Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Vinwonders Cửa Hội, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn tối thiểu Trung Cấp trở lên các chuyên ngành liên quan (Điện lạnh, Điện công nghiệp, Điện - Điện tử, Tự động hóa, Điều hòa không khí ...)

Có kinh nghiệm là một lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi

Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 8-12tr/tháng

• Hỗ trợ ăn ca:

• Hỗ trợ thuê nhà 1.000.000đ/tháng (nếu nhà cách >40km) hoặc xăng xe 500.000đ/tháng (nếu nhà cách >20km)

• Phụ cấp đặc biệt:

Làm việc tại đảo: +1.000.000đ/tháng

Làm việc ngoài trời: +500.000đ/tháng

• Miễn phí không giới hạn khi vào VinWonders, Safari toàn quốc (đối với CBNV ký HĐLĐ)

• Mua gói bảo hiểm sức khỏe PVI – khám chữa tại các bệnh viện quốc tế

• Thưởng tháng 13 & thưởng lễ: tối thiểu 3.500.000đ

• Thưởng thành tích đặc biệt cuối năm: từ 1 – 1.5 tháng lương

• Du lịch nghỉ mát, teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin