Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 20 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 20 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LONG HOÀNG MEDIA
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LONG HOÀNG MEDIA

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LONG HOÀNG MEDIA

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một Giám Đốc Marketing kiêm Giám Đốc Sáng Tạo tài năng và đam mê để gia nhập đội ngũ lãnh đạo của Long Hoàng Security.
Chịu trách nhiệm đưa ra các ý tưởng sáng tạo, xây dựng kế hoạch marketing độc đáo và hiệu quả, đồng thời lãnh đạo đội ngũ sáng tạo đạt được những thành tựu xuất sắc.
Nhiệm Vụ Chính:
Phát Triển Ý Tưởng Sáng Tạo:
Đưa ra các ý tưởng phát minh, sáng tạo.
Xây dựng kế hoạch cùng giải pháp độc đáo, hiệu quả nhất.
Lãnh Đạo Đội Ngũ:
Lãnh đạo, hỗ trợ, hướng dẫn đội ngũ sáng tạo triển khai kế hoạch đúng hướng.
Đảm bảo đạt được hiệu suất công việc tốt nhất.
Giám Sát và Đánh Giá:
Giám sát, đánh giá ý tưởng của các nhân viên cấp dưới.
Đưa ra các góp ý, nhận xét và chỉnh sửa cần thiết để dự án, thành phẩm được hoàn chỉnh nhất.
Sáng Tạo Nội Dung:
Chịu trách nhiệm về sáng tạo nội dung, hình ảnh, hiệu ứng và các tiêu chuẩn đầu ra nói chung cho một dự án, sản phẩm.
Quản Lý Nhân Sự:
Tạo động lực, truyền cảm hứng cho nhân viên cấp dưới.
Thực hiện các chính sách giữ chân nhân tài.
Tìm kiếm nhân sự cho các vị trí còn trống trong bộ phận sáng tạo.
Nghiên Cứu và Cập Nhật:
Học hỏi, cập nhật kiến thức, nghiên cứu thị trường liên tục để đáp ứng với xu hướng.
Nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm.
Quản Lý Dự Án:
Nắm bắt ý tưởng, nuôi dưỡng và bảo vệ những ý tưởng của nhóm.
Chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành và chất lượng cuối cùng của một sản phẩm, dự án.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Thiết kế hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing và Sáng Tạo.
Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và khả năng quản lý đội ngũ hiệu quả.
Khả năng tư duy sáng tạo, đổi mới và giải quyết vấn đề tốt.
Kinh nghiệm quản lý dự án và đạt được kết quả cao.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc.
Thành thạo các công cụ marketing và phần mềm sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LONG HOÀNG MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 20 - 50 triệu VND tùy theo kinh nghiệm và năng lực.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty.
Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LONG HOÀNG MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LONG HOÀNG MEDIA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LONG HOÀNG MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 155 Nguyễn Gia Trí , Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-marketing-thu-nhap-20-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job210037
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Goody Group
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Goody Group
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mediastep Software Inc
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mediastep Software Inc
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SGS Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH SGS Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Luxasia Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Luxasia Việt Nam
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 35 - 50 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Hạn nộp: 02/11/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Goody Group
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Goody Group
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mediastep Software Inc
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mediastep Software Inc
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SGS Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH SGS Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Luxasia Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Luxasia Việt Nam
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 35 - 50 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Hạn nộp: 02/11/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất