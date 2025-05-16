Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH YEEE
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
CÔNG TY TNHH YEEE

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY TNHH YEEE

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 00) Thứ 7 làm cách tuần, nghỉ trưa 12

- 13h, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm lên ý tưởng, lập kế hoạch sản xuất video ngắn cho các nền tảng TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts, v.v..
Xây dựng nội dung sáng tạo phù hợp với sản phẩm, thương hiệu và xu hướng thị trường.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan: Marketing, Thiết kế, KOL/KOC... để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình sản xuất: từ tiền kỳ (lên concept, kịch bản), sản xuất (quay chụp) đến hậu kỳ (chỉnh sửa, dựng, hiệu ứng...).
Đảm bảo thẩm mỹ hình ảnh, tính viral và tối ưu nội dung theo từng nền tảng.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả video sau khi phát hành, từ đó điều chỉnh chiến lược nội dung.
Nghiên cứu xu hướng video ngắn mới, liên tục cập nhật các công nghệ sản xuất hiện đại.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý sản xuất video, ưu tiên từng làm cho các thương hiệu mạnh về TikTok, Reels.
Am hiểu sâu về thị trường video ngắn, đặc biệt là các nền tảng TikTok, Instagram, YouTube Shorts.
Có gu thẩm mỹ hình ảnh tốt, biết cách làm nội dung viral, sáng tạo.
Thành thạo các thiết bị quay dựng (máy quay, lighting, gimbal...) và phần mềm hậu kỳ (Adobe Premiere, After Effects, CapCut Pro...).
Kỹ năng quản lý team, điều phối sản xuất chuyên nghiệp.
Khả năng làm việc áp lực cao, tư duy sáng tạo & linh hoạt.
Ưu tiên người tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành Truyền thông, Marketing, Sản xuất Phim/Truyền hình hoặc tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH YEEE Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YEEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YEEE

CÔNG TY TNHH YEEE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn nhà số 30, đường Mỹ Thái 1A, Khu phố Mỹ Thái 1A, S14&S20, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

