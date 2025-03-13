Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAI TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Quản lý hành chính văn phòng

Quản lý các hoạtđộng hành chính văn phòng

Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của công ty một cách khoa học và bảo mật

Theo dõi, thực hiện các thủ tục liên quanđến hợpđồng laođộng, bảo hiểm xã hội, chếđộ phúc lợi cho nhân viên

Xây dựng, cập nhật và thực thi các quy trình, quy chế hành chính trong công ty

Hỗ trợ nhân sự và quản lý hồ sơ nhân viên

Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên, theo dõi hợpđồng laođộng

Hỗ trợ tuyển dụng:đăng tin tuyển dụng, sắp xếp phỏng vấn, theo dõi quá trình tiếp nhận nhân sự mới

Hỗ trợđào tạo nội bộ, tổ chức các khóađào tạo nhân sự theo yêu cầu

Tổ chức sự kiện, họp hành,đối nội -đối ngoại

Sắp xếp lịch họp, chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản họp và gửi báo cáo sau họp

Hỗ trợ tiếpđón khách hàng,đối tácđến làm việc tại công ty

Làm việc với các cơ quan chức năng về các thủ tục hành chính liên quanđến doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh, bảo hiểm, laođộng, thuế,...)

Hỗ trợ các công việc khác

Trung thực, liêm chính, có trách nhiệm cao

Cẩn trọng, nguyên tắc

Tốt nghiệpđại học trở lên,ưu tiên chuyên ngành Quản trị hành chính, Nhân sự, Quản trị kinh doanh,...

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính,ưu tiên có kinh nghiệm quản lý hành chính doanh nghiệp

Khả năng soạn thảo văn bản tốt, có thểđộc lập soạn thảo công văn, biên bản cuộc họp,...

Thành thạo các phần mềm văn phòng (Excel, Word, PPT) và hệ thống quản lý hành chính

Nắm vững kiến thức về quản lý hành chính, quản lý hồ sơ, tài liệu

Hiểu rõ quy chế quản lý doanh nghiệp, kiến thức tài chính cơ bản và các quyđịnh pháp luật liên quan (luật laođộng, luật hợpđồng,...)

Am hiểu các quyđịnh của chính phủ về các thủ tục hành chính doanh nghiệp như kiểm trađăng ký kinh doanh, quản lý bảo hiểm xã hội,...

Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc, lên kế hoạch các cuộc họp, sự kiện và xử lý công việc hành chính

Có trách nhiệm cao, cẩn thận,đạođức nghề nghiệp tốt và ý thức phục vụ cao

Ưu tiên biết tiếng trung

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAI TUỆ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 - 25 triệu/tháng

Lương tháng 13 và thưởng theo thâm niên, mức lương cạnh tranh tương xứng năng lực

Môi trường có nhiều cơ hội thăng tiến, năng động, có cơ hội đi công tác các nước phát triển

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Được tham gia hoạt động văn hóa công ty, du lịch hàng năm

Được đào tạo học hỏi từ những người có kinh nghiệm trong ngành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAI TUỆ

