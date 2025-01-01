Giới thiệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI

J&T Express là thương hiệu chuyển phát nhanh dựa trên sự phát triển của công nghệ và Internet. Chúng tôi sở hữu một mạng lưới rộng khắp nhằm hỗ trợ các hoạt động giao nhận hàng hóa nhanh chóng không chỉ ở nội thành mà còn ở ngoại thành và các vùng xa của các tỉnh thành trong cả nước Việt Nam. Đồng thời, hiện tại, J&T Express định hướng mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh ra quốc tế. J&T Express cam kết sử dụng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến để nâng cao tính kịp thời và chất lượng phục vụ, cũng như đáp ứng những tiêu chí về sự tiện lợi, nhanh chóng, hiệu quả trong các dịch vụ chuyển phát đến khách hàng. J&T Express hiện tại đã có mặt tại nhiều nước Đông Nam Á: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines.