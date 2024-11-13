Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG BUMHAN VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Km92, QL5, Sở Dầu, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Evaluate and analyze information to provide accurate quotes. Prepare Survey, Bidding Quotations & Proposals

Đánh giá và phân tích thông tin để cung cấp báo giá chính xác. Chuẩn bị Khảo sát, Báo giá Đấu thầu & Đề xuất

- Present and explain quotes to clients and relevant departments.

Trình bày và giải thích báo giá cho khách hàng và các phòng ban liên quan.

- Researching market information

Nghiên cứu thông tin thị trường

- Other tasks as assigned by Team Leader.

Các nhiệm vụ khác do Trưởng nhóm giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, dưới 35 tuổi;

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí;

- Thành thạo phần mềm văn phòng và các công cụ báo giá chuyên ngành; AutoCad

- Tiếng Anh 4 kỹ năng;

- Kỹ năng giao tiếp tốt: Thảo luận nhóm, làm việc tốt với môi trường nhóm;

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG BUMHAN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn theo tiêu chuẩn Quốc tế. Cơ hội nâng cao trình độ kỹ thuật khi thường xuyên làm việc với các dự án của Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật,...

- Làm việc trong giờ hành chính (thứ Hai - thứ Sáu); Chế độ làm thêm giờ linh hoạt; Tăng ca ngày thường: 150% tiền lương; vào T7, CN: 200% tiền lương; vào các ngày Lễ / Tết: 300% tiền lương. Ăn ca, bữa phụ miễn phí tại công ty.

- Nghỉ tất cả các ngày thứ Bảy, Chủ nhật trong tháng và các ngày Lễ, Tết trong năm + 2 ngày nghỉ hè được hưởng nguyên lương; Nghỉ phép năm theo quy định.

- Tăng lương hàng năm theo tính chất bù trượt giá + kết quả Đánh giá năng lực và theo kết quả Thăng chức / Khen thưởng.

- Được thưởng theo thành tích làm việc; Thưởng lợi nhuận; Lương tháng thứ 13; Thưởng sáng kiến cải tiến, thâm niên công tác, dịp Lễ, Tết; Hỗ trợ nghỉ mát.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn 24/7 theo mức lương ký HĐLĐ; Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại bệnh viện uy tín của thành phố; Được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh theo chính sách của công ty.

- Quà sinh nhật công ty, sinh nhật CBCNV; Quà CBCNV kết hôn; Thăm hỏi, chia buồn...

- Phụ cấp trách nhiệm; Phụ cấp Kỹ sư; Phụ cấp Tekla; Phụ cấp Toeic và các phụ cấp công việc liên quan

- Cấp phát đầy đủ BHLĐ chất lượng; Bồi dưỡng độc hại theo quy định.

- Lương được áp dụng theo quy chế lương của công ty hoặc theo thỏa thuận

Các chế độ khác: tuân theo Thỏa ước lao động tập thể của Công ty và các quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG BUMHAN VINA

