Tuyển Kế hoạch sản xuất Viện Công Nghệ ADN Và Phân Tích Di Truyền làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Viện Công Nghệ ADN Và Phân Tích Di Truyền
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Viện Công Nghệ ADN Và Phân Tích Di Truyền

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Viện Công Nghệ ADN Và Phân Tích Di Truyền

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Tập trung vào việc quản lý và phát triển sản phẩm dịch vụ xét nghiệm hoàn chỉnh từ ý tưởng đến khi ra mắt thị trường.
Đảm bảo sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng và chiến lược kinh doanh.
Nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng, xu hướng ngành và đối thủ cạnh tranh.
Phối hợp giữa các phòng ban (R&D, phòng LAB, Marketing) để hiện thực hóa ý tưởng sản phẩm.
Theo dõi hiệu quả của sản phẩm trên thị trường và đề xuất cải tiến.
Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược và quản lý vòng đời sản phẩm.
Liên hệ với hãng để đàm phán, trao đổi các thông tin liên quan đến máy móc.
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ sinh học, Di truyền học, Công nghệ GEN, Tế bào hoặc tương đương.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu các sản phẩm sinh học phân tử.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển sản phẩm và ứng dụng NGS trong nghiên cứu sản khoa, ung thư hoặc trải nghiệm với nền tảng giải trình tự Illumina.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc.
Trung thực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.
Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.
Trình độ tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết).
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Viện Công Nghệ ADN Và Phân Tích Di Truyền Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận.
Thời gian làm việc: 8h – 17h30. Từ T2 – T7. Thứ 7 làm việc từ 8h – 12h.
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ, nghỉ phép năm, team building, Lễ Tết…
Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và phát triển bản thân.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, có thể gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Công Nghệ ADN Và Phân Tích Di Truyền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viện Công Nghệ ADN Và Phân Tích Di Truyền

Viện Công Nghệ ADN Và Phân Tích Di Truyền

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1 - Chung cư F5 KĐT mới Yên Hòa - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

