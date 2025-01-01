Công việc Giám sát an ninh

Nhu cầu tuyển dụng giám sát an ninh ngày càng tăng cao vì ngành bảo vệ và an ninh đang phát triển mạnh ở các lĩnh vực như bảo vệ tài sản, trung tâm thương mại, công ty an ninh, khách sạn. Các doanh nghiệp muốn tìm kiếm người có kỹ năng, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề và sẵn sàng đưa ra mức lương hấp dẫn dao động từ 6.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng giám sát an ninh

Giám sát an ninh là những người được đào tạo với trách nhiệm đảm bảo tình hình an ninh cho con người, tài sản trong một khu vực nhất định. Giám sát an ninh có thể là một người hoặc một nhóm người làm việc khắp nơi trong tòa nhà tư nhân hoặc một doanh nghiệp, chung cư hay ngân hàng, trường học.…

Vai trò của giám sát an ninh rất quan trọng vì những người làm công việc này sẽ đảm bảo an toàn cho con người cũng như doanh nghiệp. Các tổ chức, địa điểm kinh doanh có nhiều khả năng cao xảy ra tình trạng trộm cắp, phá hoại như cửa hàng bán lẻ, khách sạn, chung cư, cơ quan nhà nước,... Do đó, việc xây dựng một đội ngũ giám sát an ninh tại những khu vực này là cần thiết.

Theo dự đoán, các công ty luôn có nhu cầu tuyển dụng giám sát an ninh vì ngành bảo vệ đang ngày càng phát triển tại nước ta. Công việc này cũng có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong 10 năm tới. Chính sự gia tăng của các công trình xây dựng, sự phát triển của các ngành công nghiệp hiện nay kéo theo nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này tăng lên.

Theo thống kê, có tới hàng trăm tin tuyển dụng giám sát an ninh tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng trên các trang tin việc làm uy tín như Job3s. Điều này cho thấy cơ hội việc làm cho những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực trên. Đối với những ứng viên có kiến thức chuyên môn và nhiều kỹ năng trong nghề, bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến cùng với mức lương hấp dẫn.

Nhu cầu tuyển dụng giám sát an ninh tại nước ta tăng cao nhiều năm nay

2. Mức lương trung bình của giám sát an ninh

Theo thống kê, mức thu nhập trung bình của giám sát an ninh phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm, chuyên môn và quy mô công ty. Dưới đây là mức lương chi tiết của một nhân viên viên giám sát an ninh:

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm giám sát an ninh Mức lương dao động ( VNĐ/tháng) CTV Giám sát an ninh 4.000.000 - 6.000.000 Nhân viên Giám sát an ninh 7.000.000 - 12.000.000 Chuyên viên Giám sát an ninh 9.000.000 - 12.000.000 Chuyên viên cao cấp Giám sát an ninh 10.000.000 - 18.000.000

Lưu ý: Mức lương của giám sát an ninh có thể cao hơn nếu quy mô công ty lớn và số lượng ca làm việc của bạn trong một tháng nhiều hơn. Ngoài ra, các nhân viên giám sát an ninh sẽ có mức lương bình quân tăng dần theo số năm công tác.

3. Mô tả chi tiết công việc của giám sát an ninh

Nhân viên giám sát an ninh chịu trách nhiệm chính đảm bảo an toàn, an ninh cho con người, cơ sở vật chất nơi được giao nhiệm vụ kiểm soát. Dưới đây là công việc chi tiết của những người làm vị trí này:

Giám sát và theo dõi:

Cài đặt, theo dõi hệ thống giám sát, kiểm soát an ninh.

Giám sát, tuần tra khu vực mình phụ trách.

Xác định các hoạt động của cá nhân, nhóm người khi thấy đáng ngờ.

Theo dõi chặt chẽ camera giám sát, hệ thống báo động, các thiết bị giám sát.

Hoàn tất các báo cáo giám sát, duy trì nhật ký hoạt động hàng ngày.

Lập biên bản, báo cáo với quản lý khu vực định kỳ.

Kiểm soát quá trình ra vào

Xác minh danh tính của cá nhân khi ra vào cơ sở.

Kiểm tra thông tin đăng nhập của người ra vào tòa nhà, cơ quan.

Điều hành bãi xe, giữ xe cho khách, hỗ trợ khi khách cần giúp đỡ.

Đảm bảo chỉ có nhân viên được ủy quyền mới được cấp quyền truy cập hệ thống bảo an.

Nhận các đơn hàng, bưu phẩm, bưu kiện cho cá nhân, tổ chức từ các công ty, cửa hàng.

Ứng phó khẩn cấp với tình trạng khẩn cấp

Khi có sự cố y tế, mối đe dọa an ninh, giám sát cần có phản ứng nhanh nhạy đầu tiên.

Thực hiện các hành động thích hợp để giảm thiểu sự rủi ro.

Cảnh báo cho cơ quan chức năng khi cần thiết, thời điểm xảy ra tình huống phát sinh nghiêm trọng.

Tham gia quá trình điều tra các sự cố an ninh, truy bắt kẻ gian, trộm cắp, đánh nhau… diễn ra trong khu vực mình quản lý.

Giải quyết các xung đột

Xử lý các xung đột, tranh chấp phát sinh trong cơ sở bảo vệ.

Hòa giải xung đột, duy trì sự hòa nhã với khách hàng.

Giải quyết các vấn đề hiệu quả, những tình huống có thể biến động.

Thực thi các quy tắc, quy định

Thực thi quy định, quy tắc của tổ chức, cơ sở đã đề ra.

Đảm bảo tuân thủ giao thức an toàn như quy định đỗ xe, biện pháp an ninh của cơ sở doanh nghiệp.

Đưa ra cảnh báo, báo cáo sự cố với cấp trên khi xảy ra vấn đề.

Thực hiện các công việc theo sự sắp xếp của cấp trên giao phó.

Trường hợp khẩn cấp

Tiến hành kiểm tra thường xuyên thiết bị an toàn như bình chữa cháy, lối thoát hiểm, các vấn đề bảo trì, vận hành trong cơ sở vật chất mình làm việc.

Tham gia các cuộc diễn tập, huấn luyện khẩn cấp nhằm làm quen với quy trình an ninh trong doanh nghiệp.

Báo cảnh sát, gọi xe cứu thương trong các trường hợp cần thiết.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc khi ra vào tòa nhà.

Hướng dẫn và cung cấp thông tin hỗ trợ khi khách ghé vào cơ sở mình quản lý.

Duy trì môi trường thân thiện, tích cực.

Làm việc ca đêm

Báo cáo ngày giờ giao ca.

Giám sát an ninh có thể làm việc cả ca ban ngày và ca đêm để cảnh giác những rủi ro.

Kiểm tra các khu vực công ty, cửa hàng như vấn đề thiết bị điện, công tắc an toàn.

Báo cáo hoặc xử lý các trường hợp sự cố diễn ra vào ca đêm khi cần thiết.

Hỗ trợ bộ phận khác

Giúp đỡ và hỗ trợ các đơn vị khác trong công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa điện, nước, máy móc.

Xin giấy phép về quá trình bảo trì, báo cáo về thời gian sửa chữa, thông báo cho nhân viên bảo trì các vấn đề cần thực hiện.

Ngoài ra, đối với một số vị trí giám sát an ninh mạng, ứng viên cần có khả năng tham mưu, giúp việc cho BLĐ trong công tác quản lý nhân sự và áp dụng các tiêu chuẩn về giám sát an ninh của hệ thống trong ngành công nghệ thông tin.

Một nhân viên giám sát an ninh tiêu chuẩn phải có khả năng xử lý các tình huống phát sinh

4. Yêu cầu đối với việc làm giám sát an ninh

Để trở thành một giám sát an ninh, bạn cần có sự đam mê với nghề và trách nhiệm với công việc. Các doanh nghiệp luôn đưa ra một số yêu cầu cơ bản và chuyên biệt khi tuyển dụng giám sát an ninh cho công ty. Chi tiết dưới đây:

Yêu cầu về học vấn

Có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương vì ứng viên có trình độ học vấn cơ bản sẽ có khả năng tiếp thu, thực hiện các hướng dẫn hiệu quả.

Một số doanh nghiệp về giám sát an ninh mạng yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kỹ thuật máy tính, mạng máy tính, hệ thống thông tin, an toàn thông tin.

Nhiều công ty tuyển dụng giám sát an ninh đã qua đào tạo chuyên sâu bao gồm các lĩnh vực như xử lý tình huống khẩn cấp, giải quyết các xung đột, viết báo cáo và có hiểu biết về các quy định pháp luật.

Hiểu biết về các hệ thống camera giám sát, công nghệ liên quan và cách chúng hoạt động, bao gồm các loại camera analog, IP camera, công nghệ kết nối mạng.

Có kiến thức về các kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

Thành thạo các kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ.

Có kinh nghiệm trong việc làm giám sát an ninh ít nhất từ 6 tháng trở lên.

Yêu cầu về kỹ năng

Yêu cầu thể lực: Vì công việc thường xuyên cần phải đứng lâu, tuần tra các khu vực và ứng phó với những tình huống phát sinh, nhân viên giám sát cần có sức khỏe tốt, phản ứng nhanh.

Khả năng giao tiếp: Nhân viên giám sát an ninh cần kỹ năng giao tiếp tốt để tương tác hiệu quả với đồng nghiệp và khách hàng. Những người này có thể truyền đạt thông tin rõ ràng, giảm xung đột có thể xảy ra.

Tính chính trực và đạo đức: Vì thường xuyên phải xử lý thông tin nhạy cảm, có quyền truy cập vào khu vực cơ sở quan trọng nên giám sát an ninh cần có sự chính trực và hành vi đạo đức tốt, nhận được sự tin tưởng của các nhà tuyển dụng.

Khả năng quan sát, nhận biết hành vi bất thường: Giám sát an ninh cần phân biệt giữa hành vi bình thường với hành vi có khả năng gây nguy hiểm hay vi phạm quy tắc an ninh để giải quyết những vấn đề rắc rối nếu gặp phải.

Kỹ năng xử lý sự cố: Một giám sát an ninh cần có kỹ năng xử lý sự cố để khi xảy ra tình huống nguy hiểm, bạn có thể đưa ra phản ứng nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Khả năng làm việc nhóm giúp bạn đảm bảo có được sự hợp tác và tương tác nhanh chóng với các thành viên trong tổ chức để công việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ.

Ngoài ra, ở một số công ty, vì đặc thù của môi trường làm việc quốc tế, nhân viên giám sát an ninh tại đây cũng được yêu cầu có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản, có thể dùng Microsoft Office cũng ở mức cơ bản. Các nhà tuyển dụng cũng mong muốn có thể tuyển được những nhân viên giám sát an ninh trung thực, có tính cảnh giác và tính kỷ luật cao vì những người làm công việc này thường xuyên gặp khó khăn, nguy hiểm.

Các nhà tuyển dụng luôn mong muốn tìm kiếm các ứng viên có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm lâu năm

5. Khu vực tuyển dụng giám sát an ninh nhiều

Nhu cầu tuyển dụng giám sát an ninh tại các khu vực thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM luôn duy trì ở mức cao vì đây là những địa điểm có nhiều công trình xây dựng, các nhà hàng, khách sạn và trung tâm thương mại. Do đó, việc tạo dựng đội ngũ giám sát an ninh là vô cùng cần thiết tại những khu vực này.

Tuyển dụng việc làm giám sát an ninh Hà Nội

Hà Nội là khu vực phát triển kinh tế mạnh mẽ thuộc miền Bắc của Việt Nam với nhiều công trình xây dựng, các trung tâm thương mại, chung cư, nhà ở… Do đó, nhu cầu tuyển dụng giám sát an ninh tại Hà Nội luôn rất cao nhằm tránh xảy ra tình trạng trộm cắp, thiếu an toàn cho người dân địa phương.

Các doanh nghiệp đưa ra mức lương dao động từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng cho các ứng viên muốn trở thành nhân viên giám sát an ninh. Ngoài ra, đối với những người có chuyên môn cao, có khả năng hiểu biết về hệ thống, camera giám sát, chế độ đãi ngộ sẽ tốt hơn.

Tuyển dụng việc làm giám sát an ninh TP. HCM

Tại TP. HCM, nhu cầu tuyển dụng giám sát an ninh cũng duy trì ở mức cao vì khu vực này có sự phát triển vượt trội các công trình xây dựng, trung tâm thương mại và nhiều chung cư cao cấp. Người dân có mong muốn được bảo vệ, tránh mất mát tài sản giá trị. Do nhu cầu ngày càng cao, các doanh nghiệp đưa ra những yêu cầu về trình độ và sự chuyên nghiệp của nhân viên giám sát an ninh. Với mức lương dao động từ 9.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng, nhiều nhà tuyển dụng hi vọng có thể tìm được những ứng viên cao cấp có thể xử lý mọi tình huống khi phát sinh.

Ngoài Hà Nội, TP. HCM, các khu vực thành phố lớn khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ cũng thường xuyên đăng tải tin tuyển dụng giám sát an ninh. Sự phát triển vượt trội của ngành xây dựng tại nước ta hiện nay khiến cho công việc đảm bảo an toàn cho các khu vực ngày càng có xu hướng tăng.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng giám sát an ninh đang phát triển mạnh mẽ vì sự đi lên của ngành bảo vệ, an ninh hiện nay. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần có bộ phận bảo an giúp duy trì hệ thống an ninh. Nếu có kinh nghiệm trong ngành này cùng những kiến thức chuyên sâu về camera giám sát, hệ thống an toàn hay hiểu biết về an ninh mạng, bạn có thể thử sức với vị trí giám sát an ninh vì mức lương ổn định, cũng có cơ hội thăng tiến trong công việc.