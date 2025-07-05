Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

Kỹ sư cầu nối

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 130 Nguyễn Tư Giản, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc trực tiếp với khách hàng bên Nhật, trao đổi với khách hàng qua video call, chat, email
Tùy theo yêu cầu dự án có thể có công tác ngắn hạn 1-3 tháng tại Tokyo
Tham gia task phát triển cùng với team phát triển cho khách hàng (bao gồm cả team của khách hàng và team nội bộ ở Nhật lẫn Việt Nam)
Quản lý tiến độ dự án, báo cáo công việc định kỳ với khách hàng và quản lý dự án
Loại hình dự án: Các hệ thống web-application (sử dụng ngôn ngữ Java, PHP). Các ứng dụng trên nền smartphone (iOS, Android...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng cần có:
Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên
Có khả năng leadership, có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần làm việc teamwork
Hoan nghênh những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Nhật Bản
Ưu tiên:
Ứng viên hiểu biết về văn hóa, phong cách làm việc của người Nhật
Đã từng tham gia vào công đoạn làm Requirement cho các sản phẩm B2B hoặc B2C

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển
Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn
Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...).
Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân
Chế độ đãi ngộ
Lương: Thỏa thuận
Thu nhập năm: Lên đến 15 tháng lương/năm, căn cứ theo kết quả công việc và tình hình hoạt động của Công ty.
15 tháng lương/năm
Performance review 02 lần/năm.
Du lịch năm, team building, tổ chức sinh nhật tháng, và các sự kiện ngày lễ đặc biệt trong năm,...
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín.
Văn phòng rộng rãi, được cấp trang thiết bị làm việc hiện đại, môi trường làm việc mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

