Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần VInpearl
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Vinwonders Cửa Hội, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn tối thiểu Trung Cấp trở lên các chuyên ngành liên quan (Điện lạnh, Điện công nghiệp, Điện - Điện tử, Tự động hóa, Điều hòa không khí ...)
Có kinh nghiệm là một lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi
Có kinh nghiệm là một lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi
Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập: 8-12tr/tháng
• Hỗ trợ ăn ca:
• Hỗ trợ thuê nhà 1.000.000đ/tháng (nếu nhà cách >40km) hoặc xăng xe 500.000đ/tháng (nếu nhà cách >20km)
• Phụ cấp đặc biệt:
Làm việc tại đảo: +1.000.000đ/tháng
Làm việc ngoài trời: +500.000đ/tháng
• Miễn phí không giới hạn khi vào VinWonders, Safari toàn quốc (đối với CBNV ký HĐLĐ)
• Mua gói bảo hiểm sức khỏe PVI – khám chữa tại các bệnh viện quốc tế
• Thưởng tháng 13 & thưởng lễ: tối thiểu 3.500.000đ
• Thưởng thành tích đặc biệt cuối năm: từ 1 – 1.5 tháng lương
• Du lịch nghỉ mát, teambuilding hằng năm
• Hỗ trợ ăn ca:
• Hỗ trợ thuê nhà 1.000.000đ/tháng (nếu nhà cách >40km) hoặc xăng xe 500.000đ/tháng (nếu nhà cách >20km)
• Phụ cấp đặc biệt:
Làm việc tại đảo: +1.000.000đ/tháng
Làm việc ngoài trời: +500.000đ/tháng
• Miễn phí không giới hạn khi vào VinWonders, Safari toàn quốc (đối với CBNV ký HĐLĐ)
• Mua gói bảo hiểm sức khỏe PVI – khám chữa tại các bệnh viện quốc tế
• Thưởng tháng 13 & thưởng lễ: tối thiểu 3.500.000đ
• Thưởng thành tích đặc biệt cuối năm: từ 1 – 1.5 tháng lương
• Du lịch nghỉ mát, teambuilding hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI