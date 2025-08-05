Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tìm hiểu nhu cầu để đưa ra lộ trình cá nhân phù hợp cho học viên.

Tư vấn phương pháp và khoá học của DOL phù hợp cho học viên mới.

Dựa trên nguồn data khách hàng được cung cấp để tư vấn, follow up, và hoàn thành các thủ tục đăng ký cho học viên tại DOL, chăm sóc contact mới để chuyển hoá thành học viên tại DOL.

Hoàn thành các KPI, task công việc được giao hàng ngày, tuần, tháng.

Biết cách làm sales plan và chủ động để hoàn thành target được giao.

Chăm sóc học viên, thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo tỷ lệ đăng ký lại của học viên và tỷ lệ referral.

Telesales data được cung cấp.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận khác để đảm bảo học viên hài lòng trước, trong, và sau khi học tại DOL.

Chủ động support các hoạt động vận hành, chăm sóc học viên trong center.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Tối thiểu 6 tháng đối với Junior EC và tối thiểu 02 năm đối với Senior EC kinh nghiệm tư vấn ở các trung tâm Anh ngữ khác

6 tháng

Có kinh nghiệm tư vấn 1 trong các sản phẩm về IELTS hoặc Junior/Kids. Được đào tạo thêm về sản phẩm chưa từng có kinh nghiệm, đào tạo nhanh chóng, dễ nắm bắt

Có kinh nghiệm tư vấn 1 trong các sản phẩm về IELTS hoặc Junior/Kids

Làm việc xoay ca (8h30-18h30, 12h00-22h00, khác)

Có kiến thức về IELTS nói riêng và việc học tiếng Anh nói chung

Biết thuyết phục, biết cách truyền tải thông tin đúng, đủ và hiệu quả

Giải quyết công việc được giao nhanh lẹ, dứt khoát

Hết mình vì học viên, sẵn sàng làm mọi loại công việc được giao

Sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, cùng đóng góp công sức cùng nhau phát triển

Có động lực và mục tiêu cuộc sống rõ ràng

Kiên nhẫn, trung thực, kỷ luật, kỹ tính, vui vẻ hoà đồng

Chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Senior EC: Lương căn bản 11.000.000 - 15.000.000 + % hoa hồng doanh thu. Tổng thu nhập từ 30.000.000 – 50.000.000/Tháng

Junior EC: Lương căn bản 8.000.000 - 10.000.000 + % hoa hồng doanh thu. Tổng thu nhập từ 20.000.000 – 30.000.000/Tháng

BHXH, BHYT, Thưởng tết, Lương tháng 13.

Được đào tạo kỹ năng tư vấn chuyên sâu, tìm hiểu tâm lý màu sắc của học viên, phụ huynh, treat objection khó, trình bày sản phẩm một cách logic và thuyết phục.

Được đào tạo 1-1 từ Deputy RCM, COO.

Môi trường cởi mở, không drama, không toxic, tập trung phát triển và giúp đỡ lẫn nhau, tạo giá trị cho học viên.

Lộ trình thăng tiến minh bạch, rõ ràng, công bằng: EC -> Team Leader -> Head of Sales -> Deputy Regional Center Manager -> Regional Center Manager trong 12-18 tháng. (Thu nhập RCM ổn định và bền vững lên đến 100.000.000/tháng.)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin