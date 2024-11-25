Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 12 Triệu

Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 12 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Bán hàng kỹ thuật cơ khí

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Văn Cú, An Đồng, An Dương, Hải Phòng, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Thiết Kế; sử dụng phần mềm 2D hoặc 3D; SolidWorks
SolidWorks
Có kinh nghiệm chỉ đạo Lắp đặt Thiết bị Công nghiệp tại hiện trường
Ưu tiên có khả năng Thiết kế và lắp đặt Hệ thống Ống trên tàu hoặc Nhà máy Công nghiệp
Hiểu rõ các thiết bị cơ khí, hệ thống thiết bị trong các nhà máy công nghiệp nặng .
Có kỹ năng mềm, có khả năng thuyết trình và thuyết phục khách hàng
Yêu thích và phù hợp làm Sales ( Kinh doanh )

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí – chế tạo hoặc các ngành Kỹ thuật liên quan
Ưu tiên ứng viên từng làm trong nhà máy Ximăng
Ưu tiên Tiếng Anh
Sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên ngành như Solidwork, Autocad 3D.
Ưu tiên từng làm Sales; có thể đi công tác

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương ≥ 12 triệu
Phúc lợi đầy đủ
Nghỉ các Chủ Nhật trong tháng.
Khi là nhân viên chính thức được nghỉ thêm 01 thứ 7.
Cơm trưa tại văn phòng
Có hỗ trợ chỗ ở cho nhân sự ở xa.
Thưởng tháng; quý; năm theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-co-khi-thu-nhap-tren-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-phong-job256897
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái làm việc tại Thái Bình thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Hạn nộp: 22/02/2025
Thái Bình Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Hạn nộp: 31/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH LONG THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 8 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái làm việc tại Thái Bình thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Hạn nộp: 22/02/2025
Thái Bình Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Hạn nộp: 31/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH LONG THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG BUMHAN VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG BUMHAN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 12 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm