Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 800 USD

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Giám sát an ninh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát an ninh Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Mức lương
500 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giám sát an ninh Với Mức Lương 500 - 800 USD

Địa điểm làm việc: Các dự án Miền Bắc và Hồ Chí Minh
Nhiệm vụ:
• Hướng dẫn cán bộ công nhân viên tại công trường thực hiện và tuân thủ các quy trình, nội quy về an toàn vệ sinh lao động và PCCC.
• Giám sát việc thực hiện và tuân thủ các quy trình và nội quy, quy định về an toàn vệ sinh lao động, PCCC trên công trường.
• Lên kế hoạch theo dõi và kiểm tra máy, thiết bị, dụng cụ thi công tại công trường đảm bao an toàn.
• Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sức khỏe người lao động, thực hiện sơ cứu tai nạn lao động tại công trường.
• Điều tra, lập hồ sơ, xử lý, báo cáo khi xảy ra sự cố an toàn.
• Thực hiện cấp phát và quản lý trang thiết bị an toàn của Công ty.
• Cập nhật các văn bản pháp luật về ATVSLĐ liên quan đến hoạt động của Công ty.
• Báo cáo hàng tuần về việc thực hiện và duy trì công tác an toàn vệ sinh lao động tại công trường cho chủ đầu tư và Trưởng bộ phận an toàn Công ty
• Phối hợp với các nhà thầu khác tại công trường.
• Tham mưu và đề xuất tới Phòng an toàn và ban lãnh đạo Công ty các giải pháp an toàn vệ sinh lao động.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 27, tòa A, tòa nhà HUD Tower, số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất