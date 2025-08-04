Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
- Hà Nội: 325 Phạm văn Đồng
- Xuân Đỉnh
- Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách chung các vấn đề Hành chính của Hệ thống bao gồm: điện, nước, internet, vệ sinh, VPP, ATMT, đồng phục....hồ sơ pháp lý theo dõi tài sản, công cụ, dụng cụ...
Chịu trách nhiệm đầu mối thanh toán các chi phí Hành chính đầy đủ, đúng hạn
Thực hiện công tác mua sẵm cơ sở vật chất, tài sản, thực hiện theo quy trình mua sắm.
Phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo hoạt động hành chính xuyên suốt
Ban hành các văn bản và lưu trữ đầy đủ cả bản cứng và bản mềm trên Amis Văn thư
Thực hiện chuẩn bị công tác khai trương mới cho cơ sở theo cơ sở theo kế hoạch
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về luật lao động
Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên từng làm Hành chính - Nhân sự tổng hợp)
Quản lý văn thư, lưu trữ khoa học
Thành thạo tin học văn phòng, soạn thảo văn bản
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được du lịch, tham gia teambuilding hàng năm
Thưởng lương tháng thứ 13, lễ tết theo quy định
