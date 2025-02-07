Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Giám sát an ninh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát an ninh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1C Ngô Quyền

- Hoàn Kiếm

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám sát an ninh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xác định và phân tích các mối đe dọa ATTT ảnh hưởng đến môi trường của tổ chức.
• Chịu trách nhiệm chủ động phát hiện các cuộc tấn công mới thông qua việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật giám sát bảo mật tiên tiến.
• Điều tra và ứng phó với các sự cố bảo mật đã xác định bằng quy trình ứng phó sự cố đã xác định, tạo playbook và quy trình để ứng phó với sự cố.
• Phối hợp với nhóm kỹ thuật để tự động hóa ứng phó với các sự cố bảo mật.
• Tham gia tổ chức đào tạo và diễn tập các sự cố an ninh thông tin, nhằm nâng cao nhận thức an toàn thông tin và quy trình xử lý sự cố an toàn thông tin trong tổ chức.
• Xác định các mối đe dọa mới và đảm bảo khả năng phát hiện và phản hồi của tổ chức được cập nhật cho bối cảnh mối đe dọa mới nhất.
• Thực hiện threat modeling & kiểm soát dựa trên các công nghệ và ứng dụng của công ty.
• Xác định các nguồn dữ liệu và xây dựng use case giám sát bảo mật như phòng chống lộ lọt dữ liệu, bảo vệ thông tin khách hàng,.. trên SIEM.
• Vận hành và quản trị nền tảng SIEM, thực hiện cập nhật các dấu hiện tấn công mới (IOC, IOA) và cập nhật tối ưu content cho các giải pháp để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tấn công.
• Sử dụng các công cụ bảo mật như SIEM, EDR, NDR, WAF, SOAR,.. để điều tra và ứng phó với các mối đe dọa.
• Chịu trách nhiệm đánh giá, quản lý và quản lý các nguồn Threat Intelligence, tương quan với các security event.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: SH 06-07 Park 2, Vinhome Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-an-ninh-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job296098
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 800 USD
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Hạn nộp: 23/04/2025
Bắc Ninh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C
Tuyển Giám sát an ninh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C
Hạn nộp: 18/04/2025
Bắc Ninh Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 350 - 600 USD
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Hạn nộp: 07/03/2025
Bắc Ninh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 350 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 350 - 600 USD
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Hạn nộp: 07/03/2025
Bắc Ninh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 350 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)
Tuyển Giám sát an ninh Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)
Hạn nộp: 18/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Giang thu nhập 500 - 1,000 USD
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Hạn nộp: 07/03/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Giám sát an ninh Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 28/02/2025
Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 800 USD
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Hạn nộp: 23/04/2025
Bắc Ninh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C
Tuyển Giám sát an ninh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C
Hạn nộp: 18/04/2025
Bắc Ninh Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 350 - 600 USD
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Hạn nộp: 07/03/2025
Bắc Ninh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 350 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 350 - 600 USD
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Hạn nộp: 07/03/2025
Bắc Ninh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 350 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)
Tuyển Giám sát an ninh Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)
Hạn nộp: 18/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Giang thu nhập 500 - 1,000 USD
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Hạn nộp: 07/03/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Giám sát an ninh Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 28/02/2025
Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất