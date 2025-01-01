Giới thiệu Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Là thành viên thuộc DTS Coporation_Tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Nhật Bản. Tập đoàn DTS hiện có gần 6000 thành viên với 14 công ty con, trong đó có 5 công ty con ở thị trường nước ngoài. Công ty DTS Việt Nam thành lập ngày 23/04/2014 tại Hà Nội, trong năm đầu tiên hoạt động chỉ với 11 nhân viên đặt nền móng cho DTS Việt Nam, lấy mục tiêu mài giũa các nhân tài ưu tú của Việt Nam là ưu tiên hàng đầu. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 DTS Việt Nam sẽ có vị trí chiến lược về phát triển phần mềm và BPO trong toàn tập đoàn DTS. Là thành viên thuộc DTS Coporation_Tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Nhật Bản. Tập đoàn DTS hiện có gần 6000 thành viên với 14 công ty con, trong đó có 5 công ty con ở thị trường nước ngoài. Công ty DTS Việt Nam thành lập ngày 23/04/2014 tại Hà Nội, trong năm đầu tiên hoạt động chỉ với 11 nhân viên đặt nền móng cho DTS Việt Nam, lấy mục tiêu mài giũa các nhân tài ưu tú của Việt Nam là ưu tiên hàng đầu. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 DTS Việt Nam sẽ có vị trí chiến lược về phát triển phần mềm và BPO trong toàn tập đoàn DTS. Xem thêm