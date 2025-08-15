Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm Công nghiệp làng nghề, xã Dương Hòa, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

VỀ CHÚNG TÔI
Kosna Việt Nam là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dược mỹ phẩm, hướng đến phát triển các sản phẩm an toàn, chất lượng, và phù hợp với làn da người Việt. Với sứ mệnh nâng tầm giá trị tự nhiên qua công nghệ hiện đại, chúng tôi đang tìm kiếm một Giám đốc Phòng Nghiên cứu & Phát triển (R&D) đầy tâm huyết và sáng tạo, sẵn sàng đồng hành cùng Kosna trên hành trình đổi mới và phát triển bền vững.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, cải tiến quy trình công nghệ mới trên toàn hệ thống.
- Lập kế hoạch hoạt động, giám sát tiến độ, phân công nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả làm việc của bộ phận R&D.
- Định hướng công thức sản phẩm, thử nghiệm – cải tiến hoạt chất, nguyên liệu, và quy trình sản xuất.
- Xử lý và cải tiến kỹ thuật nhằm khắc phục sự cố trong quá trình sản xuất.
- Đảm bảo an toàn môi trường – phòng cháy chữa cháy (ATMT, PCCN) tại phòng Lab.
- Tham gia xây dựng chính sách nhân sự, cơ cấu tổ chức, mô tả công việc cho phòng ban.
- Tuyển dụng, đào tạo, bố trí nhân sự và quản lý hiệu suất làm việc (KPI), đề xuất khen thưởng – kỷ luật trong phòng.
- Thiết kế hệ thống quản lý – quy trình nghiệp vụ R&D, giám sát tuân thủ và cải tiến liên tục.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Cụm Công nghiệp làng nghề, xã Dương Hòa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

