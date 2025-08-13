Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh:
o Liên hệ khách hàng để checklist theo data khách hàng sẵn có (không cần chốt đơn, bán hàng)
o Thu thập thông tin khách hàng (không cần đi thị trường, làm việc online hoàn toàn tại văn phòng)
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thời gian thực tập : Tối thiểu 3 tháng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) Thì Được Hưởng Những Gì
• Trợ cấp thực tập đến 25.000 đ/giờ + thưởng thêm hiệu suất + thưởng khác (trao đổi qua quá trình phỏng vấn), được thanh toán cùng kỳ lương của công ty từ ngày 10-15 hàng tháng.
• Hỗ trợ vé xe tháng
Địa điểm làm việc:
Hà Nội: Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI