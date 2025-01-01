Công việc Chuyên viên IT Security

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên IT Security trong những năm trở lại đây có chiều hướng tăng mạnh do các tổ chức, doanh nghiệp chú trọng bảo mật thông tin hơn. Việc làm này đặc biệt thu hút người lao động tại các khu vực thành phố lớn với mức lương hấp dẫn dao động từ 8.000.000 – 120.000.000 VNĐ/tháng và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên IT security

Chuyên viên IT Security là vị trí đảm nhận công việc giữ cho dữ liệu, thông tin an toàn trước tình trạng rò rỉ, vi phạm và tấn công của hacker nhằm mục đích lừa đảo, chiếm dụng tài sản trên không gian mạng. Chính vì thế, tuyển dụng chuyên viên IT Security nhằm mục đích bảo vệ dữ liệu, danh tiếng và tài chính của tổ chức, doanh nghiệp bằng cách bảo mật hồ sơ tài chính, thông tin khách hàng.

Trong thời đại số phát triển bùng nổ như hiện nay thì vấn đề an ninh mạng, bảo mật thông tin trở thành mối quan tâm hàng đầu của mọi tổ chức và doanh nghiệp. Theo thống kê năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ghi nhận cảnh báo và hướng dẫn xử lý tới 12.846 cuộc tấn công mạng với mục đích lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Những cuộc xâm nhập hệ thống dữ liệu trái phép không chỉ gây thất thoát tài chính, gián đoạn hoạt động giao dịch mà còn tổn hại uy tín của doanh nghiệp trước khách hàng và đối tác.

Cũng theo báo cáo, có khoảng hơn 62 triệu người đang đứng trước nguy cơ trở thành những nạn nhân của các cuộc tấn công, lừa đảo trên mạng. Với sự ‘bành trướng’ của những mối đe dọa và tấn công mạng đã khiến nhu cầu tuyển dụng chuyên viên IT security tăng cao. Việc làm chuyên viên IT Security đặc biệt tăng tại các khu vực thành phố lớn khi tập trung nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy khi hầu hết các trang tuyển dụng, diễn đàn công nghệ luôn xuất hiện các bài đăng tuyển chuyên viên IT Security.

Tại Việt Nam, bảo mật thông tin và an ninh mạng là lĩnh vực mới, đang phát triển rất mạnh giúp mở ra cơ hội việc làm cực kỳ hấp dẫn cho người lao động. Với chuyên viên IT Security, người lao động có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước, công ty tư nhân hoặc doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh mức thu nhập cao, tuyển dụng chuyên viên IT Security còn thu hút ứng viên khi sở hữu tiềm năng phát triển nghề nghiệp lên các vị trí cao như IT Security Manager hoặc Chief information security officer (CISO).

2. Mức lương trung bình của chuyên viên IT Security

Chuyên viên IT Security là một trong những ngành nghề có mức thu nhập cao trên thị trường lao động. Tùy vào quy mô tổ chức, doanh nghiệp, cùng kinh nghiệm và vị trí mà mức lương IT Security có sự chênh lệch. Dưới đây là thông tin tham khảo về mức lương của chuyên viên IT Security mà Job3s cung cấp:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Việc làm chuyên viên IT security Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Chuyên viên IT security mới ra trường 8.000.000 – 15.000.000 Chuyên viên IT security (2-3 năm kinh nghiệm) 20.000.000 – 30.000.000 Chuyên viên IT security (3-5 năm kinh nghiệm) 25.000.000 – 40.000.000 Chuyên viên IT security (5 năm kinh nghiệm trở lên) 35.000.000 – 60.000.000 Chuyên viên IT security (trên 10 năm kinh nghiệm) 70.000.000 – 120.000.000

Mức lương theo vị trí việc làm:

Việc làm chuyên viên IT security Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Chuyên viên bảo mật hệ thống 25.000.000 – 40.000.000 Chuyên viên an ninh mạng 30.000.000 – 50.000.000 Chuyên viên tư vấn giải pháp bảo mật 20.000.000 – 35.000.000

3. Mô tả công việc của chuyên viên IT security

Chuyên viên IT Security là ngành nghề đặc thù và có nhu cầu tuyển dụng cao. Tùy từng vị trí mà mô tả công việc của IT Security sẽ có sự khác nhau. Song về cơ bản thì công việc mà một chuyên viên IT Security đảm nhận gồm:

Phát triển các giao thức bảo mật giúp cập nhật nhanh chóng những nhu cầu bảo mật của doanh nghiệp.

Đảm bảo duy trì hệ thống an ninh luôn hoạt động ổn định và chịu trách nhiệm phục hồi nhanh chóng khi xảy ra lỗi.

Lập kế hoạch và tạo nên những chính sách bảo mật để ngăn chặn những hành vi vi phạm, xâm nhập thông tin trái phép.

Chuyên viên IT Security thực hiện phần mềm và phần cứng bảo mật mới để xác định các biện pháp nâng cấp phù hợp với doanh nghiệp.

Tuyển dụng chuyên viên IT Security sẽ tiến hành chạy các bài kiểm tra và mô phỏng để xác định lỗ hổng bảo mật của công ty. Đồng thời, các chuyên viên IT Security thường xuyên kiểm tra, áp dụng tường lửa và công nghệ mã hóa dữ liệu nhằm bảo vệ hệ thống bảo mật.

Tuyển dụng chuyên viên IT Security còn với múc định để xác định nguyên nhân gốc rễ các vi phạm bảo mật. Sau đó, IT Security sẽ lập báo cáo và thuyết trình trước lãnh đạo doanh nghiệp cũng như đề xuất cách cải thiện bảo mật hệ thống sau khi phát hiện vi phạm.

4. Việc làm của chuyên viên IT security

Việc làm chuyên viên IT Security thuộc nhóm ngành nghề “khát” nhân lực trên thị trường lao động hiện nay. Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên IT Security ngày càng tăng cao khi các doanh nghiệp, tổ chức đề cao tính bảo mật hệ thống dữ liệu, thông tin. Tùy vào từng vị trí IT Security sẽ có mô tả và yêu cầu tuyển dụng khác nhau.

4.1. Chuyên viên bảo mật hệ thống

Chuyên viên bảo mật thông tin sẽ phụ trách kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin trong doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn, hướng dẫn về System Security các loại hệ điều hành (Linux, Windows), Web, DB Server và hệ thống quản trị tập trung như AD, Proxy, Email, AV, DNS, AAA, Email... Vị trí này còn tiến hành nghiên cứu và xây dựng kho công cụ tấn công để xử lý khi hệ thống thông tin bị xâm nhập.

Để ứng tuyển thành công việc làm chuyên viên IT Security này, người lao động cần tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin và an toàn thông tin. Ngoài ra, ứng viên còn cần trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:

Có kỹ năng tổng hợp báo cáo, trình bày dễ hiểu

Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh

Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt và thái độ thân thiện

Có kiến thức cơ bản về mạng và cấu hình các thiết bị mạng như Switch, Router, Firewall,…

Ứng viên có kinh nghiệm cài đặt và vận hành về các hệ thống hỗ trợ như AD, Proxy, Email, DNS, DHCP... là lợi thế

Ứng viên việc làm IT Security này cũng cần có kiến thức sâu rộng về các hệ thống ảo hóa như VMware, ESX..., hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Oracle, MSSQL, MySQL...

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về quản trị hệ thống các hệ thống xây dựng trên nền Linux, Windows; Cài đặt và vận hành HĐH, phần mềm mã nguồn mở Ubuntu/Debian/Centos.

Chuyên viên bảo mật hệ thống được nhiều doanh nghiệp hàng đầu ưu tiên tuyển dụng như FPT, Công ty An ninh mạng Viettel, Ngân hàng SHB, Công ty CP thông tin tín dụng Fintech Việt Nam,...đi kèm với nhiều chế độ phúc lợi và mức lương hấp dẫn.

4.2. Chuyên viên an ninh mạng

Đây là một trong những vị trí tuyển dụng chuyên viên IT security được các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm. Công việc của chuyên viên an ninh mạng là đánh giá nhu cầu bảo mật của tổ chức và thiết lập những tiêu chuẩn phù hợp. Vị trí này cũng có nhiệm vụ thiết kế và triển khai, duy trì các giải pháp bảo mật như Firewall, IPS, IDS, WAF, NAC nhằm đảm bảo dữ liệu mạng, hệ thống của doanh nghiệp chống lại trước những tấn công mạng cùng mối đe dọa khác.

Công việc của chuyên viên an ninh mạng là đánh giá nhu cầu bảo mật của tổ chức và thiết lập những tiêu chuẩn phù hợp

Yêu cầu tuyển dụng chuyên viên an ninh mạng cần tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành An toàn thông tin, ngành điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, Khoa học máy tính,… Bên cạnh đó, ứng viên còn phải có chứng chỉ TOEIC từ 450 điểm trở lên và những chứng nhận tham gia khóa học về an toàn thông tin như CISSP, CHFI, CISM, MCITP, CEH, CCNP,… Ngoài ra, ứng viên vị trí chuyên viên IT security còn cần trang bị một số kỹ năng như:

Có tư duy logic, sáng tạo và đa nhiệm

Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt

Kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề

Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc

Công ty CP giải pháp thanh toán Việt Nam VNPAY, Ngân hàng SeABank, Công ty CP Tin học - Viễn thông Hàng không,... là những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên an ninh mạng.

4.3. Chuyên viên tư vấn giải pháp bảo mật

Trong số những vị trí có nhu cầu cao tuyển dụng chuyên viên IT security thì phải kể tới tư vấn giải pháp bảo mật. Nhiệm vụ của chuyên viên tư vấn giải pháp bảo mật là tìm hiểu mô hình hoạt động và xác định nhu cầu của doanh nghiệp để từ đó tư vấn về kiến trúc, giải pháp, sản phẩm, công nghệ, dịch vụ trong lĩnh vực Network & Security.

Nhiệm vụ của chuyên viên tư vấn giải pháp bảo mật là tìm hiểu mô hình hoạt động và xác định nhu cầu của doanh nghiệp trong lĩnh vực Network & Security

Đối với chuyên viên tư vấn giải pháp bảo mật, ứng viên cần tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin và một số ngành liên quan. Bên cạnh đó, ứng viên còn cần đảm bảo những yêu cầu sau:

Có kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch

Am hiểu về thiết kế và kiến trúc hệ thống mạng

Có khả năng đọc hiểu và sử dụng thành thạo tiếng Anh

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và phân tích tốt

Hiểu biết về máy chủ, mạng, ảo hóa, lưu trữ và điện toán đám mây

Có chứng chỉ quốc tế về lĩnh vực và giải pháp Network là một lợi thế

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc về Network/Security hoặc tương đương

Có kỹ năng tư vấn các sản phẩm và giải pháp bảo mật, an ninh mạng cho doanh nghiệp

Am hiểu sâu rộng về kiến trúc và thiết kế hệ thống như conceptual model, logical model

NIC Global, CMC Telecom, Công ty CP thiết bị và truyền thông NGS,... là những doanh nghiệp hàng đầu có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên IT security vị trí tư vấn giải pháp bảo mật.

5. Yêu cầu đối với chuyên viên IT security

Chuyên viên IT security là ngành nghề có tính đặc thù và đặt ra nhiều yêu cầu đối với ứng viên. Để trở thành một chuyên viên IT security, người lao động cần tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành như Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học máy tính hoặc một số ngành liên quan. Bên cạnh đó, ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ trong lĩnh vực an toàn thông tin như CEH, Security+.

Chuyên viên IT security là ngành nghề có tính đặc thù và đặt ra nhiều yêu cầu đối với ứng viên

Tuyển dụng chuyên viên IT security cũng yêu cầu ứng viên có thêm những kỹ năng mềm khác như:

Có kiến thức về bảo mật trên nhiều nền tảng khác nhau

Có kiến thức về Network, OS, web/application và database

Có kỹ năng tập trung, phân tích và nhanh nhạy tước các tấn công mạng

Có tư duy logic về chuyên môn kỹ thuật để thực hiện các hoạt động hàng ngày

Am hiểu về các tiêu chuẩn quản lý an toàn thông tin như COBIT, PCI DSS, ITIL, ISO27001

Không ngừng học hỏi, cải tiến để cập nhật các phương pháp, xu hướng mới trong lĩnh vực IT Security

Có khả năng hiểu và lập trình tối thiểu một trong những ngôn ngữ như Java, Python, Shell, PHP, .Net,…

Kỹ năng giải quyết vấn đề để xử lý nhanh chóng những thách thức phức tạp về an ninh thông tin trên nhiều loại công nghệ và môi trường kỹ thuật số.

Kỹ năng giao tiếp là yêu cầu không thể thiếu đối với tuyển dụng chuyên viên IT Security. Vì trong quá trình làm việc sẽ phải phối hợp với nhiều bộ phận khác nhau để đảm bảo hiệu quả bảo mật thông tin.

Để đảm bảo nhiệm vụ an toàn và bảo vệ thông tin hiệu quả thì chuyên viên IT security cần phải có các kỹ năng tương tự như một hacker, để hiểu đầy đủ và tạo ra các giải pháp ngăn chặn các cuộc tấn công hiệu quả.

Có năm kinh nghiệm đánh giá kiểm thử website, ứng dụng, API và ứng dụng điện thoại theo tiêu chuẩn OWSAP

Sử dụng thành thạo những công cụ an ninh thông tin như NeXpose, Nessus, Acunetix, Appscan, Burp suite, Kalilinux…

Có kiến thức sâu rộng về các giải pháp an ninh thông tin như IAM, Firewall, IDS/IPS, Filtering, DLP, SIEM, WAF, FIM, PIM, Patch managent, endpoint protection, PKI….

6. Khu vực tuyển dụng chuyên viên IT Security nhiều

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên IT Security có chiều hướng tăng cao, đặc biệt tại khu vực thành phố lớn – nơi tập trung nhiều cơ quan và doanh nghiệp hoạt động. Việc làm này thu hút người lao động không chỉ bởi mức lương “khủng” mà còn có tiềm năng phát triển nghề nghiệp rất lớn.

6.1.Tuyển dụng việc làm chuyên viên IT security tại Hà Nội

Hà Nội là khu vực tập trung rất nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động. Do đó, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên IT Security tại Hà Nội là rất lớn. Bởi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội ngày càng chú trọng công tác bảo mật và an toàn thông tin, dữ liệu tài chính hơn.

Chuyên viên an ninh mạng, bảo mật hệ thống và tư vấn giải pháp bảo mật là những vị trí có nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Security cao tại các quận huyện trung tâm Hà Nội như Đống Đa, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy,... Mức lương của chuyên viên IT Security tại khu vực Hà Nội dao động từ 15.000.000 – 80.000.000 VNĐ/tháng.

6.2.Tuyển dụng việc làm chuyên viên IT Security TP.HCM

TP.HCM cũng nằm trong top những khu vực có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên IT Security cao trên thị trường. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi TP.HCM tập trung rất nhiều tổ chức và doanh nghiệp nhờ thu hút nguồn vốn đầu tư lớn. Do đó, nhu cầu bảo vệ an ninh mạng và hệ thống thông tin được đề cao hơn bao giờ hết.

TP.HCM cũng nằm trong top những khu vực có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên IT Security cao trên thị trường

Những vị trí việc làm chuyên viên IT Security có nhu cầu tuyển dụng cao chủ yếu là bảo mật thông tin, an ninh mạng và tư vấn giải pháp bảo mật. Việc làm này tập trung tuyển dụng tại các quận trung tâm TP.HCM như Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 7, Quận Bình Thạnh,... Chuyên viên IT Security tại TP.HCM có mức lương tương đối tốt dao động từ 15.000.000 – 100.000.000 VNĐ/tháng và đi kèm nhiều phúc lợi hấp dẫn.

6.3.Tuyển dụng việc làm chuyên viên IT Security Đà Nẵng

Đà Nẵng là khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ. Đây cũng là khu vực thu hút được rất nhiều nguồn đầu tư cả trong lẫn ngoài nước. Vì thế, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động tại Đà Nẵng cũng khá đông đảo. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên IT Security tại khu vực này là khá lớn.

Hải Châu, Sơn Trà là quận tại Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí việc làm chuyên viên IT Security và đi kèm mức lương tốt dao động từ 10.000.000 – 60.000.000 VNĐ/tháng giúp mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động.

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh thành phố khác nữa có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên IT Security với thu nhập tương đối cao như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Dương hay Cần Thơ.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên IT Security hiện nay là vô cùng lớn khi các tổ chức và doanh nghiệp đề cao vấn đề đảm bảo an ninh mạng, bảo mật hệ thống trước những xâm phạm trái phép. Việc làm này được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhu cầu trong tương lai giúp tạo ra cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn cho người lao động.