Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 199 Nguyen Thi Minh Khai, Q.1, TP. HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách nhập hồ sơ bệnh nhân cho phòng khám.
Phân tích và lập hồ sơ bệnh nhân chỉnh răng - niềng răng (sẽ được đào tạo).
Làm các báo cáo liên quan đến công việc được giao.
Phụ trách một số công việc hành chính khác khi được phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Sử dụng thành thạo vi tính: Word, Excel, Photoshop xử lý hình ảnh.
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có thể xử lý nhiều đầu việc cùng lúc.
Giao tiếp tốt, trung thực trong công việc.
Ưu tiên ứng viên sống gần địa điểm công ty.
Tại Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
