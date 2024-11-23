Tuyển Chất bán dẫn/Chip CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Chất bán dẫn/Chip CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

Chất bán dẫn/Chip

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chất bán dẫn/Chip Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Công Nghiệp Đồng Văn 1, Bạch Thượng, Duy Tiên

- Hưng Yên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Chất bán dẫn/Chip Với Mức Lương Từ 10 Triệu

• Thực hiện các yêu cầu phát triển sản phẩm từ khách hàng
• Đánh giá và thiết kế, cải tiến sản phẩm
• Tiến hành tạo quy trình sản xuất sản phẩm và thiết lập tiêu chuẩn cho sản phẩm mới
• Giám sát các sản phẩm mới khi chạy thử nghiệm và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thử nghiệm
• Tổng hợp báo cáo phân tích dữ liệu sau khi hoàn thành việc định giá sản phẩm mới
• Làm việc với các nhóm Kỹ thuật và Sản xuất về thiết lập công thức cũng như các tiêu chuẩn cho các sản phẩm mới

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học khoa điện, điện tử, tự động hóa ...
• Có kiến thức về chất bán dẫn, đèn LED và các linh kiện điện tử
• Chấp nhận cơ sở nhân viên chưa có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc tại Hà Nam
•Hỗ trợ chế độ hiếu, hỉ lên đến 2.000.000đ, các hoạt động teambuiding hàng quý, giải bóng đá nổi bộ,... gắn kết tinh thần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công nghiệp Đồng Văn 1, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

