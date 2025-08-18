Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam

Kosna Việt Nam là cầu nối giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế nhằm nghiên cứu. Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam ứng dụng các công nghệ bào chế mỹ phẩm hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay trong việc thương mại hóa các sản phẩm mỹ phẩm Việt Nam. Ra đời sau các thương hiệu sản xuất mỹ phẩm khác, Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam hiểu rõ mình cần phải nỗ lực nhiều hơn để có thể đồng hành cùng các đối tác. Kosna kiên trì xây dựng các tiêu chí tạo nên sự khác biệt của Kosna mà khách hàng có thể nhận thấy ngay khi bắt đầu tìm hiểu về chúng tôi: Sản phẩm độc đáo về thành phần, công thức, dạng bào chế, mẫu mã bao bì Chỉ ký kết hợp tác khi khách hàng đã có trải nghiệm về sản phẩm và hài lòng về sản phẩm. Chất lượng luôn tốt hơn, tốt hơn và tốt nhất Trọng chữ tín, nói là làm. Hỗ trợ khách hàng các hoạt động Marketing sản phẩm ngay cả sau khi sản phẩm đã xuất xưởng Chỉ hợp tác với các đối tác, khách hàng có kế hoạch phát triển thương hiệu sản phẩm một cách lâu dài và bền vững.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Cụm Công nghiệp làng nghề, xã Dương Hòa, Thành phố Hà Nội

