Công việc Information Security

-

Có 28 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Tuyển Chuyên viên Cyber Security CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Chiến lược và phân tích bảo mật Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu
CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company
Tuyển Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company
Hạn nộp: 22/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SGI VINA
Tuyển Nhân Viên IT thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Quảng Nam
CÔNG TY TNHH SGI VINA
Hạn nộp: 22/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Viện Dầu khí Việt Nam
Tuyển Chuyên viên IT Security Viện Dầu khí Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu
Viện Dầu khí Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Tuyển Chuyên viên IT Security CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI
Tuyển Chuyên viên IT Security CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Nhân Viên IT thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Tuyển Chuyên viên Cyber Security TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu
TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company
Tuyển Chuyên viên IT Security Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT
Tuyển Bảo mật ứng dụng và phát triển CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT
Hạn nộp: 15/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên Cyber Security CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Tuyển Chuyên viên IT Security CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 22 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN FINANCE Pro Company
Tuyển Chuyên viên Cyber Security SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN FINANCE Pro Company
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển An Toàn Thông Tin thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FPT Software Pro Company
Tuyển Chuyên viên Cyber Security FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
FPT Software Pro Company
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Tuyển Chuyên viên IT Security VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Savvycom
Tuyển Network - Security Engineer thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Savvycom
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cathay Insurance Co., Ltd
Tuyển System Admin thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Cathay Insurance Co., Ltd
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NashTech
Tuyển Bảo mật ứng dụng và phát triển NashTech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NashTech
Hạn nộp: 04/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển IT thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Tuyển Chuyên viên IT Security Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Hạn nộp: 30/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm Information Security hiện đang có nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM,... với mức lương dao động từ 9.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Tuyển dụng nhân sự an toàn thông tin đòi hỏi ứng viên có kiến thức chuyên sâu về bảo mật mạng, khả năng phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng phức tạp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Information Security

Trong bối cảnh số hóa ngày càng sâu rộng và sự gia tăng từ những mối đe dọa mạng, ngành an toàn thông tin (Information Security) đang trở thành một yếu tố không thể thiếu đối với mọi tổ chức. Công việc trong lĩnh vực này không chỉ đơn thuần bảo vệ thông tin khỏi các tấn công mạng mà còn bao gồm nhiệm vụ quản lý, lưu trữ và xử lý dữ liệu một cách an toàn.

Với mục tiêu đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin, ngành này yêu cầu nhân sự có kiến thức vững vàng về biện pháp bảo mật như mã hóa, kiểm soát truy cập và giám sát hệ thống.

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự an toàn thông tin đang tăng mạnh, đặc biệt là khi các vụ tấn công mạng, điển hình như mã độc APT, ngày càng trở nên phức tạp và gia tăng về số lượng. Việc bảo vệ hệ thống thông tin không chỉ quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là yêu cầu thiết yếu đối với cá nhân khi bảo vệ tài sản và danh tính trên môi trường trực tuyến.

Báo cáo từ Bkav cho thấy thiệt hại do virus máy tính ở Việt Nam trong năm 2022 đã lên đến 21,2 nghìn tỷ đồng, minh chứng cho tầm quan trọng của công tác bảo mật. Ngoài cơ hội tại những tổ chức lớn, nhu cầu việc làm information security cũng gia tăng mạnh trong những lĩnh vực mới như tiền mã hóa.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm information security dự kiến sẽ còn tăng mạnh mẽ
Nhu cầu tuyển dụng việc làm information security dự kiến sẽ còn tăng mạnh mẽ

Hệ thống bảo mật vững mạnh đã trở thành yếu tố sống còn, làm tăng triển vọng nghề nghiệp cho đội ngũ nhân sự trong ngành này. Trong đó, chứng nhận ISO 27001:2022, cùng với những tiêu chuẩn quốc tế khác, sẽ là một điểm cộng lớn cho ứng viên đang tìm việc làm information security, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

2. Mức lương trung bình của việc làm Information Security

Theo thông tin thu thập được của Job3s trong thị trường việc làm hiện nay, thu nhập trung bình của một nhân viên bảo mật hệ thống dao động từ 9.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Mức lương khởi điểm cho những người mới ra trường là từ 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Đối với những ứng viên có nhiều kinh nghiệm mức lương có thể lên tới 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, thậm chí cao hơn.

Mức thu nhập này còn có thể tăng lên đáng kể đối với những ứng viên có kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn sâu và làm việc tại các công ty lớn, đa quốc gia. Đặc biệt, những chuyên gia có chứng chỉ quốc tế về bảo mật như CISSP, CISM... thường được trả mức lương cao hơn hẳn.

Ngoài ra, nhân viên còn nhận được nhiều khoản thưởng và phụ cấp, bao gồm thưởng dự án, trợ cấp, lương tháng 13, thưởng lễ và Tết. Môi trường làm việc chuyên nghiệp giúp ứng viên trẻ rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân.

Mức lương của một chuyên viên bảo mật thông tin thường cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường
Mức lương của một chuyên viên bảo mật thông tin thường cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường

3. Mô tả công việc của việc làm Information Security

Chuyên viên phân tích bảo mật thông tin đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống thông tin và dữ liệu của doanh nghiệp khỏi các mối đe dọa từ mạng. Người làm vị trí này cần có sự am hiểu sâu sắc về những giải pháp bảo mật, giám sát hệ thống và xử lý sự cố kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho tài nguyên thông tin của tổ chức.

  • Tư vấn về bảo mật: Cung cấp tư vấn về vấn đề bảo mật trong quá trình triển khai ứng dụng, thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu và vận hành công nghệ. Hơn nữa, công việc này đòi hỏi khả năng hợp tác với các bộ phận khác như phát triển phần mềm, IT và quản lý để tối ưu hóa các giải pháp bảo mật từ giai đoạn đầu.

  • Thiết kế và triển khai hệ thống bảo mật: Xây dựng các chính sách, quy trình bảo mật, cấu hình các thiết bị bảo mật như tường lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập...

  • Giám sát hệ thống: Theo dõi và quản trị hệ thống thông tin, xử lý sự cố liên quan đến an ninh mạng.

  • Xây dựng chính sách bảo mật: Đề xuất, xây dựng chính sách về an toàn thông tin cùng quy trình, thủ tục cụ thể cho hệ thống bảo mật.

  • Nghiên cứu xu hướng bảo mật: Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật xu hướng bảo mật mới và áp dụng phù hợp cho doanh nghiệp.

  • Quản lý an toàn hệ thống: Đảm bảo hệ thống mạng, dữ liệu, thông tin luôn an toàn bằng cách triển khai biện pháp bảo mật.

  • Quản lý hệ thống mạng: Quản trị hệ thống mạng VPN, wifi, video conference, camera và các thiết bị bảo mật khác.

  • Xử lý sự cố: Triển khai những biện pháp xử lý và khắc phục sự cố xảy ra đối với hệ thống mạng, dữ liệu và thông tin.

Lưu ý: Mô tả trên chỉ là những công việc cơ bản, chuyên viên phân tích bảo mật thông tin có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ phức tạp khác tùy thuộc vào yêu cầu và quy mô của từng tổ chức.

Việc làm information security nhằm đảm bảo sự an toàn cho dữ liệu và tài sản kỹ thuật số của doanh nghiệp
Việc làm information security nhằm đảm bảo sự an toàn cho dữ liệu và tài sản kỹ thuật số của doanh nghiệp

4. Yêu cầu đối với việc làm Information Security

Ngoài kỹ năng về bảo mật hệ thống và quản lý rủi ro, những yêu cầu như kỹ năng phân tích sự cố, đối phó với tấn công mạng và bảo vệ cơ sở hạ tầng cloud là rất quan trọng với ứng viên tìm việc làm information security hiện nay.

  • Trình độ học vấn: Bằng cấp từ đại học trở lên, chuyên ngành liên quan đến bảo mật hệ thống, công nghệ thông tin hoặc mạng máy tính.

  • Kinh nghiệm: Ưu tiên những ứng viên đã có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong nghề IT hoặc ở vị trí tương đương.

  • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về nguyên tắc thực hành hệ thống an ninh mạng, an ninh thông tin, cài đặt và cấu hình hệ thống bảo mật, giao thức bảo mật tiên tiến.

  • Chứng chỉ bảo mật: Ứng viên có các chứng chỉ uy tín như CISSP, CEH, CCNA Security, Microsoft và các tiêu chuẩn ISO 27000 sẽ được nhà tuyển dụng việc làm information security ưu tiên.

  • Ngoại ngữ: Kỹ năng tiếng Anh tốt để làm việc với khách hàng nước ngoài và hiểu thuật ngữ chuyên ngành.

  • Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp, thuyết trình và báo cáo rõ ràng về các vấn đề bảo mật cho đồng nghiệp và ban lãnh đạo.

  • Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập: Có khả năng làm việc hiệu quả cả trong nhóm và độc lập, hỗ trợ bộ phận khác xử lý vấn đề an ninh mạng.

  • Tư duy nhạy bén: Nhanh nhạy trong việc nắm bắt công nghệ mới và xử lý những vấn đề phát sinh.

  • Kỹ năng tổ chức: Biết sắp xếp, tổ chức công việc khoa học và ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng.

  • Chịu được áp lực: Có khả năng chịu đựng áp lực công việc cao, thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề phức tạp về an ninh mạng.

  • Phẩm chất cá nhân: Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm cao trong việc đảm bảo an toàn thông tin.

Lưu ý: Yêu cầu việc làm information security trên có thể thay đổi tùy thuộc vào từng doanh nghiệp và mức độ phức tạp của hệ thống bảo mật thông tin mà ứng viên sẽ đảm nhận.

Vị trí việc làm Information Security đòi hỏi những kỹ năng và kiến thức chuyên sâu
Vị trí việc làm Information Security đòi hỏi những kỹ năng và kiến thức chuyên sâu

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Information Security

Việc làm Information Security đang được tuyển dụng mạnh tại những khu vực có nền công nghệ phát triển như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM và một số thành phố lớn khác. Nhiều tổ chức trong ngành ngân hàng, tài chính và công nghệ liên tục tìm kiếm nhân lực có kinh nghiệm trong bảo mật thông tin.

Việc làm Information Security tại Hà Nội

Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là nơi hội tụ nhiều công ty công nghệ, tổ chức tài chính và nhiều doanh nghiệp lớn. Nhu cầu tuyển dụng việc làm information security tại đây rất cao. Một số công ty như VNPT, Viettel, FPT, cùng với các tổ chức tài chính như Vietcombank hay BIDV đang không ngừng mở rộng đội ngũ chuyên gia bảo mật để đối phó với những mối đe dọa từ tội phạm mạng.

Những vị trí tuyển dụng chủ yếu bao gồm chuyên gia an ninh mạng, chuyên viên kiểm thử bảo mật (penetration tester), hay quản trị viên hệ thống an ninh thông tin. Lương bổng và phúc lợi tại những công ty này thường hấp dẫn, đồng thời cơ hội phát triển nghề nghiệp cũng rộng mở, đặc biệt là đối với những ai có chứng chỉ quốc tế như CISSP hoặc CISM.

Việc làm Information Security tại Đà Nẵng

Đà Nẵng trong những năm gần đây đã trở thành một trung tâm công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ với sự gia tăng của công ty startup và văn phòng đại diện của các công ty quốc tế. Việc làm information security tại Đà Nẵng ngày càng phong phú, nhờ vào sự phát triển của những doanh nghiệp công nghệ như Duy Anh IT, FPT Software hay chi nhánh của những ngân hàng lớn.

Đây cơ hội lớn cho những ai đang tìm kiếm việc làm trong ngành bảo mật. Một số vị trí như chuyên viên an ninh mạng, quản lý bảo mật thông tin luôn được ưu tiên tuyển dụng, đặc biệt là những người có kinh nghiệm trong việc triển khai giải pháp bảo mật cho hệ thống hạ tầng mạng phức tạp.

Những chuyên gia bảo mật thông tin luôn được các doanh nghiệp săn đón
Những chuyên gia bảo mật thông tin luôn được các doanh nghiệp săn đón

Việc làm Information Security tại TP. HCM

TP.HCM là nơi có nhu cầu tuyển dụng việc làm information security cao nhất. Những công ty công nghệ lớn, ngân hàng, tổ chức tài chính chính như Vietcombank, Techcombank, TMA Solutions hay VNG luôn tạo ra cơ hội tuyển dụng dành riêng cho lĩnh vực thông tin bảo mật chuyên nghiệp.

Với mức thu nhập khá cao và môi trường làm việc chuyên nghiệp, những vị trí việc làm như chuyên gia an ninh mạng, quản trị viên hệ thống và tư vấn bảo mật thông tin đang thu hút được sự quan tâm của nhiều ứng viên.

Trong kỷ nguyên số, an toàn thông tin trở thành một vấn đề cấp bách đối với mọi tổ chức, từ các doanh nghiệp lớn đến các cá nhân. Sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu đã khiến nhu cầu tuyển dụng việc làm information security ngày càng cao. Triển vọng nghề nghiệp trong lĩnh vực này rất lớn, với nhiều cơ hội thăng tiến và mức thu nhập hấp dẫn.