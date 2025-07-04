Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Lý Nhân ...và 10 địa điểm khác, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý lập kế hoạch sản xuất
Quản lý lịch trình nhập - xuất NVL
Lên kế hoạch sản xuất theo đơn hàng và thời gian giao hàng
Sử dụng được phần mềm SAP
Báo cáo lên cấp trên khi có phát sinh vấn đề
Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Có kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất ở công ty sản xuất về điện, điện tử, điện dân dụng
Có thể làm thêm giờ
Sử dụng tiếng Anh cơ bản
Có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương, thưởng và các chế độ trợ cấp hấp dẫn: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng thử việc
- Thưởng sinh nhật, Tết trung thu, 8/3, 20/10...
- Nhiều cơ hội thăng tiến và thử thách.
- Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, sạch sẽ.
- Thủ tục nhận việc nhanh chóng, được ký hợp đồng dài hạn;
- Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi-giải trí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam
