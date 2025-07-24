Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH Ô TÔ THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tại Thăng Long Ford Với gần 25 năm hình thành và phát triển, chúng tôi cam kết đầu tư vào sự phát triển của bạn với chương trình đào tạo đa dạng từ kiến thức sản phẩm đến kỹ năng bán hàng và marketing trực tuyến. Với vị trí nhân viên kinh doanh ô tô, bạn sẽ đảm nhận những công việc sau:

- Tư vấn & bán các dòng xe Ford mới nhất cho khách hàng.

- Tìm kiếm, mở rộng và chăm sóc khách hàng tiềm năng.

- Lên kế hoạch bán hàng, đề xuất giải pháp phù hợp cho từng khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng hoàn tất hồ sơ mua xe, trả góp, bảo hiểm.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, chịu được áp lực doanh số.

- Có kinh nghiệm bán hàng, telesales, BĐS, tài chính, bảo hiểm là lợi thế.

- Không cần kinh nghiệm. Chỉ cần máu lửa, Ford sẽ đào tạo bạn!

- Ứng Viên Đã có kinh nghiệm làm việc tại các hãng xe, sales BĐS, ngân hàng, tài chính, ngành hàng cao cấp... là một lợi thế

- Có bằng lái xe ô tô B1 trở lên là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH Ô TÔ THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + hoa hồng + thưởng nóng, tổng thu nhập 20-50 triệu/tháng hoặc hơn!

- Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng đội hỗ trợ hết mình.

- Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm, Trưởng phòng sau 6-12 tháng.

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, du lịch hàng năm, thưởng lễ Tết.,... theo chế độ của Công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH Ô TÔ THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.