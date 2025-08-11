Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Amer làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu

Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Amer làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Amer
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công Ty TNHH Amer

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công Ty TNHH Amer

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: TS5 KCN Tiên Sơn, Phường Tân Hồng, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Người lập kế hoạch là lập dự án và kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng và xây dựng yêu cầu nguyên vật liệu kịp thời, đồng thời để sắp xếp hậu cần từ nguyên liệu đến thành phẩm.
NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM
Đề xuất kế hoạch sản xuất dài hạn và ngắn hạn hàng tháng cho tất cả các sản phẩm theo đơn đặt hàng hoặc dự báo nhu cầu
Chia nhỏ kế hoạch sản xuất thành kế hoạch sản xuất tổng thể theo tình hình tồn kho, nhu cầu thành phẩm, nguyên vật liệu và năng lực thực tế.
Làm việc chặt chẽ với bộ phận Quản lý, hiểu rõ tác động từ việc thay đổi quy định để lập kế hoạch sản xuất đáp ứng các yêu cầu quy định cho phù hợp.
Lập kế hoạch yêu cầu tài liệu và phát hành PR phù hợp.
Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho thành phẩm, nguyên liệu thô & vật liệu đóng gói; theo dõi hạn sử dụng và ngày kiểm tra lại để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ trong quá trình sử dụng. Giữ lượng hàng tồn kho hợp lý để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng nhưng với mức tồn kho tối thiểu.
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các lĩnh vực SCM trong việc phát triển và hiểu biết về mối quan hệ giữa dữ liệu chủ và ý nghĩa của nó đối với doanh nghiệp

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khoảng 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí liên quan.
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sản xuất, kỹ thuật hoặc chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng.
Thành thạo các phần mềm văn phòng và ERP thông dụng.
Ưu tiên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh

Tại Công Ty TNHH Amer Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 14 - 20 Triệu (có thể deal hơn theo năng lực)
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công việc ổn định, gắn bó lâu dài, công ty đang trên đà phát triển.
Được công ty đóng BHXH,BHYT,BHTN (Không khấu trừ lương).
Phụ cấp công tác, cơm, xăng xe, điện thoại, và các khoản khác theo chính sách công ty.
Xét nâng lương hằng năm, Lương tháng 13, đi du lịch và những chế độ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Amer

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Amer

Công Ty TNHH Amer

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TS5 Road, Tien Son Industrial Park, Tan Hong Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

