sức khỏe, tinh thần ham học hỏi, sáng tạo
· Chịu áp lực tốt

Tại HỘ KINH DOANH ESCO BEACH Thì Được Hưởng Những Gì

· LƯƠNG: 10,000,000 - 11,000,000VND ( Bao gồm lương cơ bản + phụ cấp cơm ca + Tips + Service Charge)
· Lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét duyệt tăng lương hằng năm
· Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, thân thiện
· Tháng OFF 4 ngày
· 12 ngày phép /năm
· BHYT + BHXH đầy đủ theo pháp luật
· Quà sinh nhật, 8/3, 20/10
· Ngày Lễ, Tết đi làm được hưởng 1 ngày nghỉ bù
· Lì xì Tết, liên hoan cuối năm
· Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ESCO BEACH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH ESCO BEACH

HỘ KINH DOANH ESCO BEACH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 12- 13 Võ Nguyên Giáp-Phước Mỹ- Sơn Trà- Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dau-bep-thu-nhap-10-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job366230
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Đầu bếp LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 1 USD
LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 28/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu
HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Tuyển Đầu bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Đầu bếp Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 06/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Tuyển Đầu bếp Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Hạn nộp: 01/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Đầu bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOOD FOOD CO., LTD
Tuyển Đầu bếp GOOD FOOD CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GOOD FOOD CO., LTD
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Tuyển Đầu bếp Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Starbucks Vietnam
Tuyển Đầu bếp Starbucks Vietnam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Starbucks Vietnam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên vận hành VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Đầu bếp LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 1 USD
LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 28/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu
HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Tuyển Đầu bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Đầu bếp Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 06/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Tuyển Đầu bếp Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Hạn nộp: 01/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Đầu bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOOD FOOD CO., LTD
Tuyển Đầu bếp GOOD FOOD CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GOOD FOOD CO., LTD
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Tuyển Đầu bếp Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Starbucks Vietnam
Tuyển Đầu bếp Starbucks Vietnam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Starbucks Vietnam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Đầu bếp Sel de Mer Hotel & Suites làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Sel de Mer Hotel & Suites
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm