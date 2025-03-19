Tuyển Giám sát an ninh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giám sát an ninh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập và kiểm soát tiến độ Nhà Thầu phụ, Đội thi công, Nhóm khoán thi công đảm bảo các mục tiêu chung của Ban Chỉ huy Công trường;

• Làm việc với Chủ đầu tư/Tư vấn nghiệm thu các hạng mục được giao;

• Phối hợp với Phòng An toàn tổ chức thi công đảm bảo an toàn;

• Lập và kiểm soát khối lượng thanh toán Nhà thầu phụ, Đội thi, Nhóm khoán được giao;

• Lập và kiểm soát các hồ sơ chất lượng;

• Phối hợp với các Phòng Ban chức năng để thực hiện các công việc liên quan;

• Công việc sẽ được mô tả chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Xây dựng DD&CN tại các trường Đại học uy tín (ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH GTVT Hà Nội,...);

• Sinh viên mới ra trường hoặc dưới 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

• Tiếng Anh: nói và viết tốt;

• Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức quản lý và làm việc nhóm tốt;

• Đam mê, yêu nghề, nhiệt huyết, không ngại khó;

• Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc và sẵn sàng công tác xa.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin