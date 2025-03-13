Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAI TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAI TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAI TUỆ
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAI TUỆ

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAI TUỆ

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý hành chính văn phòng
Quản lý các hoạtđộng hành chính văn phòng
Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của công ty một cách khoa học và bảo mật
Theo dõi, thực hiện các thủ tục liên quanđến hợpđồng laođộng, bảo hiểm xã hội, chếđộ phúc lợi cho nhân viên
Xây dựng, cập nhật và thực thi các quy trình, quy chế hành chính trong công ty
Hỗ trợ nhân sự và quản lý hồ sơ nhân viên
Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên, theo dõi hợpđồng laođộng
Hỗ trợ tuyển dụng:đăng tin tuyển dụng, sắp xếp phỏng vấn, theo dõi quá trình tiếp nhận nhân sự mới
Hỗ trợđào tạo nội bộ, tổ chức các khóađào tạo nhân sự theo yêu cầu
Tổ chức sự kiện, họp hành,đối nội -đối ngoại
Sắp xếp lịch họp, chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản họp và gửi báo cáo sau họp
Hỗ trợ tiếpđón khách hàng,đối tácđến làm việc tại công ty
Làm việc với các cơ quan chức năng về các thủ tục hành chính liên quanđến doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh, bảo hiểm, laođộng, thuế,...)
Hỗ trợ các công việc khác

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, liêm chính, có trách nhiệm cao
Cẩn trọng, nguyên tắc
Tốt nghiệpđại học trở lên,ưu tiên chuyên ngành Quản trị hành chính, Nhân sự, Quản trị kinh doanh,...
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính,ưu tiên có kinh nghiệm quản lý hành chính doanh nghiệp
Khả năng soạn thảo văn bản tốt, có thểđộc lập soạn thảo công văn, biên bản cuộc họp,...
Thành thạo các phần mềm văn phòng (Excel, Word, PPT) và hệ thống quản lý hành chính
Nắm vững kiến thức về quản lý hành chính, quản lý hồ sơ, tài liệu
Hiểu rõ quy chế quản lý doanh nghiệp, kiến thức tài chính cơ bản và các quyđịnh pháp luật liên quan (luật laođộng, luật hợpđồng,...)
Am hiểu các quyđịnh của chính phủ về các thủ tục hành chính doanh nghiệp như kiểm trađăng ký kinh doanh, quản lý bảo hiểm xã hội,...
Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc, lên kế hoạch các cuộc họp, sự kiện và xử lý công việc hành chính
Có trách nhiệm cao, cẩn thận,đạođức nghề nghiệp tốt và ý thức phục vụ cao
Ưu tiên biết tiếng trung

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAI TUỆ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 - 25 triệu/tháng
Lương tháng 13 và thưởng theo thâm niên, mức lương cạnh tranh tương xứng năng lực
Môi trường có nhiều cơ hội thăng tiến, năng động, có cơ hội đi công tác các nước phát triển
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Được tham gia hoạt động văn hóa công ty, du lịch hàng năm
Được đào tạo học hỏi từ những người có kinh nghiệm trong ngành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAI TUỆ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAI TUỆ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAI TUỆ

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 106/23A hoà hưng phường 13 quận 10

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

