Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Văn Cú, An Đồng, An Dương, Hải Phòng, An Dương, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Thiết Kế; sử dụng phần mềm 2D hoặc 3D; SolidWorks
SolidWorks
Có kinh nghiệm chỉ đạo Lắp đặt Thiết bị Công nghiệp tại hiện trường
Ưu tiên có khả năng Thiết kế và lắp đặt Hệ thống Ống trên tàu hoặc Nhà máy Công nghiệp
Hiểu rõ các thiết bị cơ khí, hệ thống thiết bị trong các nhà máy công nghiệp nặng .
Có kỹ năng mềm, có khả năng thuyết trình và thuyết phục khách hàng
Yêu thích và phù hợp làm Sales ( Kinh doanh )
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí – chế tạo hoặc các ngành Kỹ thuật liên quan
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương ≥ 12 triệu
Phúc lợi đầy đủ
Nghỉ các Chủ Nhật trong tháng.
Khi là nhân viên chính thức được nghỉ thêm 01 thứ 7.
Cơm trưa tại văn phòng
Có hỗ trợ chỗ ở cho nhân sự ở xa.
Thưởng tháng; quý; năm theo hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
