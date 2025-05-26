Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 199 Nguyen Thi Minh Khai, Q.1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp

Phụ trách nhập hồ sơ bệnh nhân cho phòng khám.

Phân tích và lập hồ sơ bệnh nhân chỉnh răng - niềng răng (sẽ được đào tạo).

Làm các báo cáo liên quan đến công việc được giao.

Phụ trách một số công việc hành chính khác khi được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Sử dụng thành thạo vi tính: Word, Excel, Photoshop xử lý hình ảnh.

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có thể xử lý nhiều đầu việc cùng lúc.

Giao tiếp tốt, trung thực trong công việc.

Ưu tiên ứng viên sống gần địa điểm công ty.

Tại Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND

Mức lương:

8,000,000 - 12,000,000 VND

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)

