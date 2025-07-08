Tuyển Đầu bếp Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
- Quảng Ninh: VinPearl Đảo Rều, Bãi Cháy, Hạ Long, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Quản lý chất lượng thực phẩm và an toàn vệ sinh:
+ Kiểm tra chất lượng: Kiểm tra hàng hóa, thực phẩm tồn, thực phẩm buffet, giám sát chất lượng món ăn.
+ Đảm bảo vệ sinh: Duy trì tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra lưu trữ và hủy mẫu thực phẩm.
+ Tuân thủ quy định: Tuân thủ theo thực đơn và các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Quản lý sản xuất:
+ Chuẩn bị nguyên liệu: Chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cho quá trình chế biến.
+ Giám sát chế biến: Giám sát trực tiếp quá trình chế biến món ăn, đảm bảo chất lượng và tốc độ phục vụ.
+ Chế biến món ăn: Trực tiếp chế biến khi cần thiết.
- Quản lý thiết bị và cơ sở vật chất:
+ Bảo quản thiết bị: Giữ gìn, bảo quản các công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị trong bếp.
+ Kiểm tra nhiệt độ: Ghi nhận nhiệt độ ở các kho, tủ theo yêu cầu.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chiều cao: Nam cao từ 1m65 trở lên; Nữ cao từ 1m55 trở lên.
- Độ tuổi: Nam dưới 55 tuổi; Nữ dưới 50 tuổi
- Trình độ học vấn: THCS trở lên, chứng chỉ Bếp (nếu có)
- Kinh nghiệm: 2-3 năm kinh nghiệm làm đầu bếp hoặc vị trí tương đương
- Hiểu biết về các món ăn và đặc trưng của từng vùng miền; kiến thức về bảo quản thực phẩm
+ Đối với Alarcarte: cần có hiểu biết về các món ăn và đặc trung của từng nước
- Kĩ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc
Tại Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl Thì Được Hưởng Những Gì
- Công ty đào tạo nghiệp vụ theo tiêu chuẩn Quốc Tế.
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Vingroup (ngoài chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước)
- Ưu đãi sử dụng dịch vụ nội bộ: Vinpearl, Vinmec, Vinfast, Vinschool…
- Phụ cấp thuê nhà tối đa 2.000.000 VND/ hoặc phụ cấp xăng xe 500.000 VND/tháng
- Hỗ trợ chi phí di chuyển bờ đảo tối đa 300.000VND/tháng
- Teambuilding, du lịch hàng năm và thưởng tháng lương 13, Lễ Tết…
- Và hưởng các chế độ và chính sách khác theo quy định của Công ty
- Có chế độ ngày nghỉ tuần (1 ngày bất kì/tuần), nghỉ phép (12 ngày/năm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
