Tuyển Kỹ sư cầu nối NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại NTQ Solution
Thỏa thuận
Toàn thời gian cố định
Không yêu cầu
1 người
3 năm
Nhân viên
- Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà
- Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm việc trực tiếp với khách hàng sử dụng tiếng anh: giao tiếp, thương lượng, đàm phán và phân tích các yêu cầu của dự án…
Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm làm việc tại công ty Khách hàng
Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, kết hợp với Project Manager trong việc quản lý dự án….
Các công việc khác theo yêu cầu dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc tương đương
Tiếng Nhật giao tiếp tốt
Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 3 năm làm ở vị trí BrSE
Có tinh thần ham học hỏi, chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc theo nhóm….
Tại NTQ Solution Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, xem xét tăng lương dựa trên năng lực và hiệu quả công việc.
Chương trình và chế độ ghi nhận đặc biệt cho nhân sự gắn bó lâu dài
Chương trình NTQ Ranking giúp định hình lộ trình phát triển rõ ràng cho nhân sự khi gia nhập
Được định hướng phát triển công nghệ chuyên sâu, tham gia nhiều dự án lớn và áp dụng công nghệ mới nhất.
Cân bằng cuộc sống và công việc với các CLB ngoại khóa, hoạt động Teambuilding, nghỉ mát hàng năm, khu vực làm việc Open Space, Pantry và Board game
Được đóng bảo hiểm theo quy định, kèm theo bảo hiểm sức khỏe cá nhân, bảo hiểm sức khỏe cho người thân, và chế độ thai sản tương đương 75% mức lương, khám sức khỏe 1 năm/1 lần.
Văn hóa học tập & nghiên cứu: Hỗ trợ chi phí thi các chứng chỉ chuyên môn, tham gia các khóa học nội bộ up skills, khóa học phát triển lên quản lý cùng các chuyên gia có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm.
