Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Dali Tower, 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô tả công việc

Là cầu nối giữa team phát triển offshore tại Việt Nam và khách hàng Nhật Bản.

Làm việc trực tiếp với khách hàng để thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ.

Thực hiện và quản lý tài liệu thiết kế Basic Design (基本設計) và Detail Design (詳細設計).

Hỗ trợ quản lý tiến độ, chất lượng và phạm vi dự án.

Tham gia vào quá trình làm proposal và estimation, trình bày giải pháp kỹ thuật cho khách hàng.

Dịch tài liệu kỹ thuật, họp trực tiếp hoặc online với khách hàng bằng tiếng Nhật.

Hướng dẫn, hỗ trợ team phát triển để đảm bảo đúng yêu cầu và chất lượng sản phẩm.

Báo cáo định kỳ tình trạng dự án cho khách hàng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc liên quan.

Có kinh nghiệm làm Basic Design, Detail Design.

Tự tin giao tiếp tiếng Nhật với khách hàng Nhật Bản (trình độ tương đương N2 trở lên).

Có kinh nghiệm làm estimation và proposal là một lợi thế.

Có nền tảng kỹ thuật tốt (có thể từng làm dev, QA hoặc system analyst).

Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và xử lý vấn đề tốt.

Kinh nghiệm làm việc với mô hình offshore là một lợi thế.

Sẵn sàng đi onsite ngắn hạn hoặc dài hạn tại Nhật Bản là điểm cộng.

◦ Thu nhập hấp dẫn

Tối thiểu 13 tháng lương/năm

Đánh giá tăng lương 2 lần/năm

Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng, thưởng dự án, thưởng ngày lễ, thưởng Tết,…

Trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ ngoài bảo hiểm xã hội

◦ Chăm sóc sức khỏe

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại các trung tâm y tế chất lượng cao

Chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện Rikkei Care

◦ Phát triển sự nghiệp

Tham gia các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên bởi các chuyên gia trong và ngoài nước

Công ty tài trợ chi phí thi các chứng chỉ quốc tế

Thưởng thành tích khi đạt các chứng chỉ ngoại ngữ

Cơ hội làm việc tại Nhật, Mỹ, Hàn và nhiều quốc gia khác trên thế giới,…

◦ Môi trường năng động, tích cực

Thời gian làm việc linh động, nghỉ thứ 7 + chủ nhật hàng tuần

12 ngày phép/năm + 1 ngày nghỉ du lịch

Chế độ team building hàng quý, du lịch hàng năm

Tham gia các giải đấu thể thao indoor, outdoor, e◦ sport,…

Tham gia các Câu lạc bộ bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, âm nhạc, tiếng Anh,…

