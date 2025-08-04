Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 325 Phạm văn Đồng - Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách chung các vấn đề Hành chính của Hệ thống bao gồm: điện, nước, internet, vệ sinh, VPP, ATMT, đồng phục....hồ sơ pháp lý theo dõi tài sản, công cụ, dụng cụ...

Chịu trách nhiệm đầu mối thanh toán các chi phí Hành chính đầy đủ, đúng hạn

Thực hiện công tác mua sẵm cơ sở vật chất, tài sản, thực hiện theo quy trình mua sắm.

Phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo hoạt động hành chính xuyên suốt

Ban hành các văn bản và lưu trữ đầy đủ cả bản cứng và bản mềm trên Amis Văn thư

Thực hiện chuẩn bị công tác khai trương mới cho cơ sở theo cơ sở theo kế hoạch

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ độ tuổi từ 25-35 tuổi

Có kiến thức về luật lao động

Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên từng làm Hành chính - Nhân sự tổng hợp)

Quản lý văn thư, lưu trữ khoa học

Thành thạo tin học văn phòng, soạn thảo văn bản

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH,BHYT,BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Được du lịch, tham gia teambuilding hàng năm

Thưởng lương tháng thứ 13, lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.