Tuyển Chuyên viên IT Security CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa MBBank - 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

- Nghiên cứu, xây dựng các văn bản chính sách nội bộ và các công cụ, mô hình quản trị rủi ro hoạt động của Mcredit

- Thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách, công cụ quản trị rủi ro hoạt động và tình hình khắc phục, phòng ngừa rủi ro của các đơn vị

- Hỗ trợ trưởng bộ phận xây dựng và đề xuất hệ thống văn bản, xây dựng và sử dụng các công cụ nhằm quản trị rủi ro khác ngoài rủi ro tín dụng (rủi ro thanh khoản, rui ro thị trường,...), báo cáo lên các cấp có liên quan đề xuất giải pháp xử lý rủi ro

- Nghiên cứu đưa ra ý kiến đánh giá, góp ý về mặt rủi ro hoạt động, phòng chống rửa tiền và các rủi ro khác (ngoài rủi ro tín dụng) đối với các văn bản chính sách, quy trình, quy định của công ty

- Thực hiện triển khai các công cụ rà soát, cảnh báo đối với các khách hàng có mức độ rủi ro cao

- Xây dựng công cụ quản lý thông tin, hỗ trợ nhận diện khách hàng là đối tượng của Đạo luật FATCA; lập báo cáo, gửi Ngân hàng Nhà nước khi có yêu cầu

- Tư vấn, truyền thông, hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc và đào tạo nghiệp vụ về quản trị rủi ro hoạt động, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, tuân thủ Đạo luật FATCA cho các đơn vị trên toàn hệ thống

- Nghiên cứu và triển khai áp dụng các quy định của Hiệp ước vốn Basel II về rủi ro hoạt động

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Ngân hàng, Tài chính

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực Quản trị rủi ro hoạt động và thị trường

- Hiểu biết văn bản, chính sách, quy định của Nhà nước và pháp luật; hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực công việc (hoạt động tín dụng, tài sản phẩm đảm, các quy trình tác nghiệp...) và áp dụng tốt kiến thức, kinh nghiệm vào hoàn thành công việc

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; kỹ năng soạn thảo văn bản tốt; kỹ năng đọc và hiểu văn bản, tài liệu, luật và các tài liệu liên quan phục vụ công việc; kỹ năng tiếp cận và cập nhật các yếu tố, kiến thức mới để phục vụ công việc

• Thời gian làm việc: T2-T6, nghỉ T7 và CN

• Lương hấp dẫn (mức lương & thưởng cạnh tranh)

• Phụ cấp tăng ca, thưởng dự án, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng tháng lương thứ 13,...

• Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...

• Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, các hoạt động thể thao, các hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội.

• Định kỳ xét tăng lương 2 lần/năm hoặc đột xuất theo đánh giá.

Đặc biệt:

• Thử việc 100% lương

• Bảo hiểm sức khoẻ MIC, chương trình vay ưu đãi đối với CBNV...

• Thưởng theo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty (Thường được thưởng 2 tháng lương) .

• Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

• Môi trường chuyên nghiệp sử dụng phương pháp Scrum và agile vào quản lý phát triển sản phẩm

Bằng việc ấn nút ứng tuyển, bạn sẽ đồng ý chia sẻ với Mcredit các thông tin cá nhân có liên quan trong CV được đính kèm cho mục đích tuyển chọn và tham gia các quy trình tuyển dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét kĩ thông tin của bạn và liên lạc trao đổi trực tiếp trong trường hợp hồ sơ phù hợp với công việc.

