Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Kỹ sư điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Elcom Building, ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí này sẽ tham gia trực tiếp trong việc triển khai các giải pháp Giao thông thông minh (Thu phí, cân tải trọng, giám sát xử phạt, ....) Một số công việc cụ thể:
- Nắm bắt đến mức có thể hướng dẫn cho người khác, có thể giám sát thực hiện & chủ trì toàn bộ phần kỹ thuật triển khai một phần mềm, giải pháp, hệ thống cụ thể được phân công. Cụ thể:
Nắm bắt các sản phẩm về giao thông thông minh của ELCOM ( ETC, HT Cân, ITS) ( bao gồm các kiến thức về quản trị, cài đặt các ứng dụng trên server (có người hướng dẫn), khai thác database (mức basic), hệ thống thiết bị điện + camera).
Chuyển giao đào tạo và hỗ trợ khách hàng vận hành hệ thống
Phối hợp các bộ phận để tối ưu sản phẩm
- Trong mỗi dự án:
Lên phương án kỹ thuật ( phối hợp với Presale)
Lập kế hoạch và điều phối nguồn lực kỹ thuật triển khai
Cấu hình, tích hợp hệ thống.
Nghiệm thu kỹ thuật với khách hàng
Xử lý các vấn đề kỹ thuật và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kỹ thuật (cùng với PM) ... Nhằm đáp ứng các yêu cầu hợp đồng của khách hàng và nghiệm thu đưa vào khai thác vận hành.
Hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng khi có sự cố đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng 24/7.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Tự động hóa ... hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai các hệ thống CNTT giao thông, tích hợp hệ thống,... Sẵn sàng đào tạo các bạn mới ra trường có định hướng phát triển rõ ràng.
Kinh nghiệm sử dụng các hệ điều hành Linux (CentOS/Ubuntu) ưu tiên chứng chỉ LPI
Kiến thức nền tảng về system, network
Kiến thức nền tảng về cơ sở dữ liệu: mysql, oracle, sql server
Có hiểu biết cơ bản về các thiết bị điện ( PLC, relay, ....) , các thiết bị cảm biến đo
Chủ động, khả năng học hỏi, tinh thần trách trách nhiệm cao trong công việc..
Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ CCNA/CCNP hoặc tương đương
Có kỹ năng tự tìm hiểu, nắm bắt nhanh về công nghệ.

Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, trao quyền và đề cao sự sáng tạo:
Làm việc cùng những đồng nghiệp trẻ, Manager hỗ trợ sát sao, nhiệt tình.
Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, phát triển bản thân
Tham gia vào các dự án quy mô lớn về lĩnh vực giao thông thông minh
Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn(15-25) cùng chính sách nâng lương linh hoạt
Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn(15-25)
Chính sách thưởng hấp dẫn trực tiếp từ lợi nhuận Công ty, 6 khoản thưởng cho các ngày Lễ khác trong năm.
Chăm sóc sức khỏe toàn diện với gói Bảo hiểm sức khỏe Elcom care do PTI cung cấp được thiết kế riêng cho CBNV.
Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu cả nước.
Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, nghỉ phép năm.
Bữa trưa được phục vụ miễn phí tại văn phòng, trợ cấp khi đi công tác.
Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú:Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp.
Ngoài ra, bạn sẽ được tham gia nhiều hoạt động thú vị như: Office happy hours, team outings, tham gia các câu lạc bộ cực cool như CLB thể thao (Zumba, bóng bàn, bóng đá, cầu lông), chơi bi-a, âm nhạc,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Elcom Building, ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

