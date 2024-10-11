Tuyển Kỹ sư cầu nối Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 3 USD

Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Kỹ sư cầu nối

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)

Mức lương
1 - 3 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Đà Nẵng: T13, Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6, khu ĐTM Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 1 - 3 USD

Đóng vai trò cầu nối giữa đội phát triển tại Việt Nam và khách hàng Nhật Bản. Thực hiện trao đổi, thương lượng và phân tích tài liệu mô tả chi tiết với khách hàng, đặt câu hỏi để làm rõ yêu cầu và giải thích cho đội phát triển. Kiểm soát tiến độ, quản lý các loại hình dự án như: Các hệ thống web-application (sử dụng ngôn ngữ Ruby, PHP, Java, C++, C#). Các ứng dụng trên nền smartphone (iOS, Android, Unity) Hỗ trợ JP PM trong việc kiểm soát tiến độ, quản lý dự án và giải quyết vấn đề phát sinh. Cung cấp tư vấn và cập nhật tiến độ cho khách hàng trong suốt quá trình phát triển sản phẩm Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự, đóng góp vào việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 1 - 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Attitude
2. Skills
3. Knowledge
4. Experience
Tại Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự sáng tạo
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân
Quan tâm đặc biệt tới nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)

Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 13F Keangnam Landmark 72 Tower, Plot E6, Pham Hung Road, Nam Tu Liem District., Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

