Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 800 USD

Địa điểm làm việc: Các dự án Miền Bắc và Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ:

• Hướng dẫn cán bộ công nhân viên tại công trường thực hiện và tuân thủ các quy trình, nội quy về an toàn vệ sinh lao động và PCCC.

• Giám sát việc thực hiện và tuân thủ các quy trình và nội quy, quy định về an toàn vệ sinh lao động, PCCC trên công trường.

• Lên kế hoạch theo dõi và kiểm tra máy, thiết bị, dụng cụ thi công tại công trường đảm bao an toàn.

• Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sức khỏe người lao động, thực hiện sơ cứu tai nạn lao động tại công trường.

• Điều tra, lập hồ sơ, xử lý, báo cáo khi xảy ra sự cố an toàn.

• Thực hiện cấp phát và quản lý trang thiết bị an toàn của Công ty.

• Cập nhật các văn bản pháp luật về ATVSLĐ liên quan đến hoạt động của Công ty.

• Báo cáo hàng tuần về việc thực hiện và duy trì công tác an toàn vệ sinh lao động tại công trường cho chủ đầu tư và Trưởng bộ phận an toàn Công ty

• Phối hợp với các nhà thầu khác tại công trường.

• Tham mưu và đề xuất tới Phòng an toàn và ban lãnh đạo Công ty các giải pháp an toàn vệ sinh lao động.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Công ty.