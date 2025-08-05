Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tìm hiểu nhu cầu để đưa ra lộ trình cá nhân phù hợp cho học viên.
Tư vấn phương pháp và khoá học của DOL phù hợp cho học viên mới.
Dựa trên nguồn data khách hàng được cung cấp để tư vấn, follow up, và hoàn thành các thủ tục đăng ký cho học viên tại DOL, chăm sóc contact mới để chuyển hoá thành học viên tại DOL.
Hoàn thành các KPI, task công việc được giao hàng ngày, tuần, tháng.
Biết cách làm sales plan và chủ động để hoàn thành target được giao.
Chăm sóc học viên, thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo tỷ lệ đăng ký lại của học viên và tỷ lệ referral.
Telesales data được cung cấp.
Phối hợp chặt chẽ với bộ phận khác để đảm bảo học viên hài lòng trước, trong, và sau khi học tại DOL.
Chủ động support các hoạt động vận hành, chăm sóc học viên trong center.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Tối thiểu 6 tháng đối với Junior EC và tối thiểu 02 năm đối với Senior EC kinh nghiệm tư vấn ở các trung tâm Anh ngữ khác
6 tháng
Có kinh nghiệm tư vấn 1 trong các sản phẩm về IELTS hoặc Junior/Kids. Được đào tạo thêm về sản phẩm chưa từng có kinh nghiệm, đào tạo nhanh chóng, dễ nắm bắt
Có kinh nghiệm tư vấn 1 trong các sản phẩm về IELTS hoặc Junior/Kids
Làm việc xoay ca (8h30-18h30, 12h00-22h00, khác)
Có kiến thức về IELTS nói riêng và việc học tiếng Anh nói chung
Biết thuyết phục, biết cách truyền tải thông tin đúng, đủ và hiệu quả
Giải quyết công việc được giao nhanh lẹ, dứt khoát
Hết mình vì học viên, sẵn sàng làm mọi loại công việc được giao
Sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, cùng đóng góp công sức cùng nhau phát triển
Có động lực và mục tiêu cuộc sống rõ ràng
Kiên nhẫn, trung thực, kỷ luật, kỹ tính, vui vẻ hoà đồng
Chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Senior EC: Lương căn bản 11.000.000 - 15.000.000 + % hoa hồng doanh thu. Tổng thu nhập từ 30.000.000 – 50.000.000/Tháng
Junior EC: Lương căn bản 8.000.000 - 10.000.000 + % hoa hồng doanh thu. Tổng thu nhập từ 20.000.000 – 30.000.000/Tháng
BHXH, BHYT, Thưởng tết, Lương tháng 13.
Được đào tạo kỹ năng tư vấn chuyên sâu, tìm hiểu tâm lý màu sắc của học viên, phụ huynh, treat objection khó, trình bày sản phẩm một cách logic và thuyết phục.
Được đào tạo 1-1 từ Deputy RCM, COO.
Môi trường cởi mở, không drama, không toxic, tập trung phát triển và giúp đỡ lẫn nhau, tạo giá trị cho học viên.
Lộ trình thăng tiến minh bạch, rõ ràng, công bằng: EC -> Team Leader -> Head of Sales -> Deputy Regional Center Manager -> Regional Center Manager trong 12-18 tháng. (Thu nhập RCM ổn định và bền vững lên đến 100.000.000/tháng.)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH

CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 458/14 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

