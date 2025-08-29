Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TAHK Foundation
Ngày đăng tuyển: 29/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
TAHK Foundation

Hành chính tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại TAHK Foundation

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 10

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Volunteer Executive Management sẽ làm một số task được giao trong các task sau:

  • Nhận và phân bố công việc từ quản lý đến các thành viên trong team.
  • Phát triển mô hình Information Service Sale cho các lĩnh vực.
  • Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc liên quan đến công việc.
  • Quản lý ca làm việc qua Google meet, đảm bảo thành viên làm việc đúng quy trình và kiểm soát các thành viên trong team hoàn thành công việc.
  • Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc và báo cáo định kỳ tiến độ công việc
  • Giải quyết các vấn đề xảy ra trong team. 
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của công ty.
  • Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm (có kinh nghiệm là một lợi thế).
  • Mức lương: Không lương.
  • Địa điểm: Làm việc Online tại nhà, có Share màn hình máy tính trên Google meet trong quá trình làm việc để quản lý.
  • Tính chất công việc: Thực tập Online.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Suy nghĩ nhanh và hành động nhanh, ưu tiên hành động hơn nghiên cứu.
  • Chăm chỉ, trách nhiệm, kỷ luật, sẵn sàng hỗ trợ và sẵn sàng học hỏi/nghiên cứu các vấn đề mới trong công việc.
  • Có thể sắp xếp thời gian làm việc theo ca (mỗi ca ít nhất 2 giờ) vào khung giờ tự chọn linh hoạt với lịch trình lịch trình cá nhân như sau: 7:30 AM tới 11:30 AM; 13:00 PM tới 17:00 PM hoặc 20:00 PM đến 24:00 PM các ngày trong tuần từ thứ 2 tới thứ 7.
  • Có laptop/PC cá nhân để làm việc online.
  • Có thể làm việc Online từ xa với team.

Tại TAHK Foundation Thì Được Hưởng Những Gì

  • Phát triển và trải nghiệm thực tế làm việc nhóm trong môi trường doanh nghiệp; Những kinh nghiệm thực tế hay những câu chuyện thuyết phục nhất đối với những hội đồng học bổng.
  • Cơ hội kết bạn và học hỏi làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TAHK Foundation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TAHK Foundation

TAHK Foundation

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hanh-chinh-tong-hop-thu-nhap-thoa-thuan-tai-ho-chi-minh-job368641
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Xem nhiều hơn right
Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Trợ giảng TAHK Foundation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Thư ký văn phòng luật sư/Thư ký pháp lý TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Hạn nộp: 19/06/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Khách Sạn A25
Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tập đoàn Khách Sạn A25
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Hạn nộp: 19/06/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Khách Sạn A25
Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tập đoàn Khách Sạn A25
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TAHK Foundation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TAHK Foundation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm