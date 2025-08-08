Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông ...và 1 địa điểm khác, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng tại thị trường mình được bàn giao.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng trở lên.

Nam, tuổi: 25 - 35 tuổi trở lên.

Kinh nghiệm: 2 năm làm Sales trở lên.

Nhiệt tình trong công việc, không ngại việc đi thị trường, công tác.

Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và thương lượng tốt.

Có khả năng thuyết trình hướng tới nhu cầu của người nghe.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: 12-20 TRIỆU/THÁNG - Thời gian thử việc: 2 tháng

Nhân viên chính thức: Thu nhập trung bình từ 20 - 50 Triệu/Tháng (Tuỳ vào năng lực và kinh nghiệm)

Ngoài ra còn có thưởng quý, thi đua trong tháng quý với các phần thưởng giá trị như: Ô tô, xe máy, ti vi, tủ lạnh, điện thoại,...

Nghỉ tết âm lịch thường 12-14 ngày (nghỉ từ ngày 23 âm lịch).

Hàng năm được công ty tổ chức đi du lịch cho những cô cậu thích xách balo lên và đi, hoặc được nghỉ hè từ 5-7 ngày vào tháng 7 của năm.

Được tham gia đóng BHXH,BHYT, BHTN; nghỉ các ngày lễ theo qui định của Nhà Nước và có thưởng theo qui định.

Hàng tuần có các buổi đào tạo kỹ năng bán hàng, học hỏi sản phẩm từ BLĐ công ty.

Đến với chúng tôi bạn sẽ được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và có cơ hội thể hiện hết năng lực của bản thân, trải nghiệm trên môi trường năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

