Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Lô số A4

- 5, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Bình Xuyên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc:
Giám sát và quản lý thi công ngoài hiện trường:
Theo dõi tiến độ, chất lượng và an toàn lao động tại công trình.
Đảm bảo các hạng mục thi công đúng theo bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật và kế hoạch đã được phê duyệt.
Hỗ trợ kỹ thuật:
Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh tại công trường.
Làm việc với các nhà thầu, tổ đội thi công để hướng dẫn và triển khai đúng quy trình.
Lập và quản lý hồ sơ:
Ghi chép nhật ký thi công, báo cáo tiến độ hàng ngày/tuần.
Kiểm tra, nghiệm thu khối lượng, vật tư và thiết bị sử dụng tại công trình.
Phối hợp và liên lạc:
Làm việc trực tiếp với ban chỉ huy công trình, tư vấn giám sát, chủ đầu tư.
Đề xuất phương án xử lý sự cố hoặc thay đổi thiết kế tại hiện trường nếu cần.
Đảm bảo tuân thủ quy định:
Giám sát việc tuân thủ quy định an toàn lao động, vệ sinh môi trường và các quy chuẩn pháp lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành cơ điện
Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt.
Sẵn sàng làm việc tại công trường.
Ưu tiên có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi của nhân viên khi làm việc:
Thu nhập và phúc lợi:
Mức lương cạnh tranh, được xét tăng lương định kỳ dựa theo năng lực và hiệu quả công việc.
Thưởng lễ, Tết, thưởng thành tích cá nhân hoặc theo kết quả kinh doanh công ty.
Chế độ bảo hiểm:
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Chế độ nghỉ phép:
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Một số công ty cho phép nghỉ thêm ngày sinh nhật, nghỉ hưởng nguyên lương trong trường hợp cá nhân đặc biệt.
Môi trường làm việc:
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.
Hoạt động gắn kết:
Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm, các sự kiện nội bộ như sinh nhật, ngày lễ, tiệc công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11c, ngõ 27, phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

