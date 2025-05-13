Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 tòa nhà 3A, Số 3 Ngõ 82 Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý dự án & kết nối giao tiếp

• Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và team phát triển tại Việt Nam

• Phiên dịch tài liệu, họp trao đổi với khách hàng và truyền đạt yêu cầu chính xác tới team phát triển

• Quản lý tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng và thời hạn bàn giao sản phẩm

• Đề xuất giải pháp kỹ thuật và cải tiến trong quá trình phát triển sản phẩm

2. Phân tích & tài liệu hóa yêu cầu

• Tiếp nhận và phân tích yêu cầu từ khách hàng

• Viết tài liệu thiết kế hệ thống, tài liệu mô tả yêu cầu nghiệp vụ (BrSE document)

• Hỗ trợ kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao (test, review)

3. Tham gia lập trình hoặc review code khi cần (điểm cộng)

Viết code (backend hoặc frontend) trong giai đoạn quan trọng hoặc khi thiếu nhân lực.

Hỗ trợ đội dev giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp.

Review source code, tối ưu logic, đảm bảo code đúng yêu cầu khách hàng.

Viết tài liệu kỹ thuật, API spec hoặc thiết kế hệ thống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan

• Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm BrSE hoặc vị trí tương đương

• Tiếng Nhật từ N2 trở lên, có thể giao tiếp trôi chảy với khách hàng

• Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm (Agile, Waterfall…)

• Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, tư duy logic, có trách nhiệm trong công việc

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các dự án offshore Nhật Bản

Tại Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm

• 13 tháng lương/năm

• Review lương & hiệu quả công việc hàng năm

• Thưởng dự án, thưởng lễ, Tết

• Hỗ trợ chi phí học và thi các chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ kỹ thuật

• Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần

• Du lịch, nghỉ mát, thể thao, teambuilding, các event nội bộ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.