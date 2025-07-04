Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lý Nhân ...và 10 địa điểm khác, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý lập kế hoạch sản xuất

Quản lý lịch trình nhập - xuất NVL

Lên kế hoạch sản xuất theo đơn hàng và thời gian giao hàng

Sử dụng được phần mềm SAP

Báo cáo lên cấp trên khi có phát sinh vấn đề

Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên

Có kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất ở công ty sản xuất về điện, điện tử, điện dân dụng

Có thể làm thêm giờ

Sử dụng tiếng Anh cơ bản

Có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng và các chế độ trợ cấp hấp dẫn: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng thử việc

- Thưởng sinh nhật, Tết trung thu, 8/3, 20/10...

- Nhiều cơ hội thăng tiến và thử thách.

- Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, sạch sẽ.

- Thủ tục nhận việc nhanh chóng, được ký hợp đồng dài hạn;

- Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi-giải trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam

