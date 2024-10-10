Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 20 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc

Chúng tôi đang tìm kiếm một Giám Đốc Marketing kiêm Giám Đốc Sáng Tạo tài năng và đam mê để gia nhập đội ngũ lãnh đạo của Long Hoàng Security.

Chịu trách nhiệm đưa ra các ý tưởng sáng tạo, xây dựng kế hoạch marketing độc đáo và hiệu quả, đồng thời lãnh đạo đội ngũ sáng tạo đạt được những thành tựu xuất sắc.

Nhiệm Vụ Chính:

Phát Triển Ý Tưởng Sáng Tạo:

Đưa ra các ý tưởng phát minh, sáng tạo.

Xây dựng kế hoạch cùng giải pháp độc đáo, hiệu quả nhất.

Lãnh Đạo Đội Ngũ:

Lãnh đạo, hỗ trợ, hướng dẫn đội ngũ sáng tạo triển khai kế hoạch đúng hướng.

Đảm bảo đạt được hiệu suất công việc tốt nhất.

Giám Sát và Đánh Giá:

Giám sát, đánh giá ý tưởng của các nhân viên cấp dưới.

Đưa ra các góp ý, nhận xét và chỉnh sửa cần thiết để dự án, thành phẩm được hoàn chỉnh nhất.

Sáng Tạo Nội Dung:

Chịu trách nhiệm về sáng tạo nội dung, hình ảnh, hiệu ứng và các tiêu chuẩn đầu ra nói chung cho một dự án, sản phẩm.

Quản Lý Nhân Sự:

Tạo động lực, truyền cảm hứng cho nhân viên cấp dưới.

Thực hiện các chính sách giữ chân nhân tài.

Tìm kiếm nhân sự cho các vị trí còn trống trong bộ phận sáng tạo.

Nghiên Cứu và Cập Nhật:

Học hỏi, cập nhật kiến thức, nghiên cứu thị trường liên tục để đáp ứng với xu hướng.

Nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm.

Quản Lý Dự Án:

Nắm bắt ý tưởng, nuôi dưỡng và bảo vệ những ý tưởng của nhóm.

Chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành và chất lượng cuối cùng của một sản phẩm, dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Thiết kế hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing và Sáng Tạo.

Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và khả năng quản lý đội ngũ hiệu quả.

Khả năng tư duy sáng tạo, đổi mới và giải quyết vấn đề tốt.

Kinh nghiệm quản lý dự án và đạt được kết quả cao.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc.

Thành thạo các công cụ marketing và phần mềm sáng tạo.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương hấp dẫn từ 20 - 50 triệu VND tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty.

Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

