Công việc Dịch vụ an ninh và bảo trì

Việc làm an ninh đang ngày càng được chú trọng tuyển dụng với nhu cầu cao, đặc biệt tại Hà Nội, Hải Phòng, TP. HCM, Đà Nẵng,.... Mức lương trung bình cho nhân viên an ninh dao động từ 7.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, đi kèm yêu cầu tinh thần trách nhiệm cao, sự nhạy bén và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm an ninh

Nhân viên an ninh, hay còn gọi là security staff, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho tài sản và con người tại những địa điểm công cộng đông người như trung tâm thương mại, sân bay, trường học, hay các tòa nhà. Công việc này không chỉ đòi hỏi sự cảnh giác cao độ mà còn phải xử lý tình huống khẩn cấp khi cần thiết, bảo vệ sự an toàn và tránh nguy cơ rủi ro.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm an ninh hiện nay đang ngày càng tăng lên, do sự phát triển nhanh chóng của một số lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ thông tin và nhu cầu bảo vệ an toàn tại các sự kiện lớn. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ cũng giúp công việc an ninh trở nên hiệu quả hơn, từ đó mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho những người làm trong ngành này.

Theo như tìm hiểu từ Job3s, nhu cầu tuyển dụng việc làm an ninh sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tương lai do sự gia tăng các yếu tố rủi ro và yêu cầu an ninh cao hơn. Xu hướng này mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho những người muốn theo đuổi lĩnh vực an ninh và bảo vệ.

Trong xã hội hiện đại, nhu cầu tuyển dụng việc làm an ninh ngày càng tăng cao

2. Mức lương trung bình của việc làm an ninh

Vì tính chất công việc luôn đòi hỏi sự tỉnh táo và trách nhiệm, mức lương của nhân viên an ninh cũng phản ánh sự quan trọng của người lao động. Theo khảo sát, mức lương trung bình của một nhân viên an ninh tại Việt Nam dao động từ 7.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

Tuy nhiên, tại một số thành phố lớn, yêu cầu đối với việc làm an ninh cao hơn, mức lương có thể lên tới 25.000.000 VNĐ/tháng hoặc cao hơn, đặc biệt là trong những ngành có yêu cầu bảo mật đặc biệt như trung tâm dữ liệu hay các công ty công nghệ cao.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm an ninh Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Việc làm an ninh nội bộ 7.000.000 - 12.000.000 Việc làm an ninh khách sạn 8.000.000 - 14.000.000 Việc làm an ninh cửa hàng trang sức 8.000.000 - 14.000.000 Việc làm an ninh trung tâm thương mại 8.000.000 - 16.000.000 Việc làm an ninh sân bay 9.000.000 - 18.000.000 Việc làm an ninh ngân hàng 10.000.000 - 20.000.000

Mức lương của nhân viên an ninh tại Việt Nam có sự dao động khá lớn

3. Phân biệt việc làm an ninh và việc làm bảo vệ

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm "nhân viên an ninh" và "nhân viên bảo vệ". Mặc dù cả nhân viên an ninh và nhân viên bảo vệ đều có mục tiêu chung là bảo đảm an toàn và trật tự, song hai công việc này có sự khác biệt rõ rệt về phạm vi công việc, mục tiêu, tính chất công việc và yêu cầu kỹ năng.

Tiêu chí Việc làm an ninh Việc làm bảo vệ Pham vi công việc Phạm vi làm việc rộng, có thể giám sát nhiều địa điểm và quản lý đội ngũ bảo vệ. Công việc tập trung vào một vị trí cụ thể, như bảo vệ một tòa nhà hay khu vực. Mục tiêu chính Đảm bảo an ninh tổng thể, quản lý và điều phối các hoạt động bảo vệ, ứng phó với sự cố lớn. Bảo vệ tài sản và con người tại một địa điểm cụ thể, hạn chế những mối nguy hiểm. Tính chất công việc Công việc linh hoạt, đòi hỏi khả năng giám sát, lên kế hoạch và xử lý tình huống. Công việc cố định, yêu cầu sự tập trung cao vào một khu vực nhất định. Yêu cầu kỹ năng Cần kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, có khả năng phân tích tình huống và ra quyết định. Yêu cầu kỹ năng giao tiếp cơ bản và khả năng quan sát tốt, ít đòi hỏi khả năng lãnh đạo.

Từ bảng trên có thể thấy, trong khi nhân viên bảo vệ chủ yếu thực hiện công việc bảo vệ tại một vị trí cố định và theo dõi những sự kiện xảy ra tại địa điểm đó thì nhân viên an ninh có trách nhiệm quản lý, giám sát nhiều khu vực và xử lý những tình huống phức tạp hơn, đồng thời có vai trò lãnh đạo và đào tạo cho các nhân viên bảo vệ.

Nhân viên an ninh có vai trò quản lý và hoạch định chiến lược, trong khi nhân viên bảo vệ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo

4. Mô tả công việc của việc làm an ninh

Nhân viên an ninh chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại khu vực được phân công nhiệm vụ. Những nhân viên này phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau để duy trì trật tự và phản ứng kịp thời với những tình huống nguy hiểm.

Giám sát và tuần tra: Nhân viên an ninh cần theo dõi các khu vực được giao và xác định những hành động, sự kiện bất thường có thể ảnh hưởng đến an toàn khu vực.

Kiểm soát ra vào: Một trong những nhiệm vụ quan trọng là kiểm tra danh tính và quyền truy cập của các cá nhân vào khu vực, đảm bảo chỉ những người được phép mới có thể vào.

Ứng phó khẩn cấp: Trong những tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn hoặc tai nạn, nhân viên an ninh là người phản ứng đầu tiên để giảm thiểu rủi ro và thông báo cho các cơ quan cứu hộ.

Giải quyết xung đột: Kỹ năng giao tiếp là một yếu tố quan trọng để nhân viên an ninh có thể hòa giải xung đột và duy trì môi trường làm việc an toàn.

Thực thi những quy tắc và quy định: Nhân viên an ninh phải tuân thủ và thực thi những quy định của cơ sở, bao gồm biện pháp an toàn, phòng ngừa vi phạm và xử lý kỷ luật khi cần thiết.

Chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp: Họ cũng phải đảm bảo rằng các thiết bị an toàn như bình chữa cháy và lối thoát hiểm, luôn trong tình trạng hoạt động tốt và sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp.

Dịch vụ khách hàng: Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh, họ cũng đóng vai trò hỗ trợ khách hàng và nhân viên bằng cách cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc.

Lưu ý: Bài viết trên chỉ nêu mô tả cơ bản về công việc của nhân viên an ninh. Yêu cầu và nhiệm vụ việc làm an ninh chi tiết có thể thay đổi tùy thuộc vào từng tổ chức và môi trường làm việc cụ thể.

Việc làm an ninh nhằm duy trì một môi trường an toàn và bảo mật

5. Yêu cầu đối với việc làm an ninh

Để trở thành một nhân viên an ninh chuyên nghiệp, ứng viên không chỉ cần có đam mê và tinh thần trách nhiệm mà còn phải đáp ứng một loạt yêu cầu về học vấn, đào tạo và kỹ năng. Những yêu cầu này giúp đảm bảo nhân viên an ninh có thể xử lý tốt các tình huống khẩn cấp, duy trì an toàn và bảo vệ tài sản, thông tin quan trọng trong môi trường làm việc.

Yêu cầu về học vấn: Mặc dù không yêu cầu bằng cấp cao nhưng nhà tuyển dụng việc làm an ninh thường ưu tiên ứng viên có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương để đảm bảo có nền tảng học vấn cơ bản. Trong trường hợp một số vị trí an ninh đặc thù, yêu cầu có thể là các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực an ninh, tư pháp hình sự hoặc quản lý an ninh.

Yêu cầu về đào tạo: Nhân viên an ninh cần hoàn thành các khóa đào tạo chuyên sâu nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết, từ xử lý tình huống khẩn cấp, sơ cứu, cho đến kỹ năng giải quyết xung đột và hiểu biết về quy định pháp lý. Những khóa đào tạo này giúp nhân viên nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để đảm bảo hiệu quả công việc.

Yêu cầu về thể lực: Công việc an ninh đòi hỏi sức khỏe và thể lực tốt vì nhân viên thường phải đứng lâu, tuần tra nhiều khu vực và đôi khi cần ứng phó với những tình huống đột xuất, yêu cầu thể lực.

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong công việc an ninh, giúp nhân viên dễ dàng tương tác với đồng nghiệp, khách hàng và công chúng. Nhân viên an ninh cần phải truyền đạt thông tin rõ ràng, giảm thiểu xung đột và cung cấp hỗ trợ kịp thời.

Chính trực và đạo đức: Nhân viên an ninh phải thể hiện tính chính trực cao, bởi vì họ thường xuyên tiếp xúc với thông tin nhạy cảm và có quyền truy cập vào những khu vực quan trọng. Việc tuân thủ đạo đức trong công việc là rất quan trọng để duy trì sự tin tưởng của khách hàng và công chúng.

Kỹ năng quan sát và phân tích: Khả năng quan sát tỉ mỉ và nhạy bén là một yêu cầu bắt buộc để phát hiện những hành vi bất thường hoặc nguy cơ tiềm ẩn, giúp nhân viên an ninh can thiệp kịp thời.

Kỹ năng sử dụng thiết bị an ninh: Để đảm bảo an toàn cho khu vực giám sát, nhân viên an ninh cần thành thạo việc sử dụng các thiết bị như hệ thống camera giám sát, máy quét an ninh và một số công cụ hỗ trợ khác.

Lưu ý: Trên đây chỉ là những yêu cầu chung mà nhà tuyển dụng thường xuyên tìm kiếm đối với việc làm an ninh. Tuy nhiên, mỗi nhà tuyển dụng và vị trí công việc có thể yêu cầu những tiêu chuẩn chi tiết khác nhau, tùy thuộc vào đặc thù công việc, môi trường làm việc và những tiêu chí riêng.

Ứng viên nên tìm hiểu kỹ yêu cầu cụ thể từ nhà tuyển dụng khi nộp hồ sơ ứng tuyển

6. Những việc làm an ninh phổ biến nhất hiện nay

Với nhu cầu bảo vệ tài sản và con người ngày càng gia tăng, những vị trí việc làm an ninh đã trở thành một phần quan trọng trong nhiều tổ chức và doanh nghiệp. Hàng nghìn công ty đang tìm kiếm nhân viên an ninh cho đa dạng lĩnh vực, từ bảo vệ tài sản, đảm bảo trật tự đến hỗ trợ những hoạt động trong môi trường làm việc.

6.1. Việc làm an ninh nội bộ

An ninh nội bộ là một trong những công việc quan trọng trong việc bảo vệ tài sản, thông tin và nhân viên bên trong nhiều tổ chức, công ty. Nhân viên an ninh nội bộ có trách nhiệm giám sát các hoạt động của nhân viên, kiểm tra hệ thống bảo mật, phòng ngừa rủi ro và đảm bảo môi trường làm việc an toàn.

Hiện nay, những công ty lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và tài chính, rất chú trọng đến việc này để bảo vệ dữ liệu quan trọng.

6.2. Việc làm an ninh sân bay

An ninh sân bay là một công việc đòi hỏi sự chính xác và cẩn trọng cao độ. Nhân viên an ninh tại sân bay có nhiệm vụ kiểm tra hành lý, bảo vệ khu vực máy bay, giám sát hành khách và một số hoạt động có liên quan.

Công việc này đòi hỏi không chỉ sự am hiểu về quy trình an ninh mà còn khả năng xử lý tình huống nhanh chóng và hiệu quả để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong khu vực sân bay.

6.3. Việc làm an ninh khách sạn

An ninh khách sạn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự an toàn của khách lưu trú và tài sản của họ. Nhân viên an ninh khách sạn có trách nhiệm giám sát khu vực công cộng trong khách sạn, kiểm tra ra vào, giám sát các sự kiện đặc biệt và xử lý những tình huống khẩn cấp nếu có.

Vị trí việc làm an ninh này không chỉ yêu cầu kỹ năng quan sát sắc bén mà còn phải có khả năng giao tiếp tốt để tạo môi trường thân thiện và an toàn cho khách hàng.

Nhân viên an ninh khách sạn có trách nhiệm đảm bảo môi trường an toàn cho khách hàng

6.4. Việc làm an ninh ngân hàng

Trong ngành ngân hàng, an ninh là yếu tố cực kỳ quan trọng để bảo vệ tài sản và thông tin ngành tài chính ngân hàng. Nhân viên an ninh ngân hàng có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của các giao dịch, bảo vệ những khu vực quan trọng như phòng giao dịch, kho lưu trữ tiền, và bảo vệ nhân viên cùng khách hàng khỏi các mối đe dọa. So với những vị trí khác, công việc này đòi hỏi sự thận trọng cao và khả năng ứng phó nhanh chóng với những tình huống bất ngờ.

6.5. Việc làm an ninh cửa hàng trang sức

Cửa hàng trang sức là những địa điểm có giá trị tài sản cao, vì vậy yêu cầu về an ninh là rất lớn. Nhân viên an ninh tại cửa hàng trang sức có nhiệm vụ giám sát các giao dịch, bảo vệ tài sản quý giá và ngăn ngừa những vụ trộm cắp.

Đối với vị trí này, ứng viên cần có khả năng quan sát tỉ mỉ, ứng phó kịp thời và phối hợp với hệ thống an ninh như camera giám sát để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cửa hàng.

6.6. Việc làm an ninh trung tâm thương mại

An ninh trung tâm thương mại là một trong những công việc phổ biến nhất trong ngành an ninh. Nhân viên an ninh tại những trung tâm thương mại có nhiệm vụ giám sát khách hàng, xử lý một số tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn, bạo lực hoặc trộm cắp.

Việc làm an ninh trung tâm thương mại đòi hỏi khả năng làm việc dưới áp lực cao và có kỹ năng giao tiếp tốt để đảm bảo sự an toàn và hài lòng của khách hàng, đồng thời duy trì trật tự tại khu vực đông người.

Nhân viên an ninh cần có kỹ năng xử lý các tình huống khẩn cấp trong khu vực trung tâm thương mại

7. Khu vực tuyển dụng việc làm an ninh

Việc làm an ninh hiện đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM,... Tại những địa phương này, nhu cầu tuyển dụng nhân viên an ninh không chỉ xuất phát từ các trung tâm thương mại, trường học mà còn từ các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao và các sự kiện quy mô lớn.

7.1. Việc làm an ninh tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm hành chính và kinh tế của cả nước, nơi có nhu cầu bảo vệ an ninh tại các khu vực công cộng, văn phòng, nhà máy và khu công nghiệp rất lớn. Hàng nghìn công ty lớn như Vingroup, Masan hoặc các khu công nghiệp như Bắc Thăng Long, Nam Thăng Long đều thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng nhân viên an ninh để bảo vệ tài sản và duy trì trật tự.

Bên cạnh đó, những doanh nghiệp trong lĩnh vực việc làm chuỗi cung ứng, công nghệ cao, thương mại điện tử và những tổ chức công cộng đều có nhu cầu tuyển dụng nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn cho tài sản và con người.

7.2. Việc làm an ninh tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của miền Trung, đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong nhóm ngành dịch vụ, du lịch và công nghiệp. Thành phố này yêu cầu một đội ngũ nhân viên an ninh để bảo vệ an toàn tại những trung tâm thương mại, khu du lịch, cũng như các khu công nghiệp.

Hàng trăm doanh nghiệp như Sun Group, Vincom, hay các khu công nghiệp Hòa Khánh thường xuyên tuyển dụng nhân viên an ninh để đảm bảo môi trường làm việc và tham quan an toàn cho mọi người.

7.3. Việc làm an ninh tại TP. HCM

TP. HCM là thành phố có nhu cầu tuyển dụng việc làm an ninh lớn nhất cả nước, không chỉ trong những trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng mà còn ở nhiều khu công nghiệp và khu vực tập trung đông dân cư.

Những công ty lớn như Viettel, Thaco hay một số khu công nghiệp tại các quận như Củ Chi, Bình Tân đều có nhu cầu tuyển dụng nhân viên an ninh để đảm bảo trật tự và bảo vệ tài sản. Với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, việc làm tại TP. HCM là một trong những điểm đến lý tưởng cho ứng viên đang tìm kiếm việc làm an ninh.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm an ninh hiện nay rất lớn

7.4. Việc làm an ninh tại Hải Phòng

Là một thành phố cảng quan trọng ở miền Bắc, Hải Phòng đang phát triển mạnh mẽ với sự hiện diện của nhiều khu công nghiệp và cảng biển lớn. Những khu vực như Khu công nghiệp Đình Vũ, khu vực cảng và hàng chục doanh nghiệp logistics đều yêu cầu tuyển dụng nhân viên an ninh để đảm bảo hoạt động an toàn. Ngoài ra, những khu vực công cộng như trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí cũng là những nơi cần lực lượng an ninh đông đảo để bảo vệ và duy trì trật tự.

Với sự phát triển của xã hội và nhu cầu về an ninh ngày càng tăng cao, nhu cầu tuyển dụng việc làm an ninh cũng tăng theo. Nếu đáp ứng được những yêu cầu về sức khỏe, thể lực và kỹ năng, ứng viên có thể tìm được nhiều cơ hội việc làm ổn định và mức thu nhập xứng đáng.