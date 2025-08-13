Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vifotec làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm và tư vấn khách hàng mua hàng qua hình thức mua sản phẩm online trên App của Công ty (app VFTfarms).

- Tìm kiếm và mở rộng đối tác kinh doanh của Công ty là các cửa hàng, chuỗi cửa hàng bán lẻ, ctv bán hàng online và offline.

- Xác định phân khúc khách hàng cần được chăm sóc, xây dựng tệp khách hàng.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

- Phối hợp với các Bộ phận liên quan để đảm bảo cung cấp sản phẩm và dịch vụ đạt chất lượng cao.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ (tuổi từ 22 – 45) có sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn.

- Thích công việc kinh doanh và mong muốn được học hỏi và phát triển về kinh doanh.

- Có kinh nghiệm bán hàng, hiểu biết về online marketing, thương mại điện tử là một lợi thế.

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục và chăm sóc khách hàng.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Tại Công ty Cổ phần Vifotec Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng vẫn hưởng đủ không phụ thuộc vào doanh số;

- Môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài;

- Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Lead;

- Được đào tạo sử dụng App & kỹ năng bán hàng nếu chưa có kinh nghiệm;

- Hưởng lương theo năng lực thực tế và lương tháng 13;

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ;

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty;

- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch cùng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vifotec

