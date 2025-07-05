Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 130 Nguyễn Tư Giản, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Làm việc trực tiếp với khách hàng bên Nhật, trao đổi với khách hàng qua video call, chat, email

Tùy theo yêu cầu dự án có thể có công tác ngắn hạn 1-3 tháng tại Tokyo

Tham gia task phát triển cùng với team phát triển cho khách hàng (bao gồm cả team của khách hàng và team nội bộ ở Nhật lẫn Việt Nam)

Quản lý tiến độ dự án, báo cáo công việc định kỳ với khách hàng và quản lý dự án

Loại hình dự án: Các hệ thống web-application (sử dụng ngôn ngữ Java, PHP). Các ứng dụng trên nền smartphone (iOS, Android...)

Kỹ năng cần có:

Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên

Có khả năng leadership, có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần làm việc teamwork

Hoan nghênh những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Nhật Bản

Ưu tiên:

Ứng viên hiểu biết về văn hóa, phong cách làm việc của người Nhật

Đã từng tham gia vào công đoạn làm Requirement cho các sản phẩm B2B hoặc B2C

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển

Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn

Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...).

Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân

Chế độ đãi ngộ

Thu nhập năm: Lên đến 15 tháng lương/năm, căn cứ theo kết quả công việc và tình hình hoạt động của Công ty.

Performance review 02 lần/năm.

Du lịch năm, team building, tổ chức sinh nhật tháng, và các sự kiện ngày lễ đặc biệt trong năm,...

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín.

Văn phòng rộng rãi, được cấp trang thiết bị làm việc hiện đại, môi trường làm việc mở.

