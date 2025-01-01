Công việc Hành chính tổng hợp

Tất cả địa điểm
Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng hành chính tổng hợp ngày càng gia tăng vì phát triển kinh tế và xuất hiện nhiều doanh nghiệp tại các thành phố lớn. Vai trò của vị trí việc làm này hỗ trợ mọi phòng ban trong công tác hành chính. Đây là công việc ổn định và có mức lương dao động từ 6.000.000-40.00.000 VNĐ/tháng tùy vào kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng hành chính tổng hợp

Tuyển dụng hành chính tổng hợp là vị trí quan trọng trong doanh nghiệp thuộc phòng hành chính. Nhiệm vụ của vị trí công việc này quản lý các tài liệu, giấy tờ, sổ sách hoặc hỗ trợ các phòng ban khác liên quan tới việc hành chính. Bên cạnh đó, hành chính tổng hợp có vai trò kết nối thông tin giữa các phòng ban hoặc với khách hàng, đối tác.

Nhu cầu tuyển dụng hành chính tổng hợp ngày càng nhiều từ vị trí thực tập sinh cho tới trưởng phòng hành chính nhân sự với các mức lương hấp dẫn khác nhau, tùy thuộc vào khu vực tuyển dụng và quy mô doanh nghiệp. Đặc biệt, vị trí công việc này có thể làm trong các môi trường đa dạng lĩnh vực, ngành nghề từ các tập đoàn lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ quan hành chính công đều cần nhân sự hành chính tổng hợp.

Theo báo cáo từ các trang tin tuyển dụng uy tín hiện nay, mỗi tháng đều có hàng trăm tin tuyển dụng việc làm hành chính tổng hợp từ các công ty/doanh nghiệp. Điều đó cho thấy, cơ hội việc làm đa dạng và phát triển của các vị trí việc làm này.

Nhu cầu tuyển dụng hành chính tổng hợp ngày càng nhiều
Nhu cầu tuyển dụng hành chính tổng hợp ngày càng nhiều

2. Mức lương trung bình của việc làm hành chính tổng hợp

Hiện nay, tuyển dụng hành chính tổng hợp có các vị trí theo cấp bậc thể hiện được năng lực và kinh nghiệm làm việc khác nhau. Chính vì thế, mức lương dao động trung bình của việc làm hành chính tổng hợp sẽ có sự chênh lệnh tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng, quy mô công ty và địa điểm làm việc. Dưới đây là thông tin cụ thể:

Mức lương theo cấp bậc

Tuyển dụng hành chính tổng hợp

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Thực tập hành chính nhân sự

3.000.000 - 4.000.000

Nhân viên hành chính nhân sự tổng hợp

6.000.000 - 9.000.000

Chuyên viên hành chính nhân sự tổng hợp

10.000.000 - 15.000.000

Trưởng phòng hành chính nhân sự tổng hợp

20.000.000 - 40.000.000

Lưu ý: Tuyển dụng hành chính tổng hợp là nghề có thể làm việc đa dạng lĩnh vực khác nhau chính vì thế mức lương phụ thuộc vào tính chất như sau:

  • Kinh nghiệm làm việc:

Đối với năng lực làm việc và kỹ năng tốt là yếu tố lớn giúp mức lương của bạn cao hơn.

  • Vị trí đảm nhiệm: Chắc chắn, mức lương của sinh viên mới ra trường sẽ không thể nào cao hơn những người có kinh nghiệm lâu năm như nhân viên, chuyên viên, trưởng phòng hành chính.

  • Quy mô doanh nghiệp: Tùy thuộc vào quy mô công ty và lĩnh vực ngành nghề có khối lượng công việc khác nhau, từ đó vị trí hành chính tổng hợp sẽ có sự đàm phán để nhận mức lương phù hợp.

  • Khu vực tuyển dụng: Các thành phố trung tâm phát triển sẽ tập trung nhiều doanh nghiệp lớn nên nhu cầu tuyển dụng hành chính tổng hợp cao hơn. Tuy nhiên, mức cạnh tranh nghành nghề sẽ cao hơn các khu vực khác.

3. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên hành chính tổng hợp

Các nhân viên tại phòng hành chính tổng hợp thường đảm nhiệm các việc làm liên quan đến văn thư, hỗ trợ các phòng ban khác làm thủ tục hành chính. Thông thường, hành chính nhân sự tổng hợp sẽ thực hiện các mảng công việc như sau:

  • Mảng C&B: Chuyên viên C&B là người làm việc trực tiếp về quản lý chấm công, tính lương thưởng và các chính sách chế độ trong doanh nghiệp. Người làm C&B xử lý các vấn đề về thanh toán, khiếu nại về lương, thưởng, bảo hiểm, thôi việc, nghỉ việc, nghỉ phép,… cùng với các chế độ khác của nhân viên trong công ty, đề xuất giải pháp khắc phục về quyền lợi của nhân viên sao cho hợp lý và thỏa mãn sự hài lòng cao nhất. Bao gồm các công việc sau:

  • Kiểm tra, giám sát việc chấm công của toàn bộ nhân viên công ty. Quản lý chế độ về nghỉ phép, nghỉ bù, tăng ca và chế độ khác theo quy định của doanh nghiệp.

  • Tính toán và làm thủ tục chi lương, thưởng hàng tháng, chế độ phúc lợi vào các dịp lễ, dịp Tết.

  • Tổ chức lưu trữ, sắp xếp và bảo quản hồ sơ lương, giấy đề nghị tăng lương và các chứng từ khác liên quan đến lương.

  • Theo dõi, cập nhật điều chỉnh mức đóng/nộp về BHXH, BHYT, BHTN và đối chiếu với cơ quan BHXH hàng tháng.

  • Mảng tuyển dụng: Nhân viên tuyển dụng nhân sự là một trong những nghề khá hot hiện nay. Bao gồm thực hiện các đầu mục công việc như sau:

  • Tiếp nhận và trao đổi với cấp trên để thống nhất tiêu chí tuyển dụng.

  • Soạn bản mô tả công việc vị trí cần tuyển và đăng lên các website tuyển dụng, các diễn đàn và trang mạng xã hội.

  • Tiếp nhận job3s.ai/cv-xin-viec'>CV của ứng viên, hồ sơ đánh giá, chọn lọc tìm ra ứng viên phù hợp để mời phỏng vấn.

  • Hẹn lịch phỏng vấn, có thể trực tiếp tham gia vào việc phỏng vấn.

  • Thông báo kết quả phỏng vấn ứng viên đạt trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với những ứng viên không đạt.

  • Thực hiện các công việc liên quan tới quy trình tuyển dụng.

  • Lập báo cáo về kế hoạch, chiến lược tuyển dụng cho cấp trên.

  • Mảng đào tạo: Chuyên viên đào tạo và phát triển là những người phụ trách việc hướng dẫn và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên của phòng ban trong nội bộ công ty. Bao gồm thực hiện công việc sau:

  • Đưa ra những kế hoạch đào tạo nội bộ nhân viên công ty.

  • Đánh giá điểm mạnh và điểm cần cải thiện đối với các cá nhân từng bộ phận.

  • Chuẩn bị tài liệu, chương trình và nội dung đào tạo tiêu chuẩn.

  • Tập trung bồi dưỡng các kỹ năng có liên quan tới chuyên môn công việc.

  • Tổ chức các buổi họp và thảo luận để trao đổi đưa ra các tài liệu học tập.

  • Xây dựng kế hoạch, các hoạt động đào tạo cho nhân viên mới và cũ.

  • Phát triển các chương trình mô phỏng, kịch bản giải quyết vấn đề để luyện tập thực tế.

Mô tả công việc cần làm cho vị trí hành chính tổng hợp
Mô tả công việc cần làm cho vị trí hành chính tổng hợp

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm hành chính tổng hợp

Các nhà tuyển dụng hành chính tổng hợp ngoài trình độ chuyên môn còn yêu cầu ứng viên có những kỹ năng mềm, khả năng tổ chức tốt, kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề hiệu quả đối với từng phòng ban của công ty.

Các vị trí công việc hành chính tổng hợp ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp trường đại học/ cao đẳng các ngành học Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Hành chính nhân sự,...Đồng thời, nhà tuyển dụng yêu cầu một số kỹ năng như sau:

Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức và sắp xếp:

  • Quản lý tài liệu và lưu trữ hồ sơ khoa học.

  • Lập kế hoạch và tiến độ công việc hành chính hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp:

  • Xử lý thông tin nhanh chóng, giao tiếp hiệu quả với các phòng ban.

  • Kỹ năng viết báo cáo, biên soạn các tài liệu, văn bản hành chính.

  • Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.

Kỹ năng giải quyết các vấn đề:

  • Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan tới vận hành văn phòng.

  • Hỗ trợ giải quyết thủ tục giấy tờ, thủ tục nội bộ.

Kỹ năng tin học:

  • Thành thạo sử dụng các phần mềm quản lý và công cụ văn phòng.

  • Sử dụng email và các phần mềm hỗ trợ trao đổi qua Zoom, MS Teams.

Các nhà tuyển dụng hành chính tổng hợp yêu cầu trình độ chuyên môn và kỹ năng xử lý tốt trong công việc
Các nhà tuyển dụng hành chính tổng hợp yêu cầu trình độ chuyên môn và kỹ năng xử lý tốt trong công việc

5. Khu vực tuyển dụng việc làm hành chính tổng hợp nhiều nhất

Tuyển dụng hành chính tổng hợp là một trong những việc làm đa dạng lĩnh vực, doanh nghiệp nào cũng cần ở nhiều khu vực tại Việt Nam. Dưới đây là các khu vực tuyển dụng nhiều nhất:

  • Tuyển dụng hành chính tổng hợp Hà Nội:

Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước, nơi tập trung nhiều cơ quan nhà nước, doanh nghiệp lớn và các tổ chức quốc tế. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụngviệc làm hành chính tổng hợp luôn tăng cao, tập trung chủ yếu các lĩnh vực hoạt động như: kinh doanh và thương mại, tài chính-ngân hàng, công nghệ thông tin, bất động sản,...

  • Tuyển dụng hành chính tổng hợp TP.HCM:

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, tập trung với rất nhiều doanh nghiệp từ các tập đoàn đa quốc gia phát triển cho đến các startup nhỏ. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên hành chính tổng hợp tại TP.HCM luôn cao, với nhiều lĩnh vực và vị trí hấp dẫn như: du lịch và khách sạn, công nghệ thông tin, bất động sản, y tế và dược phẩm,.

Các vị trí công việc thường được ứng tuyển nhiều đó là nhân viên hành chính nhân sự mảng C&B và mảng tuyển dụng.

  • Tuyển dụng hành chính tổng hợp Đà Nẵng:

TP Đà Nẵng với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch của miền Trung, mang đến nhiều cơ hội việc làm hành chính tổng hợp. Đây là một vị trí quan trọng trong việc hỗ trợ hành chính và các phòng ban trong tổ chức của các doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.

Lĩnh vực tuyển dụng nhiều nhất cho công việc hành chính tổng hợp tại thành phố này đó là: du lịch và khách sạn, bất động sản.

  • Tuyển dụng việc làm hành chính tổng hợp Bắc Ninh

Bắc Ninh là tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, các ngân hàng và doanh nghiệp nước ngoài nên nhu cầu tuyển dụng nhân sự hành chính tổng hợp tại đây rất lớn.

Tuyển dụng hành chính tổng hợp ở các doanh nghiệp tại các thành phố lớn
Tuyển dụng hành chính tổng hợp ở các doanh nghiệp tại các thành phố lớn

6. Trường đào tạo ngành quản trị nhân lực uy tín nhất tại Việt Nam

Hiện nay, hành chính tổng hợp là công việc khá hot và yêu thích nhiều bạn trẻ, một việc làm đều có thể tham gia vào bất cứ lĩnh vực, tổ chức doanh nghiệp nào với mức lương hấp dẫn và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Nếu bạn có định hướng muốn có cơ hội được tuyển dụng hành chính tổng hợp vào các doanh nghiệp lớn thì có thể chọn các trường đào tạo dưới đây:

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn (2024)

Học phí (2024)

Hà Nội

Đại học Kinh tế Quốc dân

Quản trị Nhân lực

A00, A01, D01, D07

27.5

16-22 triệu/năm

Học viện Tài chính

Quản trị Nhân lực

A00, A01, D01

24.5

70 triệu/năm

Đại học Thương mại

Quản trị Nhân lực

A00, A01, D01

25.8

24 - 35 triệu/năm

TP. Hồ Chí Minh

Đại học Kinh tế TP.HCM

Quản trị Nhân lực

A00, A01, D01, D07

26.0

35 - 50 triệu/năm

Miền Trung

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Quản trị Nhân lực

A00, A01, D01

24.0

22,5 - 50 triệu/năm

Miền Tây

Đại học Cần Thơ

Quản trị Nhân lực

A00, A01, D01

23.5

19 - 36 triệu/năm

Lưu ý:

  • Điểm chuẩn của các trường của ngành học có thể thay đổi tùy thuộc vào từng phương thức xét tuyển qua các năm.

  • Học phí ước tính dựa trên các ngành học cùng khối tại trường nên có thể thay đổi theo quy định của trường theo từng năm.

Một số trường đào tạo ngành quản trị nhân lực chất lượng hàng đầu cả nước
Một số trường đào tạo ngành quản trị nhân lực chất lượng hàng đầu cả nước

Tuyển dụng hành chính tổng hợp là một trong những lĩnh vực không thể thiếu trong bất kỳ tổ chức hay doanh nghiệp nào. Với vai trò hỗ trợ và kết nối các phòng ban, công việc này mang lại cơ hội nghề nghiệp ổn định và nhiều triển vọng phát triển. Để thành công trong lĩnh vực này, ứng viên cần không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng và chuẩn bị hồ sơ chuyên nghiệp, từ đó mang lại cơ hội việc làm để mở ra một con đường sự nghiệp đầy triển vọng trong tương lai!