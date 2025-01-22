Tuyển Kế hoạch sản xuất Viện Công Nghệ ADN Và Phân Tích Di Truyền làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Tập trung vào việc quản lý và phát triển sản phẩm dịch vụ xét nghiệm hoàn chỉnh từ ý tưởng đến khi ra mắt thị trường.

Đảm bảo sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng và chiến lược kinh doanh.

Nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng, xu hướng ngành và đối thủ cạnh tranh.

Phối hợp giữa các phòng ban (R&D, phòng LAB, Marketing) để hiện thực hóa ý tưởng sản phẩm.

Theo dõi hiệu quả của sản phẩm trên thị trường và đề xuất cải tiến.

Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược và quản lý vòng đời sản phẩm.

Liên hệ với hãng để đàm phán, trao đổi các thông tin liên quan đến máy móc.

Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ sinh học, Di truyền học, Công nghệ GEN, Tế bào hoặc tương đương.

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu các sản phẩm sinh học phân tử.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển sản phẩm và ứng dụng NGS trong nghiên cứu sản khoa, ung thư hoặc trải nghiệm với nền tảng giải trình tự Illumina.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc.

Trung thực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.

Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.

Trình độ tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết).

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Viện Công Nghệ ADN Và Phân Tích Di Truyền Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận.

Thời gian làm việc: 8h – 17h30. Từ T2 – T7. Thứ 7 làm việc từ 8h – 12h.

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ, nghỉ phép năm, team building, Lễ Tết…

Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và phát triển bản thân.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, có thể gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Công Nghệ ADN Và Phân Tích Di Truyền

