Tuyển Công nghệ thông tin khác CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STARTECH AI làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, phát triển và tùy chỉnh theme và plugin WordPress đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Làm việc với hệ thống quản lý nội dung (CMS) của WordPress, đảm bảo nội dung được quản lý và xuất bản dễ dàng.

Bảo trì, cập nhật, và tối ưu hóa website để cải thiện hiệu suất và bảo mật.

Tích hợp các tính năng nâng cao như thương mại điện tử (WooCommerce), form liên hệ, và các module đặc biệt khác.

Kiểm tra, khắc phục lỗi và thực hiện các thay đổi để đảm bảo website hoạt động trơn tru

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Qualifications Có kinh nghiệm làm việc với WordPress từ 2 năm trở lên

Qualifications

Language Tiếng Anh, đọc hiểu , nói giao tiếp

Language

Experience: 2 năm

Experience:

Skills:

-Hiểu sâu về theme và plugin, có khả năng tùy chỉnh và phát triển mới khi cần.

-Thành thạo HTML, CSS, JavaScript và PHP.

-Có kinh nghiệm làm việc với các Page Builder như Elementor, WPBakery.

-Kiến thức về CMS: Có kinh nghiệm quản lý nội dung với hệ thống CMS của WordPress, đảm bảo dễ sử dụng cho người dùng.

-Kỹ năng tối ưu hóa và bảo mật: Biết các kỹ thuật bảo mật cơ bản và tối ưu hóa hiệu suất cho website.

-Khả năng làm việc nhóm: Giao tiếp tốt, phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác.

-Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STARTECH AI Thì Được Hưởng Những Gì

· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hợp tác.

· Hưởng chính sách theo quy định của nhà nước

· Mức lương trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ STARTECH AI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin