Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 4, Khu Công Nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
-Hướng dẫn và giám sát thực hiện các công việc của kế toán viên.
-Tổng hợp số liệu của các kế toán viên để ghi sổ sách và làm báo cáo tổng hợp cuối kỳ.
-Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, CCDC….Tính và trích khấu hao TSCĐ.
-Cuối tháng rà soát tất cả các nghiệp vụ hạch toán, kiểm tra bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán.
-Phối hợp với kế toán thuế lập các báo cáo thuế.
-Làm các công việc khác do kế toán trưởng phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Nam/ Nữ tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán.
-Có kinh nghiệm trên 2 năm tại vị trí tương đương.
-Sử dụng thành thạo excel, và phần mềm kế toán.
-Kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc, làm việc nhóm, làm việc độc lập, có khả năng đánh giá và tổng hợp thông tin.
-Nhanh nhẹn, trách nhiệm, trung thực và chịu được áp lực công việc.
-Có kinh nghiệm trên 2 năm tại vị trí tương đương.
-Sử dụng thành thạo excel, và phần mềm kế toán.
-Kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc, làm việc nhóm, làm việc độc lập, có khả năng đánh giá và tổng hợp thông tin.
-Nhanh nhẹn, trách nhiệm, trung thực và chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
-Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
-Lương tháng 13.
-Phụ cấp gửi xe tháng.
-Team building / du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty.
-Tiệc cuối năm.
-Lương tháng 13.
-Phụ cấp gửi xe tháng.
-Team building / du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty.
-Tiệc cuối năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI