Công việc Công nghệ cao

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm Công nghệ cao tại Việt Nam là rất lớn khi xuất hiện nhiều khu công nghệ cao tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng,… Bên cạnh đó, tìm việc làm Công nghệ cao cũng được quan tâm đặc biệt khi có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai và đi kèm mức thu nhập cao lên đến 60.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của Việc làm Công nghệ cao

Việc làm Công nghệ cao hiện đang là một trong những ngành nghề hot và phát triển nhanh nhất hiện tại. Những việc làm thuộc ngành Công nghệ cao đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế, khoa học và giáo dục. Ngành nghề này đang nhận được sự quan tâm đông đảo của người lao động bởi làn sóng đầu tư nước ngoài đã tạo cơ hội cho thị trường việc làm ngành Công nghệ cao tại Việt Nam trở nên sôi động.

Theo khảo sát của báo Lao Động, Việt Nam đang thu hút nhiều doanh nghiệp về lĩnh vực Công nghệ cao trên thế giới và trong khu vực đầu tư, phát triển. Vì thế, các hoạt động tuyển dụng việc làm Công nghệ cao được đẩy mạnh. Đặc biệt là ở những khu vực thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng,…

Nhu cầu nhân lực của Việc làm Công nghệ cao hiện nay

Trong năm 2023 – 2024, nhóm việc làm này có số lượng tuyển dụng lên tới hàng trăm nghìn tin đăng tuyển. Điều này cho thấy nhu cầu tuyển dụng nhân sự việc làm Công nghệ cao là vô cùng lớn.

Theo nhận định của các nhà tuyển dụng, việc làm ngành Công nghệ cao dự kiến trong 10 năm tới vẫn cực hot khi thị trường lao động có sự “khan hiếm” nhân lực bởi xu hướng sử dụng công nghệ liên tục thay đổi. Do đó, cơ hội việc làm ngành Công nghệ cao sẽ tiếp tục “khởi sắc” trong nhiều năm nữa. Đồng thời, tiềm năng thăng tiến lên các vị trí cao, mức lương hấp dẫn và chế độ đãi ngộ tốt đối với việc làm Công nghệ cao sẽ tiếp tục được cải thiện hơn nữa trong vài năm nữa.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng Việc làm Công nghệ cao

Theo VnEconomy, mức lương trung bình của việc làm Công nghệ cao tại Việt Nam năm 2024 ước tính dao động khoảng từ 12.000.000 – 60.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ theo kinh nghiệm và vị trí đảm nhận. Trong đó, vị trí kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) có thể nhận được thu nhập nhỉnh hơn so với trung bình bởi khan hiếm nhân lực và vai trò quan trọng của việc làm này đối với doanh nghiệp. Dưới đây là mức lương theo từng công việc cụ thể, bạn có thể tham khảo:

Việc làm Công nghệ cao Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Kỹ sư phần mềm 12.000.000 – 30.000.000 Kỹ sư hệ thống 15.000.000 – 30.000.000 Chuyên viên an ninh mạng 15.000.000 – 40.000.000 Chuyên viên dữ liệu (Data Scientist/Analyst) 12.000.000 – 50.000.000 Kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) 17.000.000 – 60.000.000

3. Tổng hợp Việc làm Công nghệ cao

Việc làm ngành Công nghệ cao hiện đang nằm trong top nghề nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đứng đầu trên thị trường lao động, chỉ sau nhóm Kinh doanh/bán hàng. Tuỳ từng vị trí mà yêu cầu và mức lương của việc làm Công nghệ cao sự có khác biệt.

3.1. Kỹ sư phần mềm

Công việc của một kỹ sư phần mềm sẽ gồm những nhiệm vụ chính như sau:

Làm việc với khách hàng để xác định nhu cầu và tạo ra sản phẩm đúng theo nguyện vọng.

Lên ý tưởng thiết kế hệ thống phần mềm.

Tạo ra sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Làm việc với lập trình viên để viết ra chương trình đúng mục đích.

Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống xem có phát sinh lỗi hay không.

Khi hoàn chỉnh sẽ tiến hành cài đặt chương trình, hướng dẫn sử dụng và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Kỹ sư phần mềm là việc làm Công nghệ cao được nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hiện nay

Để ứng tuyển việc làm ngành Công nghệ cao ở vị trí kỹ sư phần mềm thì ứng viên cần phải có bằng cấp, chứng chỉ chuyên ngành Công nghệ phần mềm hoặc các lĩnh vực có liên quan khác. Bên cạnh đó, để trở thành một kỹ sư phần mềm giỏi thì người lao động cần trang bị một số kỹ năng cần thiết như:

Viết mã code, ngôn ngữ lập trình, phân tích thông tin, cấu trúc dữ liệu, kiến thức khoa học máy tính, tìm kiếm, sửa lỗi, testing,..

Có khả năng sử dụng và đọc hiểu các câu lệnh bằng tiếng Anh.

Có tư duy logic để giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý rủi ro và làm việc nhóm.

Mức lương trung bình của kỹ sư phần mềm khoảng từ 12.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng. Những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Công nghệ cao ở vị trí kỹ sư phần mềm chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương.

3.2. Kỹ sư hệ thống

Nhắc đến những việc làm Công nghệ cao có nhu cầu tuyển dụng lớn hiện nay thì không thể bỏ qua kỹ sư hệ thống. Kỹ sư hệ thống (System Engineer) sẽ phụ trách những công việc gồm:

Lên kế hoạch và triển khai, mở rộng hệ thống máy tính cũng như xử lý các lỗi phần mềm.

Chịu trách nhiệm giám sát và quản lý toàn bộ hệ thống máy chủ

Thực hiện lắp đặt và duy trì hoạt động của hệ điều hành.

Đảm nhận các chiến lược bảo mật, sao lưu và dự phòng hệ thống mạng.

Trực tiếp tham gia thiết kế hệ thống, hỗ trợ vận hành và phát triển các loại phần mềm khác nhau.

Mức thu nhập trung bình của kỹ sư hệ thống hiện nay dao động khoảng từ 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng

Để đảm nhận tốt việc làm Công nghệ cao ở vị trí kỹ sư hệ thống (System Engineer) sẽ yêu cầu người lao động tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin hoặc một lĩnh vực có liên quan khác. Do kỹ sư hệ thống là vị trí công việc cao hơn so với các nhân viên bình thường khác, cho nên ứng viên phải có ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương. Hoặc ứng viên có 3 năm làm việc tại vị trí nhân viên hệ thống.

Một kỹ sư hệ thống giỏi còn cần trang bị thêm một số kỹ năng khác như:

Có kiến thức chuyên môn về mạng máy tính và vận hành ở cấp ứng dụng

Có kinh nghiệm cài đặt cấu hình và xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống, hệ điều hành Linux hay Unix,...

Có kinh nghiệm làm việc ở mảng hệ điều hành và máy chủ, thiết lập phần mềm phục vụ quy trình tự động hóa.

Có kinh nghiệm trong sử dụng công nghệ ảo hóa và tự động hóa

Có kỹ năng quản trị mạng, quản lý hiệu suất và giám sát hệ thống

Kỹ sư hệ thống phải có khả năng phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp một cách nhanh chóng.

Sử dụng thành thạo và đọc hiểu các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

Mức thu nhập trung bình của kỹ sư hệ thống hiện nay dao động khoảng từ 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng. Tuỳ vào kinh nghiệm và quy mô của từng doanh nghiệp mà mức lương có chênh lệch. Vị trí kỹ sư hệ thống tập trung tuyển dụng phần lớn tại các khu vực thành phố lớn như Đà Nẵng, Bình Dương, Hà Nội và TP.HCM.

3.3. Chuyên viên an ninh mạng

Chuyên viên an ninh mạng có công việc bao gồm bảo vệ hệ thống máy tính, mạng và dữ liệu của cá nhân hoặc tổ chức khỏi những mối đe dọa và cuộc tấn công trực tuyến để tránh làm ảnh hưởng đến tài sản, hình ảnh.

Để trở thành một chuyên viên an ninh mạng, người lao động cần tốt nghiệp Đại học chuyên ngành như An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc các ngành liên quan. Ngoài ra, ứng viên có các chứng chỉ trong lĩnh vực an toàn thông tin như CEH hay Security+ là một lợi thế. Bên cạnh bằng cấp và chứng chỉ, ứng viên vị trí chuyên viên an ninh mạng cần có các kỹ năng khác như:

Thành thạo tiếng Anh

Kỹ năng giao tiếp tốt

Khả năng làm việc nhóm và độc lập

Chịu được áp lực công việc lớn

Quản lý thời gian hiệu quả.

Chuyên viên an ninh mạng nằm trong top việc làm ngành Công nghệ cao khan hiếm nhân lực nhất hiện nay

Mức lương của chuyên viên an ninh mạng hiện nay thuộc top khá hấp dẫn khi có thể lên tới 25.000.000 VNĐ/tháng đối với ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên và 40.000.000 VNĐ/tháng với trên 3 năm kinh nghiệm. Mức lương này có thể thay đổi tuỳ theo lĩnh vực kinh doanh, quy mô doanh nghiệp, kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm. Hiện tại, những khu vực có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên an ninh mạng tập trung phần lớn tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

3.4. Chuyên viên dữ liệu (Data Scientist/Analyst)

Việc làm Công nghệ cao vị trí chuyên viên dữ liệu (Data Scientist/Analyst) sẽ phụ trách những nhiệm vụ:

Thu thập, lưu trữ và phân tích các dữ liệu để đưa ra các báo cáo, đề xuất chiến lược cho doanh nghiệp.

Đưa ra những đề xuất phát triển dựa theo dữ liệu phân tích.

Để trở thành một chuyên viên dữ liệu (Data Scientist/Analyst), ứng viên cần phải tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về Toán, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Tài chính hay Khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. Bên cạnh đó, ứng viên có lợi thế trong quá trình tuyển dụng việc làm Công nghệ cao vị trí Data Scientist/Analyst khi:

Có kinh nghiệm trong phân tích dữ liệu, tạo báo cáo, trang tổng quan và bản trình bày

Biết sử dụng toán học, công cụ trực quan hóa dữ liệu.

Có kiến thức nâng cao trong MS Excel và trải nghiệm với SQL, VBA và các công cụ trực quan hóa như Qlik, Qlikview, QuickSight,…

Tư duy logic, bảo mật dữ liệu

Sự cẩn thận, tỉ mỉ

Khả năng giao tiếp, trình bày tốt.

Chuyên viên dữ liệu (Data Scientist/Analyst) đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp

Hiện tại, vị trí việc làm Công nghệ cao này đang nhận được sự quan tâm đông đảo của người lao động bởi môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và mức lương hấp dẫn có thể lên tới 50.000.000 VNĐ/tháng. Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương và TP.HCM là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng lớn về chuyên viên dữ liệu (Data Scientist/Analyst).

3.5. Kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI)

Kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đảm nhận công việc thiết kế, xây dựng và phát triển các thuật toán, mô hình học máy, ứng dụng AI để giải quyết những vấn đề cụ thể trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ tài chính, dịch vụ, y tế cho tới công nghiệp.

Một kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ phải có bằng cấp trong các lĩnh vực như Khoa học Máy tính, Kỹ thuật, Toán học hoặc các ngành liên quan. Ngoài ra, ứng viên việc làm Công nghệ cao này còn cần phải có:

Kiến thức và kinh nghiệm với các công cụ, ngôn ngữ lập trình phổ biến trong lĩnh vực AI như PyTorch, Python, TensorFlow, Java, C++, Scala, R.

Thành thạo công cụ tính toán và thu thập dữ liệu cùng kỹ năng multitask.

Một kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ phải có nền tảng vững chắc về toán học, khoa học máy tính và thống kê

Trong số những việc làm ngành Công nghệ cao đang có nhu cầu tuyển dụng cao và mức lương hấp dẫn nhất thì trí tuệ nhân tạo (AI) được xem xếp vào vị trí đầu tiên. Đối với kỹ sư trí tuệ nhân tạo khi mới ra trường có mức lương trung bình khoảng 12.000.000 VNĐ/tháng, kinh nghiệm từ 1 – 3 năm thu nhập trên 25.000.000 VNĐ/tháng và từ 5 năm là 60.000.000 VNĐ/tháng. Hiện Hà Nội và TP.HCM là hai khu vực có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) nhiều nhất.

Theo dự báo của các chuyên gia, nhu cầu tuyển dụng các kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp tục tăng trong nhiều năm tới. Vì thế, tiềm năng phát triển và cơ hội việc làm Công nghệ cao này là vô cùng lớn.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm Công nghệ cao nhiều

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm Công nghệ cao phần lớn tập trung chủ yếu tại các khu vực thành phố như TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng hay Cần Thơ. Những khu vực này có nhu cầu tìm việc làm Công nghệ cao là bởi được đầu tư, phát triển toàn diện.

4.1. Tuyển dụng việc làm Công nghệ cao tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top tuyển dụng nhân sự làm việc ngành Công nghệ cao đứng đầu thị trường lao động. Sở dĩ, TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng những việc làm liên quan tới lĩnh vực này là bởi sự đầu tư và phát triển toàn diện trong mọi mặt từ kinh tế, tài chính, khoa học, y tế và giáo dục. Đồng thời, TP.HCM có xuất hiện hàng loạt doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động liên quan tới ngành Công nghệ cao.

Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc ngành Công nghệ cao đứng đầu thị trường lao động

Những vị trí việc làm Công nghệ cao có nhu cầu tuyển dụng phần lớn là kỹ sư phần mềm, kỹ sư hệ thống, chuyên viên an ninh mạng, kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyên viên dữ liệu.

Các khu vực tập trung những việc làm này chủ yếu tại các quận trung tâm TP.HCM như Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận Tân Bình và Quận Phú Nhuận. Mức thu nhập của việc làm Công nghệ cao tại TP.HCM dao động khoảng từ 15.000.000 – 40.000.000 VNĐ/tháng.

4.2. Tuyển dụng việc làm Công nghệ cao tại Hà Nội

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Công nghệ cao tại Hà Nội cũng nằm trong top cao khi thuộc trung tâm kinh tế - chính trị - khoa học – công nghệ - giáo dục hàng đầu cả nước. Tại Hà Nội có không ít công ty và tập đoàn liên quan tới ngành công nghệ thông tin đang hoạt động mạnh mẽ như FPT, Bkav, Viettel,… đã mở ra cơ hội việc làm cho đông đảo người lao động.

Mức lương đối với việc làm Công nghệ cao tại Hà Nội dao động từ 12.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng.

Những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm ngành Công nghệ cao tại Hà Nội chủ yếu là các quận như Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm với vị trí gồm Kỹ sư hệ thống, kỹ sư phần mềm, kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI), chuyên viên an ninh mạng và dữ liệu Data Scientist/Analyst. Mức lương đối với việc làm Công nghệ cao tại Hà Nội dao động từ 12.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng.

4.3. Tuyển dụng việc làm Công nghệ cao tại Đà Nẵng

Nhu cầu tìm việc làm Công nghệ cao tại Đà Nẵng cũng vô cùng sôi động. Thành phố Đà Nẵng được mạnh danh là thành phố đáng sống khi được chính phủ đầu tư toàn diện và có sức thu hút với các doanh nghiệp quốc tế. Trong đó, các hoạt động việc làm liên quan tới công nghệ thông tin được đầu tư hơn cả. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm ngành Công nghệ cao tại Đà Nẵng khá lớn.

Nhu cầu tìm việc làm Công nghệ cao tại Đà Nẵng cũng vô cùng sôi động

Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà là 3 quận có số lượng tuyển dụng các vị trí kỹ sư phần mềm, chuyên viên an ninh mạng và kỹ sư hệ thống nhiều nhất tại Đà Nẵng. So với Hà Nội hay TP.HCM thì mức lương trung bình của việc làm Công nghệ cao tại Đà Nẵng có phần thấp hơn một chút khi dao động từ 12.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng.

4.4. Tuyển dụng việc làm Công nghệ cao tại Bình Dương

Bình Dương là một trong những địa phương năng động trong kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Với hàng loạt khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động, Bình Dương trở thành địa điểm tìm việc làm sôi động nhất nhì cả nước.

Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dĩ An là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Công nghệ cao nhiều nhất tại Bình Dương

Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dĩ An là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Công nghệ cao nhiều nhất tại Bình Dương và tập trung tuyển các vị trí như chuyên viên dữ liệu (Data Scientist/Analyst), chuyên viên an ninh mạng, kỹ sư hệ thống, kỹ sư phần mềm và kỹ sự AI. Mức lương trung bình của việc làm ngành Công nghệ cao tại Bình Dương dao động khoảng từ 12.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng.

4.5. Tuyển dụng việc làm Công nghệ cao tại Cần Thơ

Cần Thơ là thành phố sầm uất và phát triển nhất tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố này đóng vai trò là trung tâm văn hóa, kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục và thương mại của cả vùng. Vì thế, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Cần Thơ cho vị trí Công nghệ cao cũng tương đối nhộn nhịp.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Công nghệ cao tại Cần Thơ tương đối nhộn nhịp

Ninh Kiều, Cái Răng hiện là hai quận tại Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng các vị trí việc làm Công nghệ cao như chuyên viên dữ liệu (Data Scientist/Analyst), kỹ sư hệ thống và kỹ sư phần mềm. Mức lương dao động của dành cho việc làm ngành Công nghệ cao tại Cần Thơ nằm trong khoảng từ 12.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho Việc làm Công nghệ cao

Với những thông tin sơ bộ ở trên có thể thấy nhu cầu tuyển dụng việc làm Công nghệ cao hiện nay và trong tương lai sẽ tiếp tục tăng. Tuỳ từng doanh nghiệp mà tuyển dụng việc làm ngành Công nghệ cao ở từng vị trí sẽ có yêu cầu khác nhau, nhưng về cơ bản ứng viên đáp ứng những điểm sau:

Yêu cầu về bằng cấp:

Tốt nghiệp tại các trường Cao đẳng, Đại học hoặc các chứng chỉ ngành nghề liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng:

Am hiểu công nghệ trong từng lĩnh vực khác nhau để đảm nhận công việc hiệu quả.

Có khả năng viết, đọc mã để phát triển phần mềm, cải tiến ứng dụng và phân tích hệ thống.

Có kiến thức về cách thiết kế, phát triển các ứng dụng phần mềm.

Có kỹ năng phân tích mã, giám sát hệ thống máy tính.

Khả năng vận hành các chức năng máy tính cơ bản là điều cần thiết đối với việc làm Công nghệ cao.

Bảo mật thông tin là yêu cầu bắt buộc nếu như bạn muốn làm việc ngành Công nghệ cao.

Đọc hiểu và sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Quản lý thời gian tốt.

Làm việc độc lập và nhóm tốt.

Chịu được áp lực, biết sắp xếp công việc mang lại hiệu quả cao.

6. Những khó khăn trong ngành Việc làm Công nghệ cao

Ngành việc làm Công nghệ cao là một trong những ngành nghề có nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển, nhưng cũng có các thách thức mà nhân lực ngành này cần phải đặc biệt quan tâm. Theo VnEconomy, thị trường lao động đối mặt với những cuộc cắt giảm nhân sự từ cuối năm 2022 và trong năm 2023. Điều này là do sự suy thoái kinh tế và hậu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lao động ngành Công nghệ cao cũng nằm trong các đợt cắt giảm nhân sự.

Hơn nữa, các nhà tuyển dụng cũng đặt ra nhiều tiêu chí hơn với nhân sự ngành Công nghệ cao để đáp ứng những yêu cầu chuyên biệt của từng dự án. Vì vậy, ứng viên tham gia tuyển dụng việc làm ngành Công nghệ cao sẽ phải không ngừng nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng và trình độ chuyên môn.

Những khó khăn trong ngành Việc làm Công nghệ cao

Tới năm 2024, thị trường lao động ngành Công nghệ cao phát triển mạnh mẽ và có nhu cầu tuyển dụng lớn ở các vị trí trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu (Data Science). Đặc biệt, với sự gia tăng đe dọa và xâm nhập bảo mật thông tin khiến nhu cầu về các chuyên gia bảo mật an ninh mạng cũng đang tăng mạnh ở các vị trí như phân tích bảo mật an ninh mạng, kỹ sư hệ thống và chuyên gia mã hóa.

Tỷ lệ cạnh tranh giữa các ứng viên việc làm Công nghệ cao cũng trở nên khốc liệt hơn khi mà ngành này đang là ngành nghề hot nhất hiện nay. Để có được vị trí, mức lương tốt thì bắt buộc người lao động phải không ngừng nâng cao chuyên môn lẫn kiến thức và kinh nghiệm.

Việc làm Công nghệ cao hiện đang là ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng và tiềm năng phát triển đứng đầu thị trường lao động. Việc làm này không chỉ có môi trường làm việc lý tưởng, cơ hội thăng tiến mà còn sở hữu mức thu nhập vô cùng hấp dẫn. Những điều đó đã trở thành định hướng nghề nghiệp của nhiều người lao động hiện nay.