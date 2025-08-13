Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Ngô Gia Tự, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh Hóa chất, Nông sản, Máy nông nghiệp.

Theo dõi, đối chiếu và quản lý công nợ phải thu – phải trả.

Kiểm tra chứng từ, hóa đơn đầu vào/đầu ra, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chính sách thuế.

Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm; báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Thực hiện kê khai và quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN… theo quy định.

Theo dõi và quản lý hàng tồn kho, đặc biệt với đặc thù hàng hóa là hóa chất và nông sản (theo lô, hạn sử dụng, chất lượng).

Phối hợp với bộ phận mua hàng, bán hàng, kho để đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện quy trình, biểu mẫu kế toán – tài chính của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại hàng hóa hoặc sản xuất (hóa chất, nông sản, máy móc).

Nắm vững chế độ kế toán, luật thuế, các quy định liên quan.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast…) và Microsoft Excel.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo tốt.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận theo năng lực.

Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu quả công việc.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ kế toán – tài chính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG

