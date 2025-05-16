Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm lên ý tưởng, lập kế hoạch sản xuất video ngắn cho các nền tảng TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts, v.v..

Xây dựng nội dung sáng tạo phù hợp với sản phẩm, thương hiệu và xu hướng thị trường.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan: Marketing, Thiết kế, KOL/KOC... để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình sản xuất: từ tiền kỳ (lên concept, kịch bản), sản xuất (quay chụp) đến hậu kỳ (chỉnh sửa, dựng, hiệu ứng...).

Đảm bảo thẩm mỹ hình ảnh, tính viral và tối ưu nội dung theo từng nền tảng.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả video sau khi phát hành, từ đó điều chỉnh chiến lược nội dung.

Nghiên cứu xu hướng video ngắn mới, liên tục cập nhật các công nghệ sản xuất hiện đại.

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý sản xuất video, ưu tiên từng làm cho các thương hiệu mạnh về TikTok, Reels.

Am hiểu sâu về thị trường video ngắn, đặc biệt là các nền tảng TikTok, Instagram, YouTube Shorts.

Có gu thẩm mỹ hình ảnh tốt, biết cách làm nội dung viral, sáng tạo.

Thành thạo các thiết bị quay dựng (máy quay, lighting, gimbal...) và phần mềm hậu kỳ (Adobe Premiere, After Effects, CapCut Pro...).

Kỹ năng quản lý team, điều phối sản xuất chuyên nghiệp.

Khả năng làm việc áp lực cao, tư duy sáng tạo & linh hoạt.

Ưu tiên người tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành Truyền thông, Marketing, Sản xuất Phim/Truyền hình hoặc tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH YEEE Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7

Cách Thức Ứng Tuyển

